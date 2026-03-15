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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Gennes-Val-de-Loire A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Gennes-Val-de-Loire regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 452 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 634 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 2 482 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une automobile (75,88%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 36,76% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,92%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 191 euros par mois. À Gennes-Val-de-Loire, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Gennes-Val-de-Loire Le parti à la flamme restait loin du match lors des élections municipales à Gennes-Val-de-Loire il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 24,71% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 40,69% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 19,15% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score insuffisant, à Gennes-Val-de-Loire comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 31,35% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,24% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Gennes-Val-de-Loire. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 44,67% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Gennes-Val-de-Loire aux dernières élections ? En parallèle des municipales de 2026, le niveau d'abstention pèsera fortement sur les résultats de Gennes-Val-de-Loire. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 54,37 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 45,63 %) alors que le pays était frappé par l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 19,33 % des citoyens inscrits. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux élections locales, il est pertinent d'étudier la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 45,25 % en 2022 à seulement 30,21 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 41,13 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

14:57 - À Gennes-Val-de-Loire, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à la majorité présidentielle Globalement, le paysage électoral fait de Gennes-Val-de-Loire une place forte du courant central. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Gennes-Val-de-Loire était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 24,71%. Lors de la finale de l'élection à Gennes-Val-de-Loire, les électeurs accordaient 59,31% pour Emmanuel Macron, contre 40,69% en faveur de Marine Le Pen. Pour les élections législatives par la suite, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Gennes-Val-de-Loire favorisaient Ensemble ! (30,39%) devant la Nupes (28,74%). Le second tour était favorable à la Nupes, avec 45,56% des suffrages exprimés.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Gennes-Val-de-Loire Pour ce qui concerne les contributions locales à Gennes-Val-de-Loire, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 883 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 609 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 47,92 % en 2024 (contre près de 21,12 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 338 200 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 246 460 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 14,59 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 à Gennes-Val-de-Loire : une élection pliée dès le premier round Les résultats des précédentes élections municipales à Gennes-Val-de-Loire ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour, Isabelle Devaux (Divers) a pris les commandes en totalisant 50,49% des suffrages. Sur la seconde marche, Benoît Lamy (Divers) a capté 1 307 suffrages en sa faveur (49,50%). Cette victoire écrasante de Isabelle Devaux a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Gennes-Val-de-Loire, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Face à cette victoire écrasante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.