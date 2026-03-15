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19:17 - Analyse socio-économique de Gaujac : perspectives électorales À Gaujac, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec une densité de population de 104 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,26%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une voiture (74,75%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 676 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,29%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,50%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,28%, comme à Gaujac, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

17:57 - Le RN monte-t-il à Gaujac ? Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Gaujac en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 37,34% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,26% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 38,07% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national réunissait 55,95% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 48,21% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 56,00% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 63,77% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Pascale Bordes.

16:58 - Gaujac classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Aux municipales de 2020, la participation à Gaujac était montée à 40,97 % lors du premier round, proche des 44,7 % observés au niveau national. 331 votants s'étaient alors déplacés alors que débutait la crise du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 80,30 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 62,94 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,96 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,62 % des inscrits. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Gaujac comme une contrée soucieuse de voter. Au soir de cette municipale de 2026, l'état de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Gaujac.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Gaujac Au printemps 2024, les élections législatives à Gaujac avaient favorisé Pascale Bordes (Rassemblement National) avec 56,00% au premier tour, devant Sabine Oromi (Union de la gauche) avec 18,92%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pascale Bordes culminant à 63,77% des suffrages exprimés dans la commune. Le rendez-vous électoral des Européennes précédemment à Gaujac avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,21%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 11,83% des voix.

14:57 - Gaujac : retour sur les résultats de la présidentielle et des législatives 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Gaujac se positionne comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Gaujac choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,34% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 19,47%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,26% pour Marine Le Pen, contre 38,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Gaujac plébiscitaient Pascale Bordes (RN) avec 38,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,95% des suffrages.

12:58 - Impôts locaux à Gaujac : un dossier sensible pour les municipales 2026 ? À Gaujac, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,28 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de près de 22 300 euros environ, contre 181 700 euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Gaujac a évolué pour se fixer à 45,46 % en 2024 (contre 20,81 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Gaujac s'est chiffrée à environ 883 euros en 2024 contre 703 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Gaujac ? Les résultats du scrutin municipal précédent à Gaujac ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, la liste menée par Maria Seube a naturellement rassemblé 284 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette municipale 2026 à Gaujac, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Cette fois, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister. La liste des candidatures (voir ci-dessous) apporte certainement déjà un premier élément de réponse.