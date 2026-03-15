Résultat municipale 2026 à Générac (30510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Générac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Générac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Générac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric TOUZELLIER
Frédéric TOUZELLIER (23 élus) GENERAC TERRE D'AVENIR 		1 494 65,53%
  • Frédéric TOUZELLIER
  • Sarah DURAND
  • Maurice BLACHAS
  • Linda DAHOUANI
  • Rodolphe-Raymond-Yves BOUVIER
  • Colette MARTINEZ
  • Christophe BRUN
  • Pascale SALABERRY
  • Jean-Pierre KULCZAK
  • Estelle PELATAN
  • Patrice BARBIER
  • Melanie Marie ENJOLRAS
  • Theo PITIOT
  • Laetitia TAMIMI
  • Guillaume MONTFORT
  • Corinne CES
  • Frantz VERBRACKEL
  • Brigitte DORANGEVILLE
  • Etienne LEONELLI
  • Séverine TOULOUSE
  • Cedric MEYRUEIS
  • Catherine BROCHE
  • Stephan BARCELO
Loïc JEANJEAN VEDRINES
Loïc JEANJEAN VEDRINES (4 élus) GENERAC AGISSONS ENSEMBLE 		786 34,47%
  • Loïc JEANJEAN VEDRINES
  • Myriam FAVARD
  • Christophe AVIAT
  • Frédérique BATISSOU
Participation au scrutin Générac
Taux de participation 68,88%
Taux d'abstention 31,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 2 339

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Gard ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Gard. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Générac