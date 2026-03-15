Résultat municipale 2026 à Gelos (64110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gelos a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gelos, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gelos [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal MORA
Pascal MORA (21 élus) GELOS, MA COMMUNE J'Y TIENS ! 		1 109 57,11%
  • Pascal MORA
  • Martine LAUGE
  • Florent LALUCAA
  • Béatrice DELQUIGNIE
  • Ahmed ALLAL
  • Anne GOUVET
  • Jean-Pierre LACROIX
  • Jessica FONTENIER-TOBAL
  • Damien MAVRE
  • Joëlle TEULE
  • Thierry LARSABAL
  • Fatima BONDU
  • André-Pierre BONAMY
  • Sarah ARASCO
  • Pierre-Alexandre MORISOT
  • Emmanuelle BOONE
  • Serge SIAFFA
  • Martine LAHARGUE
  • Didier SALAT
  • Danielle SERRESSEQUE
  • Serge BORNE
Amélie DE BOYER MONTEGUT
Amélie DE BOYER MONTEGUT (6 élus) GELOS, VILLAGE HEUREUX 		833 42,89%
  • Amélie DE BOYER MONTEGUT
  • Marc PHILIPPE
  • Aurore CASTETS
  • Alain AUGUSTO
  • Nathalie CAILLEY
  • Ghislain PÉRISSÉ
Participation au scrutin Gelos
Taux de participation 69,20%
Taux d'abstention 30,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 2 009

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Pyrénées-Atlantiques ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Pyrénées-Atlantiques. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Gelos