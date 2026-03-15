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19:16 - Démographie et politique à Gattières, un lien étroit La composition démographique et socio-économique de Gattières façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des municipales. Avec 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,60%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (71,36%) souligne le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (83,89%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2450 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,41%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,63%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,59%), témoignent d'une population instruite à Gattières, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Gattières : des scrutins marqués par le vote RN Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Gattières en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 33,45% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,83% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 28,40% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le RN obtenait 54,11% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 44,99% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,21% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 68,05% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Lionel Tivoli.

16:58 - Rétrospective : la participation à Gattières avant 2026 Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal à Gattières avait été marqué par une abstention de 47,02 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 52,98 %), en pleine pandémie à l'époque. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 21,04 % localement. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 54,77 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,55 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,64 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune s'affiche à l'arrivée comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. À l'occasion de ces élections municipales, cette particularité pèsera en définitive fortement sur les résultats de Gattières.

15:59 - Il y a deux ans, Gattières avait opté pour l'extrême droite L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Gattières restait à l'époque une terre de droite mariniste, confortant encore un peu plus son ancrage. Lors du match européen de 2024, les électeurs de Gattières avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,99% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Gattières avaient ensuite propulsé aux avants-postes Lionel Tivoli (Rassemblement National) avec 52,21% au premier tour, devant David Varrone (Ensemble !) avec 17,53%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Lionel Tivoli culminant à 68,05% des voix sur place.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Gattières lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Gattières privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (33,45%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 21,94%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,83% pour Marine Le Pen, contre 42,17% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Gattières soutenaient en priorité Lionel Tivoli (RN) avec 28,40% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lionel Tivoli virant de nouveau en tête avec 54,11% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Gattières En termes d'impôts locaux à Gattières, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint environ 797 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 871 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu moins de 32,37 % en 2024 (contre environ 21,75 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 116 500 € de recettes en 2024, loin des 1 050 360 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 15,65 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Unis Pour Gattieres" majoritaire à Gattières À Gattières, les résultats des municipales de 2020 se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Pascale Guit-Nicol (Divers) a décroché la tête du classement en récoltant 1 104 bulletins (64,86%). Sur la seconde marche, Jean-Michel Truglio (Divers droite) a recueilli 35,13% des suffrages. Cette victoire sans appel de Pascale Guit-Nicol a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gattières, cette dynamique pose les bases. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.