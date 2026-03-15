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19:21 - Genas : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Genas fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 34,02% de cadres pour 13 446 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 434 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 4 152 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,47%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Genas abrite une communauté diversifiée, avec ses 307 résidents étrangers, soit 2,28% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 45,57% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 54,90 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Finalement, à Genas, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Le RN en position de force à Genas avant la municipale 2026 Le parti à la flamme ne figurait pas dans les listes qui comptent lors du scrutin municipal à Genas en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,80% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,75% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 19,67% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Genas comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 33,40% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,14% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 57,99% le dimanche suivant, et un siège remporté par Tiffany Joncour.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Genas Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Genas, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle clé sur les résultats locaux. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 42,06 % lors des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que l'événement avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 81,32 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Même si les dynamiques varient d'un type d'élection à l'autre, il est pertinent d'examiner la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 51,98 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 75,07 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 60,51 %. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Genas comme une ville assez participative.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Genas a-t-elle voté ? Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Tiffany Joncour (Rassemblement National) en tête du peloton avec 36,14% au premier tour, devant Sarah Tanzilli (Ensemble !) avec 34,79%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Tiffany Joncour culminant à 57,99% des voix localement. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,40%). L'orientation des électeurs de Genas a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Genas reste un territoire tourné vers la majorité présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Genas se positionne comme une ville acquise au bloc central. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Genas accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 37,13%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 21,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,25% pour Emmanuel Macron, contre 36,75% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Genas plébiscitaient Sarah Tanzilli (Ensemble !) avec 38,26% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,61% des suffrages.

12:58 - Analyse de l'évolution des impôts locaux à Genas À Genas, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 460 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 185 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 31,11 % en 2024 (contre 20,08 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 50 820 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 2,09049 millions d'euros (2 090 490 € très exactement) perçus en 2020 avec un taux resté à près de 7,09 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le match des élections à Genas n'avait pas eu de second tour en 2020 Il peut se révéler intéressant d'observer les résultats des dernières municipales à Genas. Au soir du premier scrutin à l'époque, Daniel Valéro (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 2 987 soutiens (69,36%). En deuxième position, Stéphanie Notin (Divers centre) a engrangé 15,62% des voix. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à Genas, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition devant ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.