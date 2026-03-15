Résultat municipale 2026 à Genay (69730) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Genay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Genay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Genay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel MADER
Lionel MADER AGIR POUR GENAY 		1 030 44,78%
Valérie GIRAUD
Valérie GIRAUD ENSEMBLE GENAY DEMAIN 		914 39,74%
Valérie DECLERCK
Valérie DECLERCK Genay collectif 		356 15,48%
Participation au scrutin Genay
Taux de participation 56,76%
Taux d'abstention 43,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 2 348

Source : ministère de l’Intérieur

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