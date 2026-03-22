Résultat municipale 2026 à Gaujac (30330) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gaujac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gaujac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gaujac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel EISELE
Michel EISELE (12 élus) GAUJAC REUSSISSONS AUTREMENT 		387 51,60%
  • Michel EISELE
  • Sandrine GERVASONI
  • Guy CHARRON
  • Charlotte DUBUS
  • Sébastien OBINO
  • Gaëlle DIAS
  • Christophe REYNE
  • Corinne MONNIER
  • Jean-Jérôme SOL
  • Sylviane JOUVAUD
  • Christophe BOULOGNE
  • Sabine CABANES
Maria SEUBE
Maria SEUBE (3 élus) Ensemble, servir Gaujac 		363 48,40%
  • Maria SEUBE
  • Ulric BELANGERE
  • Catherine DUCHER
Participation au scrutin Gaujac
Taux de participation 75,45%
Taux d'abstention 24,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 759

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Gaujac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maria SEUBE
Maria SEUBE (Ballotage) Ensemble, servir Gaujac 		258 35,88%
Michel EISELE
Michel EISELE (Ballotage) GAUJAC REUSSISSONS AUTREMENT 		210 29,21%
Corinne DOUALLA EBONGUE
Corinne DOUALLA EBONGUE (Ballotage) Gaujac d'abord ! 		145 20,17%
Martial CARMINATI
Martial CARMINATI (Ballotage) GAUJAC ET VOUS 		106 14,74%
Participation au scrutin Gaujac
Taux de participation 72,56%
Taux d'abstention 27,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 730

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