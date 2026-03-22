Résultat de l'élection municipale 2026 à Gazeran : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gazeran

Le deuxième tour des élections municipales à Gazeran a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphanie Petit
Stéphanie Petit Divers
GAZERAN pour vous, avec vous
  • Stéphanie Petit
  • Christophe Caquot
  • Myriam Pile
  • Cyrille Robert
  • Charlotte Lionne
  • Ivan Lecuyer
  • Ingrid Bernier Dupuy
  • Louis Lacambra
  • Julie Macaire
  • Thomas Walther
  • Isabelle Henniquant
  • Emmanuel Leclerc
  • Fanta Herve
  • Gérard Richard
  • Isabelle Allezy
  • Yoan Wattiez
Eric Bataille
Eric Bataille Divers
UN NOUVEL ÉLAN POUR GAZERAN
  • Eric Bataille
  • Marion Lecosnier
  • Thierry Moreau
  • Benjamine Douaire
  • Michel Mfeze
  • Catherine Boyanique
  • Eric Morzadec
  • Véronique Buyck
  • Tristan Parrain
  • Irmine Ottaviani
  • Jean-Jacques Auger
  • Astrid Fontaine
  • Joseph Bilé Ela
  • Roseline Mabire
  • François Hassler
Emmanuel Salignat
Emmanuel Salignat Divers
Gazeran, unis pour maîtriser l'avenir
  • Emmanuel Salignat
  • Nadia Huard de la Marre
  • Bertrand Guérin
  • Frédérique Leblanc
  • Christophe Marot
  • Giséle Couvreur
  • Benoît de Beaudrap
  • Siwar Mezghani
  • Anthony Laurent
  • Aïssata Maïga
  • Bruno Fockedey
  • Nadia Ouri
  • Pascal Aroule
  • Nadya Diaz Vargas
  • Anthony Liot
  • Camélia Challoy
  • Yacine Beral

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gazeran

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie PETIT
Stéphanie PETIT (Ballotage) GAZERAN pour vous, avec vous 		415 48,26%
Eric BATAILLE
Eric BATAILLE (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR GAZERAN 		240 27,91%
Emmanuel SALIGNAT
Emmanuel SALIGNAT (Ballotage) Gazeran, unis pour maîtriser l'avenir 		205 23,84%
Participation au scrutin Gazeran
Taux de participation 70,19%
Taux d'abstention 29,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 876

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Gazeran

En savoir plus sur Gazeran