Résultat municipale 2026 à Génissieux (26750) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Génissieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Génissieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Génissieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph CELLIER
Joseph CELLIER Génissieux 2026 - Parlons de Génissieux 		562 43,97%
Catherine Marguerite Marcelle PELTIER
Catherine Marguerite Marcelle PELTIER GÉNISSIEUX ENSEMBLE 		448 35,05%
Gilles BRAGHINI
Gilles BRAGHINI Génissieux coeur de vie 		268 20,97%
Participation au scrutin Génissieux
Taux de participation 67,40%
Taux d'abstention 32,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 1 323

Source : ministère de l’Intérieur

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