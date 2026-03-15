Résultat de l'élection municipale 2026 à Gennevilliers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gennevilliers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gennevilliers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gennevilliers.
L'actu des élections municipales 2026 à Gennevilliers
13:10 - Le résultat de la dernière municipale à Gennevilliers
Dans la municipalité de Gennevilliers, les équilibres politiques locaux sont encore à ce jour marqués par l'issue du dernier scrutin en 2020. Au terme du premier tour à l'époque, Patrice Leclerc (Union de la gauche) a devancé tous ses adversaires en recueillant 4 998 bulletins (58,40%). À sa poursuite, Brice Nkonda (Union des Démocrates et Indépendants) a rassemblé 1 326 suffrages en sa faveur (15,49%). Nasser Lajili (Divers gauche) suivait, s'adjugeant 1 289 bulletins (15,06%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Union de la gauche a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Gennevilliers, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Gennevilliers
Ce dimanche 15 mars, les 24 579 votants de Gennevilliers sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Lors des élections municipales précédentes, en raison de la crise du covid, le 2nd tour, initialement prévu le 22 mars, avait finalement été reporté au mois de juin. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Gennevilliers. Il est important de souligner que les 25 bureaux de vote de l'agglomération de Gennevilliers fermeront leurs portes à 20 heures. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Gennevilliers dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gennevilliers
|Tête de listeListe
|
Patrice Leclerc
Liste d'union à gauche
Union des Gennevillois.es
|
|
Claire Fiquet
Liste de La France insoumise
GENNEVILLIERS INSOUMISE, POPULAIRE ET SOLIDAIRE !
|
|
Brice Nkonda
Liste Divers
LES GENNEVILLOIS AVEC BRICE NKONDA
|
|
Zina Bounab
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Sébastien Baroux
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires - Gennevilliers ouvrière et révolutionnaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Leclerc (36 élus) Union des gennevillois-es
|4 998
|58,40%
|
|Brice Nkonda (3 élus) Les gennevillois
|1 326
|15,49%
|
|Nasser Lajili (3 élus) Ensemble pour gennevilliers
|1 289
|15,06%
|
|Jacqueline Marichez-Clero (1 élu) Rassemblement pour gennevilliers
|511
|5,97%
|
|Samya Homm Ensemble l'avenir nous appartient
|267
|3,12%
|Zina Bounab Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|166
|1,93%
|Participation au scrutin
|Gennevilliers
|Taux de participation
|38,92%
|Taux d'abstention
|61,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 924
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Leclerc (36 élus) Union des gennevillois-es avec patrice leclerc et jacques bourgoin
|6 250
|61,43%
|
|Nasser Lajili (3 élus) Pour une ville unie au service de tous
|1 375
|13,51%
|
|Jacqueline Marichez-Clero (3 élus) Rassemblement pour gennevilliers
|1 362
|13,38%
|
|Brice Nkonda (1 élu) La relève
|634
|6,23%
|
|Taoufik Halem Gennevilliers ecologique et populaire
|325
|3,19%
|Michel Breton Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|228
|2,24%
|Participation au scrutin
|Gennevilliers
|Taux de participation
|51,50%
|Taux d'abstention
|48,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,79%
|Nombre de votants
|10 686
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