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19:19 - Le poids démographique et économique de Gelos aux municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Gelos comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 595 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 284 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 274 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 159 résidents étrangers, soit 4,42% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 118 €/an, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. En somme, à Gelos, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Gelos Le parti nationaliste restait loin du match lors du scrutin municipal à Gelos il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 15,86% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 35,34% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 11,28% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Gelos comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 21,84% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 24,71% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 31,43% lors du vote final.

16:58 - Gelos classée parmi les villes mobilisées avant les municipales La participation atteignait 60,18 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Gelos, un chiffre exceptionnellement haut alors que la pandémie du Covid-19 avait fait fuir un grand nombre de votants. L'élection suprême en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 81,61 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 18,39 %). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 56,34 % (47,51 % au national), avant de bondir à 74,66 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 57,34 % des électeurs (soit environ 1 565 votants). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une ville assez participative par rapport aux moyennes françaises. Pour cette municipale, cette donnée à Gelos sera quoi qu'il en soit fondamentale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Gelos a-t-elle voté ? La physionomie politique de Gelos a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone pivot. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,84%). Les législatives à Gelos provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Josy Poueyto (Ensemble !) en tête du peloton avec 34,68% au premier tour, devant François Verriere (Rassemblement National) avec 24,71%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Josy Poueyto culminant à 68,57% des votes dans la localité.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Gelos : les résultats à retenir Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Gelos choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,09% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 21,33%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en donnant 64,66% pour Emmanuel Macron, contre 35,34% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Gelos plébiscitaient Josy Poueyto (Ensemble !) avec 37,23% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Josy Poueyto virant de nouveau en tête avec 53,53% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Gelos s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Gelos : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal S'agissant de la pression fiscale de Gelos, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 776 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 723 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 27,82 % en 2024 (contre près de 12,35 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 73 980 € en 2024, bien en deçà des 930 340 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 12,16 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste "Gelos, Ma Commune, J'y Tiens !" grande gagnante de la dernière élection à Gelos Les forces politiques en présence sont encore à l'heure actuelle marquées par le verdict des dernières municipales à Gelos. Dès le premier tour, Pascal Mora (Divers) a pris les commandes en recueillant 72,22% des suffrages. À sa poursuite, Agnès Casenave Dit Milhet (Divers) a obtenu 453 suffrages en sa faveur (27,77%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette municipale 2026 à Gelos, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition au vu de ce triomphe écrasant, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.