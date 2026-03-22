Résultat municipale 2026 à Génissieux (26750) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Génissieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Génissieux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Génissieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph CELLIER
Joseph CELLIER (15 élus) Génissieux 2026 - Parlons de Génissieux 		683 53,78%
  • Joseph CELLIER
  • Elonia JAUBERT
  • Patrick LEMAITRE
  • Amélie DIDIER
  • Emmanuel GRENIER
  • Christelle SERILLON
  • Michel CHAPET
  • Alexandra LOZEVIS
  • Dominique MONTAGNON
  • Marie Edith PARIS
  • René PARREAULT
  • Sylvie LOMBARDI
  • Thierry MANGOT
  • Juliette CAROFF
  • Gilbert SCHEICHTELE
Catherine Marguerite Marcelle PELTIER
Catherine Marguerite Marcelle PELTIER (4 élus) Unis pour Génissieux 		587 46,22%
  • Catherine Marguerite Marcelle PELTIER
  • Stephen Raymond Marcel COURAL
  • Sylvie Aline Renée MARCHAND
  • Gilles BRAGHINI
Participation au scrutin Génissieux
Taux de participation 67,04%
Taux d'abstention 32,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 1 316

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Génissieux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph CELLIER
Joseph CELLIER (Ballotage) Génissieux 2026 - Parlons de Génissieux 		562 43,97%
Catherine Marguerite Marcelle PELTIER
Catherine Marguerite Marcelle PELTIER (Ballotage) GÉNISSIEUX ENSEMBLE 		448 35,05%
Gilles BRAGHINI
Gilles BRAGHINI (Ballotage) Génissieux coeur de vie 		268 20,97%
Participation au scrutin Génissieux
Taux de participation 67,40%
Taux d'abstention 32,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 1 323

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