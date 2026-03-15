Résultat de l'élection municipale 2026 à Genas : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Genas [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Genas sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Genas.
L'actu des élections municipales 2026 à Genas
13:09 - Le match des élections à Genas n'avait pas eu de second tour en 2020
Il peut se révéler intéressant d'observer les résultats des dernières municipales à Genas. Au soir du premier scrutin à l'époque, Daniel Valéro (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 2 987 soutiens (69,36%). En deuxième position, Stéphanie Notin (Divers centre) a engrangé 15,62% des voix. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à Genas, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition devant ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Genas : les horaires des bureaux de vote
Les municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Genas de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Genas. Pour voter, les votants de la commune sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Genas. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Genas dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Genas
|Tête de listeListe
|
Stéphanie Notin
Liste divers centre
ENSEMBLE INSPIRONS GENAS
|
|
Daniel Valéro
Liste divers droite
GENAS DE COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Valéro (29 élus) Genas c'est vous
|2 987
|69,36%
|
|Stéphanie Notin (2 élus) Inspire genas
|673
|15,62%
|
|Françoise Bergame (2 élus) Genas ensemble
|646
|15,00%
|
|Participation au scrutin
|Genas
|Taux de participation
|42,06%
|Taux d'abstention
|57,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 373
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Valero (28 élus) Genas, c'est ma nature
|4 037
|65,94%
|
|Christophe Ulrich (5 élus) Unis pour genas
|2 085
|34,05%
|
|Participation au scrutin
|Genas
|Taux de participation
|64,95%
|Taux d'abstention
|35,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,79%
|Nombre de votants
|6 298
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