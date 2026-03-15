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19:17 - Génissieux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Génissieux mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 26% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,60%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le pourcentage important de cadres, représentant 27,59%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (6,81%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,11%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,29%), témoignent d'une population instruite à Génissieux, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Génissieux Le RN n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Génissieux il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 23,58% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 38,53% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 16,51% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Génissieux comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 32,25% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 34,08% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 38,60% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Thibaut Monnier.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Génissieux Il y a six ans à Génissieux, le premier tour de la municipale avait vu 30,39 % des inscrits se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un score en demi-teinte (l'abstention avait donc culminé à 69,61 %) alors que l'épidémie de coronavirus ajoutait un contexte particulier à la compétition. Rappelons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 83,14 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 55,83 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 76,49 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 61,95 %. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Génissieux comme une ville soucieuse de voter en comparaison de la moyenne. En parallèle des élections municipales, la valeur de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Génissieux.

15:59 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Génissieux Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Génissieux avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,25% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Génissieux avaient ensuite propulsé aux avants-postes Thibaut Monnier (Rassemblement National) avec 34,08% au premier tour, devant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) avec 32,10%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thibaut Monnier culminant à 38,60% des votes sur place. Le panorama politique de Génissieux a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Génissieux ? Lors des législatives de 2022, les votants de Génissieux plébiscitaient Emmanuelle Anthoine (LR) avec 29,06% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuelle Anthoine virant de nouveau en tête avec 66,92% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Génissieux choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 31,53% des voix, devant Marine Le Pen qui récoltait 23,58%. Lors de la finale de l'élection à Génissieux, les électeurs accordaient 61,47% pour Emmanuel Macron, contre 38,53% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Génissieux un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres de Génissieux Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Génissieux, la taxe d'habitation a affiché un taux à 8,83 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de près de 15 100 euros. Un produit qui est loin des 388 520 € récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Génissieux atteint désormais 29,50 % en 2024 (contre 12,98 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Génissieux s'est établi à environ 760 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 573 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 à Génissieux : des résultats sans véritable concurrence Comment s'étaient achevées les dernières élections municipales à Génissieux ? Seule en lice, 'Agir pour génissieux' a naturellement engrangé 418 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Génissieux, ce décor constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales à Génissieux, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. Un début de réponse assez clair a d'ores et déjà été apporté avec la publication des candidatures.