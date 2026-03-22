Résultat de l'élection municipale 2026 à Genay : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Genay

Le deuxième tour des élections municipales à Genay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Valérie Giraud
Valérie Giraud Liste divers centre
ENSEMBLE GENAY DEMAIN
  • Valérie Giraud
  • Stéphane Rouvier
  • Germaine Lamy
  • Thierry Durand
  • Dominique Savin
  • Philippe Heloire
  • Annick Berthier
  • Serge Gugliermina
  • Nadine Pin
  • Jean-Paul Legal
  • Marie-France Roche
  • Bernard Michaud
  • Pascale Monnier
  • Mohamed Ranebi
  • Laetitia Salazar
  • Grégory Andrzejewski
  • Michèle Letinois
  • François Beraud
  • Aurore Perrier-Gros-Claude
  • Franck Terrier
  • Séverine Lebreton
  • Philippe Audouin
  • Sylvie Chizelle
  • Vincent Verguet
  • Claudine Loiseau
  • Joao Pereira
  • Noëlle Magaud
  • Gilbert Grandjean
  • Michelle Gili-Tos
  • Michel Chotard
  • Claudette Bouvier Deglise
Lionel Mader
Lionel Mader Liste divers droite
AGIR POUR GENAY
  • Lionel Mader
  • Denise Bony
  • Gilles Touzot
  • Valérie Côte
  • Henri Leclerc
  • Letezzia Burlet-Giroud
  • Alain Barret
  • Maryline Sauvage
  • Michel Pinatel
  • Amandine Bois
  • Dominique Poirier
  • Chantal Garessus
  • Michel Maugein
  • Elisabeth Camredon
  • Olivier Dessauge
  • Emmanuelle Rabany
  • Jean-Louis Allini
  • Sophie Boursault
  • Philippe Sornay
  • Chantal Girodon
  • Noël Igier
  • Myriam Bartoux
  • Pedro Miguel Inacio de Jesus
  • Laura Canard
  • Henri Gil
  • Françoise Perrel
  • Stéphane Rodrigue
  • Jacqueline Benoit-Gonin
  • Vincent Cayrel
  • Véronique Meunier-Cluzel
  • Didier Montessuy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Genay

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel MADER
Lionel MADER (Ballotage) AGIR POUR GENAY 		1 030 44,78%
Valérie GIRAUD
Valérie GIRAUD (Ballotage) ENSEMBLE GENAY DEMAIN 		914 39,74%
Valérie DECLERCK
Valérie DECLERCK (Ballotage) Genay collectif 		356 15,48%
Participation au scrutin Genay
Taux de participation 56,76%
Taux d'abstention 43,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 2 348

Source : ministère de l’Intérieur

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