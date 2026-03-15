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19:17 - Comprendre l'électorat de Générac : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Générac, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. Avec 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,89%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (66,27%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2 394 euros par mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2250 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,51%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,55%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Générac mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,05% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - À Générac, le vote RN s'annonce puissant aux élections de 2026 Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Générac en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 34,39% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 55,75% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 27,53% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 56,65% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 48,28% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 52,86% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Générac ? Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal à Générac avait été marqué par une abstention de 64,50 %, une abstention plutôt forte (la participation se limitant à 35,50 %) alors que débutait la crise du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 22,09 % des citoyens en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 48,76 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,02 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,69 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. Au soir de cette élection municipale de 2026, ce facteur pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Générac.

15:59 - À Générac, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Lors des dernières européennes, le podium à Générac s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,28%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,87%) et Raphaël Glucksmann (9,47%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Générac avaient ensuite propulsé aux avants-postes Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avec 52,86% au premier tour, devant Katy Guyot (Union de la gauche) avec 19,40%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. La préférence des électeurs de Générac a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Générac : retour sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Générac accordaient leurs suffrages à Frédéric Touzellier (LR) avec 31,38% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) en première position avec 56,65% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Générac accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 34,39%, devant Emmanuel Macron qui obtenait 23,44%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en offrant 55,75% pour Marine Le Pen, contre 44,25% pour d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Générac une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Générac Avec la montée des prélèvements locaux à Générac, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 16,27 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 78 000 euros la même année. Une somme loin des quelque 866 100 euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Générac s'est établi à près de 48,20 % en 2024 (contre 23,55 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Générac a atteint 931 euros en 2024 (contre 793 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Générac Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Générac se sont avérés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Solidaires pour l'avenir' a naturellement rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Générac, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Au moment des résultats des municipales à Générac, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. Un indice est sans doute à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur.