Résultat municipale 2026 à Gattières (06510) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gattières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gattières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gattières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale GUIT NICOL
Pascale GUIT NICOL Gattières - La confiance renouvelée 		1 119 48,57%
Claire HEYBERGER-PAUL
Claire HEYBERGER-PAUL GATTIÈRES AUTREMENT 		662 28,73%
Jean-Pierre TESTI
Jean-Pierre TESTI Vivre Gattières Agir Ensemble 		523 22,70%
Participation au scrutin Gattières
Taux de participation 65,96%
Taux d'abstention 34,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 2 350

Source : ministère de l’Intérieur

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