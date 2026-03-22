Résultat de l'élection municipale 2026 à Genay : les résultats du 2e tour

Programme de Lionel Mader à Genay (AGIR POUR GENAY)

Engagement pour Genay

La liste Agir pour Genay se présente comme un collectif déterminé à améliorer la vie des habitants de la commune. Ce groupe, composé de femmes et d'hommes aux parcours divers, s'engage à agir concrètement pour le village. Leur objectif est de répondre aux besoins des Ganathains tout en respectant l'identité de leur commune.

Diversité des compétences

Le groupe réunit des professionnels issus de différents secteurs, tels que la santé, l'éducation, et l'économie locale. Cette diversité permet d'avoir une vision globale et pragmatique des enjeux municipaux. Les membres de l'équipe sont ainsi en mesure de proposer des solutions adaptées aux réalités de la commune.

Priorités du programme

Le programme Agir pour Genay met l'accent sur plusieurs priorités, dont la santé de proximité et la sécurité des biens et des personnes. Il vise également à renforcer la solidarité envers les seniors et à soutenir la jeunesse à travers le sport et la vie associative. L'urbanisme et le respect de l'environnement sont également des enjeux cruciaux pour l'équipe.

Équipe intergénérationnelle

La liste se distingue par son caractère intergénérationnel, rassemblant des membres âgés de 25 à 78 ans. Cet équilibre entre jeunes et aînés permet de mieux comprendre les attentes de chaque génération. Ensemble, ils souhaitent construire un avenir durable et responsable pour Genay.