Résultat de l'élection municipale 2026 à Gennevilliers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gennevilliers

Tête de listeListe
Patrice Leclerc
Patrice Leclerc Liste d'union à gauche
Union des Gennevillois.es
  • Patrice Leclerc
  • Alexandra d'Alcantara
  • Mohamed Grichi
  • Zineb Zouaoui
  • Laurent Noël
  • Délia Toumi
  • Ibrahima Ndiaye
  • Sofia Manseri
  • Grégory Boulord
  • Céline Lanoiselée
  • Pierric Annoot
  • Nadia Mouaddine
  • Belkacem Ouchen
  • Carole Lafon
  • M'Hamed Binakdane
  • Véronique Desmettre
  • Roger Dugué
  • Elsa Faucillon
  • Christophe Bernier
  • Mariama Gassama
  • Aymeric Labadie
  • Soraya Yahyaoui
  • Mamadou Kanoute
  • Layla Hiraki
  • Zine Boukriche
  • Dorota Bernat
  • Tristan Pépin
  • Fabienne Moreau
  • Khalid Damoun
  • Nadifa Karroumi
  • Aurélien Sandoz
  • Kanteba Camara-Sissoko
  • Otmane Baddouh
  • Laetitia Criseo
  • Nino Schillaci
  • Sonia Blanc
  • Miloud Hadjadj
  • Sally Rezk
  • Michaël Hadifi
  • Linda Chekalil
  • Pierre Dubois
  • Sylvie Morel
  • Félix Locher
  • Madeleine Bellouch
  • Kamel Kadami
Claire Fiquet
Claire Fiquet Liste de La France insoumise
GENNEVILLIERS INSOUMISE, POPULAIRE ET SOLIDAIRE !
  • Claire Fiquet
  • Farid Rachidi
  • Pauline Gautier
  • Sinan-Maxime Karakus
  • Stéphanie Jégu
  • Marc Kaplan
  • Christelle Nedelec
  • Nicolas Sezibera
  • Fatma Derkaoui
  • Abdelhamid Djoudi
  • Yamina Chéllalou
  • Yanis Slim
  • Donia Ahmed-Malek
  • Thierry Moulin
  • Jade Velut
  • Karim Chouder
  • Karima Benrabia
  • Michel Groussac
  • Gaëlle Ouddoud
  • Giovany Courtois
  • Sophie Delval
  • Louis Aloisio
  • Corinne Groussac
  • José Emilio Alvarez
  • Manon Moulin
  • Taran de la Haije
  • Sarah Aoued
  • Omar Abderrahim
  • Albane Moulin
  • Laïd Sadani
  • Hadya Savané
  • Kamil Ayad
  • Bouchra Benyahia
  • Adel Ayad
  • Murielle Goubin
  • Soulaïmane Abaid
  • Kimberlay Delord
  • Kévin Delord
  • Karima Ait-Haj-Ali
  • Smaïn Akioui
  • Ghita Droussi
  • Tayeb Taïeb-Attou
  • Ténéba Konaré
  • Florent Yaici
  • Marie-France Mazalaigué
  • Denis Jansolin
  • Elisabeth Nzabanita
Brice Nkonda
Brice Nkonda Liste Divers
LES GENNEVILLOIS AVEC BRICE NKONDA
  • Brice Nkonda
  • Delphine Parmentier
  • Abdallah Sedira
  • Laetitia Ghirardi
  • Guilhem Pellet
  • Sophie Guisthau
  • Fehmi Ben Saada
  • Lionelle Kenya
  • Stéphane Tréhout
  • Alejandra Asturizaga
  • Rachid Djaber
  • Edwige Harpon
  • Eric Rahajarizafy
  • Hamelle Messas
  • Mohamed Fettah
  • Martine Brisset
  • Rachid Alahoum
  • Audrey Ostis
  • Mohamed Benfiguig
  • Islam Meliani
  • Christian Roche
  • Naouël Hassani
  • Issam Belhaj
  • Saïda Abattouy
  • Alexis Cruchet
  • Aurore Ismael
  • Mustapha Fadeli
  • Danièle Cuffez
  • Mamadou Samassa
  • Sylviane Duriez
  • Adel Jouhar
  • Farida Chesnel
  • Vincent Joset
  • Joana Lodosa
  • Pascal Delabarre
  • Fily Kanté
  • Mohamed Ikache
  • Marie-Louise Weynachter
  • Sylvain Lambert
  • Malika Benyahia
  • Taoufiq Belmezouar
  • Jocelyne Boukhanouche
  • Brahim Hanine
  • Sonia Belili
  • Jérôme Lang
  • Sandie Dufrenoy
  • Valère Nordin
Zina Bounab
Zina Bounab Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Zina Bounab
  • Francois Delobelle
  • Sylvie Pichon
  • Michel Breton
  • Haïat Hammadi
  • Gérard Octrovée
  • Sylvie Birien
  • Marc Trenel
  • Mariem Ammour
  • Sebastien Coste
  • Jeanne Vicaire
  • Cyril Chellal
  • Sophie Chamussy
  • Nor Eddine Khedim
  • Nadia Salah
  • Mohammed Kirri
  • Sylvie Neftia
  • Guy Laborda
  • Maria-Encarnacion Paramo Fernandez
  • Mohammed Neftia
  • Marie Thomas
  • Christian Madoyan
  • Monia Ben Hassine
  • Christian Charreau
  • Monique Loubeau
  • Gerard Franceries
  • Fatima Belghit
  • Hugo Lang
  • Nicole Martin
  • Abdelhakim Dahbi
  • Albertine Kanga
  • Lahcen Kardaoui
  • Claude Bodin
  • Thierry Audinet
  • Malika Atmane
  • Farid Khaldi
  • Maria Solbes Castello
  • Yasser Attoumani
  • Agnes Mbengono
  • Abderemane Chanfi
  • Hawa N'Diaye
  • Samba Sow
  • Isabelle Seglard
  • Philippe Henique
  • Josseline Hospitalier
Sébastien Baroux
Sébastien Baroux Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires - Gennevilliers ouvrière et révolutionnaire
  • Sébastien Baroux
  • Héloïse Gaidot
  • Mickaël Lamamy
  • Elisa Martinez
  • Tahieb Saidi
  • Djemaïa Tolba
  • Mohamed Ouattou
  • Stéphanie Ducoin
  • Corentin Versin
  • Marlène Buta
  • Hicham Essis
  • Imane Bastien
  • Rayan Zairi
  • Mathilde Harmand
  • Sofiane Cherfaoui
  • Shayma Bentayeb
  • Walid El Harbyly
  • Aurélie Tenekeng Donfouet
  • Aissam Ait Sidi Lahcen
  • Samira Belarj
  • Brahim Baais
  • Marina Simonovic
  • Rayan Essis
  • Amel Durville
  • Nolan Lattaoui
  • Inès Bensehil
  • William Despeaux
  • Simone Godard
  • Philippe Pejic
  • Médina Minawara Farah Attaf
  • Aurélien Gavois
  • Fouzia Hanchi
  • Lucas Lamamy
  • Salima Mimoun
  • Alexandre Fleury
  • Maud Bellorini
  • Hafedh Bhoury Khila
  • Capucine Lenoble
  • Pierre Di Feliciantonio
  • Sam Marti
  • Alain Mounassib
  • Fanny Mochel
  • Léo Bégue
  • Fadila Maächi
  • Ayoub Saïhi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Leclerc
Patrice Leclerc (36 élus) Union des gennevillois-es 		4 998 58,40%
  • Patrice Leclerc
  • Anne-Laure Perez
  • Mohamed Grichi
  • Yasmina Attaf
  • Laurent Noel
  • Délia Toumi
  • Philippe Clochette
  • Zineb Zouaoui
  • Grégory Boulord
  • Carole Lafon
  • Christophe Bernier
  • Alexandra D'alcantara
  • Roger Dugué
  • Isabelle Massard
  • Belkacem Ouchen
  • Maria-Blanca Fernandez
  • Chaouki Abssi
  • Nadia Mouaddine
  • Ibrahima Ndiaye
  • Sofia Manseri
  • M'hamed Binakdane
  • Sonia Blanc
  • Christian Deschenes
  • Céline Lanoiselee
  • Zine Boukriche
  • Véronique Desmettre
  • Richard Merra
  • Gwenola Haug
  • Khalid Damoun
  • Aurélie Remacle
  • Eloi Simon
  • Fabienne Moreau
  • Mohamed Ddani
  • Mariama Gassama
  • Maxime Cazaux
  • Lucile Abadie
Brice Nkonda
Brice Nkonda (3 élus) Les gennevillois 		1 326 15,49%
  • Brice Nkonda
  • Karine Chalah
  • Ahcen Meharga
Nasser Lajili
Nasser Lajili (3 élus) Ensemble pour gennevilliers 		1 289 15,06%
  • Nasser Lajili
  • Céline Provost
  • Abderrazek Kerfouh
Jacqueline Marichez-Clero
Jacqueline Marichez-Clero (1 élu) Rassemblement pour gennevilliers 		511 5,97%
  • Jacqueline Marichez-Clero
Samya Homm
Samya Homm Ensemble l'avenir nous appartient 		267 3,12%
Zina Bounab
Zina Bounab Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		166 1,93%
Participation au scrutin Gennevilliers
Taux de participation 38,92%
Taux d'abstention 61,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 924

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Leclerc
Patrice Leclerc (36 élus) Union des gennevillois-es avec patrice leclerc et jacques bourgoin 		6 250 61,43%
  • Patrice Leclerc
  • Anne-Laure Perez
  • Marc Hourson
  • Yasmina Attaf
  • Mohamed Grichi
  • Laurence Lenoir
  • Olivier Mériot
  • Zineb Zouaoui
  • Richard Merra
  • Carole Lafon
  • Laurent Noël
  • Isabelle Massard
  • Grégory Boulord
  • Alexandra D'alcantara
  • Philippe Clochette
  • Karine Chalah
  • Jacques Bourgoin
  • Françoise Kancel
  • Roland Muzeau
  • Véronique Desmettre-Borel
  • Daniel Berder
  • Sonia Blanc
  • Chaouki Abssi
  • Maria-Blanca Fernandez
  • Zine Boukriche
  • Sylvie Morel
  • Christophe Bernier
  • Délia Toumi
  • Fidèle Massala-Bimi
  • Nadia Mouaddine
  • Eloi Simon
  • Morgane Comellec
  • Mehdi Tadjouri
  • Sofia Manseri
  • Jacques Briffault
  • Elsa Faucillon
Nasser Lajili
Nasser Lajili (3 élus) Pour une ville unie au service de tous 		1 375 13,51%
  • Nasser Lajili
  • Claire Fiquet
  • Ahcen Meharga
Jacqueline Marichez-Clero
Jacqueline Marichez-Clero (3 élus) Rassemblement pour gennevilliers 		1 362 13,38%
  • Jacqueline Marichez-Clero
  • Alain Cheikh
  • Mounira Ben Ammar
Brice Nkonda
Brice Nkonda (1 élu) La relève 		634 6,23%
  • Brice Nkonda
Taoufik Halem
Taoufik Halem Gennevilliers ecologique et populaire 		325 3,19%
Michel Breton
Michel Breton Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		228 2,24%
Participation au scrutin Gennevilliers
Taux de participation 51,50%
Taux d'abstention 48,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,79%
Nombre de votants 10 686

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