Résultat municipale 2026 à Gaujac (30330) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gaujac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gaujac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaujac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maria SEUBE
Maria SEUBE Ensemble, servir Gaujac 		258 35,88%
Michel EISELE
Michel EISELE GAUJAC REUSSISSONS AUTREMENT 		210 29,21%
Corinne DOUALLA EBONGUE
Corinne DOUALLA EBONGUE Gaujac d'abord ! 		145 20,17%
Martial CARMINATI
Martial CARMINATI GAUJAC ET VOUS 		106 14,74%
Participation au scrutin Gaujac
Taux de participation 72,56%
Taux d'abstention 27,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 730

Source : ministère de l’Intérieur

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