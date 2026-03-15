Résultat de l'élection municipale 2026 à Genas : les infos en direct

Programme de Stéphanie Notin à Genas (ENSEMBLE INSPIRONS GENAS)

Engagement citoyen

Ensemble Inspirons Genas est une liste citoyenne qui prône des valeurs de solidarité et de responsabilité. Cette initiative vise à rassembler des individus engagés pour une gouvernance plus transparente et participative. L'objectif est de créer un projet de territoire qui répond aux besoins réels des habitants de Genas.

Sécurité et tranquillité

Pour garantir la sécurité des citoyens, des mesures seront mises en place pour renforcer la présence de la police municipale. La création d'une résidence séniors et l'amélioration de l'accès aux crèches sont également des priorités. Ces actions visent à créer un environnement sûr et accueillant pour tous les habitants.

Amélioration du cadre de vie

Le projet inclut l'ouverture d'une maison médicale et la création d'une cuisine centrale pour offrir des repas locaux. Des initiatives comme la revégétalisation de l'espace public et un plan de circulation global sont également prévues. L'objectif est d'améliorer le quotidien des Genasiennes et Genasiennes tout en préservant l'environnement.

Dynamique collective

Une politique sportive active sera mise en place avec la création de nouveaux terrains de jeux publics. La culture sera également mise en avant grâce à un Pôle culturel et des espaces pour les jeunes. Le soutien aux associations et le développement du commerce de proximité sont des éléments clés pour renforcer la vie de quartier à Genas.