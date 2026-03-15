Résultat de l'élection municipale 2026 à Genas : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Genas

Tête de listeListe
Stéphanie Notin
Stéphanie Notin Liste divers centre
ENSEMBLE INSPIRONS GENAS
  • Stéphanie Notin
  • Christophe Harbonnier
  • Françoise Bergame
  • Jean-Christophe Sioud
  • Laurence Javelot
  • Benjamin Togni
  • Chadia Moustaïd
  • Jean-Denis Noiraut
  • Claire Saulais
  • Mathis Zoffranieri
  • Laurence Thévenon
  • Stéphane Roche
  • Nadège de Bortoli
  • Éric Ghibaudo
  • Catherine Bergame
  • Clément Bichaut
  • Anne Charbonnet
  • Jean-Sébastien Barrel
  • Pascale Gentet
  • Laurent Pericat
  • Eva Debidour
  • Alexandre Deneux
  • Hajiba Hajibe
  • Christophe Alexandre Chabidon
  • Avril Javelot
  • Bruno Porcher-Guinet
  • Anne Bert
  • Samuel Siaud
  • Béatrice Blanc
  • Philippe Dupré
  • Denise Lapierre
  • Léandre Notin
  • Zenab Amidou
  • Emmanuel Geoffroy
  • Michelle Delapierre
Daniel Valéro
Daniel Valéro Liste divers droite
GENAS DE COEUR
  • Daniel Valéro
  • Anaïs Venditti
  • Julien Maurel
  • Rachel Deliance
  • Karl Picot
  • Isabelle Chanal
  • Patrick Mathon
  • Laurence Jurkiewiez
  • Bertrand Bourdet
  • Kelly Bilger
  • Hervé Champeau
  • Christine Callamard
  • Olivier Mecheri
  • Christine Liatard
  • Sébastien Danguillaume
  • Laurence Recorbet
  • Théo Faure
  • Chantal Riehl
  • Guillaume Chauvelly
  • Annie Virlouvet
  • Patrick Laviéville
  • Catherine Bouisset
  • Geoffrey Petri
  • Catherine Gagne
  • Rudy Ravella
  • Caroline Carbonnelle
  • Alexis Haillant
  • Danièle Agnese
  • Pascal Sorrenti
  • Alexandra de Oliveira
  • Sylvain Rieux
  • Pascale Giroud
  • Gilbert Lamothe
  • Aurélie Riteau
  • Baptiste Planckaert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Valéro
Daniel Valéro (29 élus) Genas c'est vous 		2 987 69,36%
  • Daniel Valéro
  • Christiane Brun
  • Patrick Mathon
  • Anaïs Venditti
  • Alexis Haillant
  • Laurence Jurkiewiez
  • Hervé Champeau
  • Christine Callamard
  • Jacques Collet
  • Christine Liatard
  • Olivier Mecheri
  • Geneviève Farine
  • Patrick Laviéville
  • Rachel Deliance
  • Karl Picot
  • Pascale Giroud
  • Bertrand Bourdet
  • Maryse Ulloa
  • Baptiste Planckaert
  • Chantal Riehl
  • Loïc Badin
  • Laurence Recorbet
  • Pascal Sorrenti
  • Christelle Daudé
  • Gilbert Lamothe
  • Annie Cattier
  • Jean-Luc Denis-Lutard
  • Françoise Borg
  • Thomas Vilcot
Stéphanie Notin
Stéphanie Notin (2 élus) Inspire genas 		673 15,62%
  • Stéphanie Notin
  • Clément Bichaut
Françoise Bergame
Françoise Bergame (2 élus) Genas ensemble 		646 15,00%
  • Françoise Bergame
  • Christophe Harbonnier
Participation au scrutin Genas
Taux de participation 42,06%
Taux d'abstention 57,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 373

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Valero
Daniel Valero (28 élus) Genas, c'est ma nature 		4 037 65,94%
  • Daniel Valero
  • Christiane Brun
  • Patrick Mathon
  • Catherine Marmorat
  • Michel Rejony
  • Christine Callamard
  • Pierre Giacomin
  • Nathalie Thevenon
  • Didier Pascal
  • Geneviève Farine
  • Hervé Champeau
  • Anastasia Michon
  • Jean-Luc Denis-Lutard
  • Laurence Jurkiewiez
  • Patrick Lavieville
  • Christine Liatard
  • Gilbert Lamothe
  • Laëtitia Mathieu
  • Jacques Collet
  • Nelly Guenod Briandon
  • Pierre Callejas
  • Maryse Ulloa
  • Baptiste Planckaert
  • Dominique Malavieille
  • Pascal Sorrenti
  • Annie Cattier
  • Alexis Haillant
  • Françoise Borg
Christophe Ulrich
Christophe Ulrich (5 élus) Unis pour genas 		2 085 34,05%
  • Christophe Ulrich
  • Valérie Gallet
  • Jean-Baptiste Ducatez
  • Françoise Bergame
  • Christian Jacquin
Participation au scrutin Genas
Taux de participation 64,95%
Taux d'abstention 35,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Nombre de votants 6 298

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