Résultat de l'élection municipale 2026 à Genay : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Genay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Genay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Genay.
L'actu des élections municipales 2026 à Genay
11:45 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Genay
Lors du premier volet des municipales à Genay, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a vu 56,76 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Lionel Mader (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en récoltant 44,78 % des suffrages exprimés. Derrière, Valérie Giraud (Divers centre) est arrivée en deuxième position avec 39,74 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Valérie Declerck, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Genay
Le deuxième tour des élections municipales à Genay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Valérie Giraud
Liste divers centre
ENSEMBLE GENAY DEMAIN
|
|
Lionel Mader
Liste divers droite
AGIR POUR GENAY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Genay
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel MADER (Ballotage) AGIR POUR GENAY
|1 030
|44,78%
|Valérie GIRAUD (Ballotage) ENSEMBLE GENAY DEMAIN
|914
|39,74%
|Valérie DECLERCK (Ballotage) Genay collectif
|356
|15,48%
|Participation au scrutin
|Genay
|Taux de participation
|56,76%
|Taux d'abstention
|43,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|2 348
Source : ministère de l’Intérieur
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