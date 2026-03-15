Résultat municipale 2026 à Gelles (63740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gelles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gelles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc TOURREIX
Jean-Luc TOURREIX (12 élus) Agir pour Demain à Gelles 		380 61,29%
  • Jean-Luc TOURREIX
  • Nathalie COMBRE
  • Bruno IZARD
  • Christine SALES
  • Patrice ECLACHE
  • Chloé FEDRZEL
  • Anthony COURTEIX
  • Karine GAUREL
  • Nicolas BARLOT
  • Marie-Laure POUX
  • Thierry FLANDIN
  • Sandrine BALLOT
Eric FABIÉ
Eric FABIÉ (3 élus) BIEN VIVRE ENSEMBLE A GELLES ET DANS LES VILLAGES 		240 38,71%
  • Eric FABIÉ
  • Evelyne SOUCHEYRE
  • Frederic SUDRE
Participation au scrutin Gelles
Taux de participation 81,05%
Taux d'abstention 18,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 646

Source : ministère de l’Intérieur

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