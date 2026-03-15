Résultat municipale 2026 à Genas (69740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Genas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Genas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Genas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel VALÉRO
Daniel VALÉRO (29 élus) GENAS DE COEUR 		4 664 74,30%
  • Daniel VALÉRO
  • Anaïs VENDITTI
  • Julien MAUREL
  • Rachel DELIANCE
  • Karl PICOT
  • Isabelle CHANAL
  • Patrick MATHON
  • Laurence JURKIEWIEZ
  • Bertrand BOURDET
  • Kelly BILGER
  • Hervé CHAMPEAU
  • Christine CALLAMARD
  • Olivier MECHERI
  • Christine LIATARD
  • Sébastien DANGUILLAUME
  • Laurence RECORBET
  • Théo FAURE
  • Chantal RIEHL
  • Guillaume CHAUVELLY
  • Annie VIRLOUVET
  • Patrick LAVIÉVILLE
  • Catherine BOUISSET
  • Geoffrey PETRI
  • Catherine GAGNE
  • Rudy RAVELLA
  • Caroline CARBONNELLE
  • Alexis HAILLANT
  • Danièle AGNESE
  • Pascal SORRENTI
Stéphanie NOTIN
Stéphanie NOTIN (4 élus) ENSEMBLE INSPIRONS GENAS 		1 613 25,70%
  • Stéphanie NOTIN
  • Christophe HARBONNIER
  • Françoise BERGAME
  • Jean-Christophe SIOUD
Participation au scrutin Genas
Taux de participation 59,51%
Taux d'abstention 40,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 6 375

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Genas