Résultat de l'élection municipale 2026 à Gazeran : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gazeran [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gazeran sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gazeran.
L'actu des élections municipales 2026 à Gazeran
11:46 - Quels étaient les résultats des municipales à Gazeran il y a une semaine ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Gazeran, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 29,81 %. Pour ce premier tour, c'est Stéphanie Petit qui a pris la pole position en rassemblant 48,26 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Eric Bataille s'est classé deuxième avec 27,91 %. L'avance de la gagnante provisoire a été très nette. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Emmanuel Salignat a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gazeran
Le deuxième tour des élections municipales à Gazeran a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphanie Petit
Divers
GAZERAN pour vous, avec vous
|
|
Eric Bataille
Divers
UN NOUVEL ÉLAN POUR GAZERAN
|
|
Emmanuel Salignat
Divers
Gazeran, unis pour maîtriser l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gazeran
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie PETIT (Ballotage) GAZERAN pour vous, avec vous
|415
|48,26%
|Eric BATAILLE (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR GAZERAN
|240
|27,91%
|Emmanuel SALIGNAT (Ballotage) Gazeran, unis pour maîtriser l'avenir
|205
|23,84%
|Participation au scrutin
|Gazeran
|Taux de participation
|70,19%
|Taux d'abstention
|29,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Nombre de votants
|876
Source : ministère de l’Intérieur
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