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19:20 - Le poids démographique et économique de Gazeran aux municipales La structure démographique et socio-économique de Gazeran façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 52 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,24%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres, atteignant 39,12%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,58%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,68%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (49,85%), témoignent d'une population instruite à Gazeran, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Avant les municipales 2026, la percée du Rassemblement national à Gazeran Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière campagne municipale à Gazeran en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 13,24% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 35,08% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 13,36% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Gazeran comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 24,86% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 29,73% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,13% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Gazeran Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale à Gazeran avait été marqué par une abstention de 63,63 %, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays (la participation se limitant à 36,37 %) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison. Traditionnellement, les municipales restent pourtant, avec la présidentielle, un rendez-vous où les Français s'investissent particulièrement, s'agissant d'élire leur maire ou leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 17,99 % des habitants inscrits. Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent parfaitement comparables entre eux. L'abstention aux législatives, mesurée à 43,23 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 24,32 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 35,16 %. Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays. Cette particularité à Gazeran sera en tout cas l'un des pivots de ces municipales.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quels résultats à Gazeran ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Aurore Bergé (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 32,40% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 29,73%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Aurore Bergé culminant à 52,55% des voix dans la localité. À l'occasion du match européen quelques semaines plus tôt, les citoyens de Gazeran avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 24,86% des bulletins. La physionomie politique de Gazeran a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Dernière présidentielle à Gazeran : les résultats qu'il faut analyser Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Gazeran portaient leur choix sur Aurore Bergé (Ensemble !) avec 34,84% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,26%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Gazeran choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,16% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 15,64%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,92% pour Emmanuel Macron, contre 35,08% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Gazeran révèle une ville acquise au bloc central.

12:58 - Les premières élections à Gazeran depuis la réforme fiscale À Gazeran, sur le plan de la fiscalité locale, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint 1 481 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 925 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à 23,17 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. La moyenne à l'échelle nationale, située à près de 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, constitue un point de référence intéressant. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 21 700 € en 2024. Un total bien loin des 210 220 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 6,80 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Gazeran Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore déterminés par le résultat des dernières élections municipales en date à Gazeran. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour gazeran' menée par Emmanuel Salignat a naturellement recueilli 284 suffrages (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Gazeran, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Cette année, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité en place. La liste des candidatures (voir ci-dessous) apporte certainement d'ores et déjà un début de réponse.