Résultat municipale 2026 à Gazeran (78125) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gazeran a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gazeran, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gazeran [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie PETIT
Stéphanie PETIT GAZERAN pour vous, avec vous 		415 48,26%
Eric BATAILLE
Eric BATAILLE UN NOUVEL ÉLAN POUR GAZERAN 		240 27,91%
Emmanuel SALIGNAT
Emmanuel SALIGNAT Gazeran, unis pour maîtriser l'avenir 		205 23,84%
Participation au scrutin Gazeran
Taux de participation 70,19%
Taux d'abstention 29,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 876

Source : ministère de l’Intérieur

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