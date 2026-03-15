En direct

19:19 - Gelles et municipales : démographie, économie et choix électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Gelles mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des municipales. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 33,37% de plus de 60 ans. Avec ses 11,45% d'agriculteurs pour 931 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (10,87%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,96%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Gelles mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,48% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Les électeurs de Gelles séduits par le RN ? Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière bataille municipale à Gelles il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 29,21% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,46% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 19,05% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Gelles comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 34,44% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,69% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 43,61% lors du vote final, synonyme d'élection de Nicolas Bonnet.

16:58 - Gelles : 18,78 % d'abstention à la dernière élection municipale En 2020 à Gelles, l'abstention s'était stabilisée à 18,78 % au premier round, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux. C'étaient 640 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé beaucoup de votants. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a encore vu l'abstention s'établir à 19,62 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 43,00 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,95 %, loin des 45,08 % affichés aux législatives de 2022. Si on prend un peu de recul, le territoire se révèle comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Gelles, cette particularité jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives il y a deux ans à Gelles ? Nadine Pers (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections législatives à Gelles suite à la dissolution en 2024 avec 37,69%. Marie-Anne Marchis (Les Républicains) terminait à la deuxième place avec 23,51%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Nadine Pers culminant à 43,61% des suffrages exprimés dans la localité. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Gelles s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,44%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,73%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,40%). La physionomie politique de Gelles a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Gelles lors de la dernière présidentielle ? La physionomie politique de Gelles dessine une zone au paysage politique évolutif. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Gelles voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 29,21% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,56%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,54%, contre 48,46% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Gelles soutenaient en priorité Marie-Anne Marchis (LR) avec 30,95% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Laurence Vichnievsky (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,10% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Gelles Si l'on examine la fiscalité de Gelles, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 9,85 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 23 230 €. Un apport qui est loin des 104 040 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Gelles est passé à 35,91 % en 2024 (contre 14,93 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Gelles a atteint environ 877 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 598 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Gelles Les résultats des municipales précédentes à Gelles ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes, offrant aux votants l'opportunité de panacher. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Luc Gourdy a réuni le plus de bulletins avec 414 soutiens (66,13%), devançant Jean-Luc Tourreix qui a obtenu 407 bulletins valides (65,01%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Gelles, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si singulière. À la suite d' une réforme des règles électorales, il faut cependant noter que l'élection par listes paritaires s'est imposée dans les communes de moins de 1 000 habitants, empêchant désormais les candidatures individuelles.