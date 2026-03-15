Résultat municipale 2026 à Gennes-Val-de-Loire (49160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gennes-Val-de-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gennes-Val-de-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gennes-Val-de-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal VINCENT
Pascal VINCENT (31 élus) UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AVEC VOUS! 		2 352 63,72%
  • Pascal VINCENT
  • Christelle DELOUCHE
  • Didier HUCHEDE
  • Marie-Odile JUTEAU
  • Pascal MARTIN
  • Sonya HAUDEBAULT
  • Olivier LEROY
  • Sandra DUPUY
  • Pierre-Antoine GAILLARD
  • Bérangère ROYER
  • Guillaume GASTALDI
  • Dominique GACHET
  • Stéphane COUDERC
  • Pauline BURON
  • Jérôme GOULET
  • Dominique CRAMET
  • André GUINHUT
  • Ismérie PONTHUS
  • Nicolas PEIFER
  • Claire LE BRONEC
  • Christophe ROBERTSON
  • Michèle FORESTIER
  • Olivier BOCQUET
  • Cécile WEILL-BREGEGERE
  • Nicolas DEVEAUX
  • Nathalie GAUDIN
  • Pierre CHUPIN
  • Marie-Agnès PIHEE
  • David HAURILLON
  • Gwendoline TEILLET
  • Damien GOLFIER
Gwénaël VERGER
Gwénaël VERGER (6 élus) Deux rives, un avenir 		1 339 36,28%
  • Gwénaël VERGER
  • Patricia COCHET
  • Mathieu CITHIRAIVADIVEL
  • Malika CHAUVRY
  • Daniel QUEYROI
  • Justine BOMPOIS
Participation au scrutin Gennes-Val-de-Loire
Taux de participation 60,84%
Taux d'abstention 39,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Nombre de votants 3 910

Source : ministère de l’Intérieur

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