Résultat de l'élection municipale 2026 à Gennevilliers : les infos en direct

Programme de Patrice Leclerc à Gennevilliers (Union des Gennevillois.es)

Engagement pour Gennevilliers

Le texte souligne l'importance du vote du 15 mars 2026 pour l'avenir de Gennevilliers. Il met en avant un engagement fort pour une ville solidaire et inclusive, où chaque citoyen a sa place. L'équipe municipale, dirigée par Patrice Leclerc, s'engage à continuer d'améliorer la ville tout en préservant son identité.

Priorités du mandat

Le prochain mandat se concentrera sur des enjeux quotidiens tels que la lutte contre les incivilités et le soutien au commerce local. Des investissements seront réalisés dans l'éducation, la culture et la santé, avec un accent sur la solidarité et l'inclusion. L'écologie populaire sera également une priorité, avec des initiatives pour augmenter les espaces verts et améliorer la qualité de vie.

Démocratie locale renforcée

Le texte appelle à une démocratie locale plus active, avec des initiatives pour impliquer davantage les citoyens dans les décisions. Il est prévu de créer un observatoire citoyen et d'organiser des assises de la démocratie dès 2026. Cela vise à garantir que les voix des habitants de Gennevilliers soient entendues et respectées.

Appel à voter

Un appel fort est lancé pour mobiliser les électeurs et éviter l'abstention, qui pourrait nuire à l'avenir de la ville. Le texte insiste sur l'importance de chaque voix dans le processus électoral. Les personnalités politiques, dont Elsa Faucillon et Jacques Bourgoin, soutiennent l'union des Gennevillois pour faire avancer la ville.