Résultat municipale 2026 à Génissieux (26750) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Génissieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Génissieux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Génissieux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph CELLIER (15 élus) Génissieux 2026 - Parlons de Génissieux
|683
|53,78%
|
|Catherine Marguerite Marcelle PELTIER (4 élus) Unis pour Génissieux
|587
|46,22%
|
|Participation au scrutin
|Génissieux
|Taux de participation
|67,04%
|Taux d'abstention
|32,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Nombre de votants
|1 316
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Génissieux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph CELLIER (Ballotage) Génissieux 2026 - Parlons de Génissieux
|562
|43,97%
|Catherine Marguerite Marcelle PELTIER (Ballotage) GÉNISSIEUX ENSEMBLE
|448
|35,05%
|Gilles BRAGHINI (Ballotage) Génissieux coeur de vie
|268
|20,97%
|Participation au scrutin
|Génissieux
|Taux de participation
|67,40%
|Taux d'abstention
|32,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Nombre de votants
|1 323
Election municipale 2026 à Génissieux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Génissieux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Génissieux.
L'actu des élections municipales 2026 à Génissieux
18:37 - Les surprises de l'année de la dissolution à Génissieux
Le paysage politique de Génissieux a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune reflétait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste. Lors des dernières élections européennes, le podium à Génissieux s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,25%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,29%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,90%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Génissieux avaient ensuite placé en tête Thibaut Monnier (Rassemblement National) avec 34,08% au premier tour, devant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) avec 32,10%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thibaut Monnier culminant à 38,60% des suffrages exprimés dans la localité.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Génissieux ?
S'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Génissieux peut se révéler instructif. Unique liste en présence, la liste menée par Christian Bordaz a logiquement recueilli 418 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Génissieux, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Cette fois, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez éloquent a déjà été fourni.
13:58 - Un duel pour le 2e tour des élections de Génissieux
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les candidatures officielles au deuxième tour, le duel oppose donc ce dimanche la liste menée par Joseph Cellier (DIV) et la liste menée par Catherine Marguerite Marcelle Peltier (DIV). En dépit d'un score suffisant, Gilles Braghini a choisi de se mettre en retrait de cette élection finale. Afin de s'exprimer, les électeurs de la commune sont en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Génissieux.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Génissieux pour ce 2e tour des élections municipales ?
Lors du premier volet des municipales à Génissieux, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 32,60 %. Au terme de ce vote, c'est Joseph Cellier qui s'est arrogé la première place en rassemblant 43,97 % des votes. À sa suite, Catherine Marguerite Marcelle Peltier a obtenu la seconde place avec 35,05 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Gilles Braghini s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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