Résultat municipale 2026 à Gaujac (30330) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gaujac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gaujac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gaujac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel EISELE (12 élus) GAUJAC REUSSISSONS AUTREMENT
|387
|51,60%
|
|Maria SEUBE (3 élus) Ensemble, servir Gaujac
|363
|48,40%
|
|Participation au scrutin
|Gaujac
|Taux de participation
|75,45%
|Taux d'abstention
|24,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|759
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Gaujac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maria SEUBE (Ballotage) Ensemble, servir Gaujac
|258
|35,88%
|Michel EISELE (Ballotage) GAUJAC REUSSISSONS AUTREMENT
|210
|29,21%
|Corinne DOUALLA EBONGUE (Ballotage) Gaujac d'abord !
|145
|20,17%
|Martial CARMINATI (Ballotage) GAUJAC ET VOUS
|106
|14,74%
|Participation au scrutin
|Gaujac
|Taux de participation
|72,56%
|Taux d'abstention
|27,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|730
Election municipale 2026 à Gaujac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gaujac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gaujac.
L'actu des élections municipales 2026 à Gaujac
18:37 - Gaujac : retour sur les élections de 2024
Le rendez-vous des Européennes 2024 à Gaujac avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,21%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 11,83% des votes. Pascale Bordes (Rassemblement National) avait par la suite gagné le premier tour des législatives à Gaujac près d'un mois plus tard avec 56,00%. Sabine Oromi (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 18,92%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Pascale Bordes culminant à 63,77% des votes dans la localité. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Gaujac restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, dans la droite ligne de la présidentielle 2022.
15:57 - Le résultat des dernières élections à Gaujac
Qui avait remporté les élections municipales il y a six ans à Gaujac ? Sans aucune opposition, 'Ensemble,servir,gaujac' a sans surprise rassemblé 284 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gaujac, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Cette fois, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.
13:58 - Qui s'est qualifié à Gaujac pour le 2e tour de la municipale ?
D'après les candidatures officielles pour le deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs sont donc appelés à départager Maria Seube avec la liste "Ensemble, Servir Gaujac" et Michel Eisele avec la liste "Gaujac Reussissons Autrement" pour le match retour ce dimanche. Il convient de mentionner le retrait de Corinne Doualla Ebongue, qui pouvait maintenir sa liste après un résultat initial suffisant. Malgré un score à plus de 10 %, Martial Carminati a opté pour ne pas déposer de candidature pour cette élection décisive. Les votants de la commune auront la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Gaujac, afin de faire leur choix.
11:59 - Maria Seube, Michel Eisele et Corinne Doualla Ebongue forment le trio de tête à Gaujac
A l'ouverture de l'élection municipale à Gaujac, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 27,44 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Maria Seube qui a pris la tête en récoltant 35,88 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Michel Eisele a obtenu la seconde place avec 29,21 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Comme il y a six ans, Maria Seube est restée au sommet du classement, mais elle a chuté lourdement, abandonnant 64 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Corinne Doualla Ebongue est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Martial Carminati a obtenu 14,74 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
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