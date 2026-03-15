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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Genay : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Genay, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 663 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,79%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 38 093 euros/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 2948 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,54%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,07%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,98%), témoignent d'une population instruite à Genay, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Genay Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Genay il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 23,31% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,46% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 21,00% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Genay comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 31,77% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 33,85% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 37,64% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Genay au crible En ce jour d'élection municipale à Genay, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 56,91 % des inscrits, un niveau conforme à la tendance du pays, beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 20,60 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 43,08 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 27,75 % au premier tour, contre 48,57 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Il y a deux ans, Genay avait opté pour la droite Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Genay accordaient leurs suffrages à Sasha Bitoum (Rassemblement National) avec 33,85% au premier tour. Mais c'est pourtant Blandine Brocard (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 39,92% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,77%). Le paysage politique de Genay a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Genay : rappel des scores clés de la présidentielle et des législatives 2022 La physionomie politique de Genay révèle un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Genay choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,98% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 23,31%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en donnant 62,54% pour Emmanuel Macron, contre 37,46% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Genay plébiscitaient Blandine Brocard (Ensemble !) avec 34,73% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,09% des suffrages.

12:58 - Genay : la situation fiscale relevée en amont du scrutin municipal À Genay, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 035 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 896 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 25,53 % en 2024 (contre près de 14,50 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 39 490 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 977 300 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 14,00 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Genay Les dynamiques politiques locales restent aujourd'hui encore conditionnées par le verdict du dernier scrutin communal à Genay. Dès le dimanche du premier tour, Valérie Giraud (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses rivaux en récoltant 770 bulletins (47,00%). À ses trousses, Rodolphe Rous (Divers droite) a obtenu 458 bulletins valides (27,96%). Un écart considérable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Valérie Giraud l'a finalement emporté avec 50,64% des voix, face à Rodolphe Rous rassemblant 418 électeurs inscrits (28,45%) et Gilles Touzot réunissant 307 voix (20,89%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs., gagnant -26 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Genay, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps.