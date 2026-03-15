Résultat municipale 2026 à Gennevilliers (92230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gennevilliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gennevilliers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gennevilliers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice LECLERC
Patrice LECLERC (39 élus) Union des Gennevillois.es 		7 376 66,43%
  • Patrice LECLERC
  • Alexandra D'ALCANTARA
  • Mohamed GRICHI
  • Zineb ZOUAOUI
  • Laurent NOËL
  • Délia TOUMI
  • Ibrahima NDIAYE
  • Sofia MANSERI
  • Grégory BOULORD
  • Céline LANOISELÉE
  • Pierric ANNOOT
  • Nadia MOUADDINE
  • Belkacem OUCHEN
  • Carole LAFON
  • M'Hamed BINAKDANE
  • Véronique DESMETTRE
  • Roger DUGUÉ
  • Elsa FAUCILLON
  • Christophe BERNIER
  • Mariama GASSAMA
  • Aymeric LABADIE
  • Soraya YAHYAOUI
  • Mamadou KANOUTE
  • Layla HIRAKI
  • Zine BOUKRICHE
  • Dorota BERNAT
  • Tristan PÉPIN
  • Fabienne MOREAU
  • Khalid DAMOUN
  • Nadifa KARROUMI
  • Aurélien SANDOZ
  • Kanteba CAMARA-SISSOKO
  • Otmane BADDOUH
  • Laetitia CRISEO
  • Nino SCHILLACI
  • Sonia BLANC
  • Miloud HADJADJ
  • Sally REZK
  • Michaël HADIFI
Brice NKONDA
Brice NKONDA (5 élus) LES GENNEVILLOIS AVEC BRICE NKONDA 		2 736 24,64%
  • Brice NKONDA
  • Delphine PARMENTIER
  • Abdallah SEDIRA
  • Laetitia GHIRARDI
  • Guilhem PELLET
Claire FIQUET
Claire FIQUET (1 élu) GENNEVILLIERS INSOUMISE, POPULAIRE ET SOLIDAIRE ! 		722 6,50%
  • Claire FIQUET
Zina BOUNAB
Zina BOUNAB Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		161 1,45%
Sébastien BAROUX
Sébastien BAROUX NPA Révolutionnaires - Gennevilliers ouvrière et révolutionnaire 		108 0,97%
Participation au scrutin Gennevilliers
Taux de participation 45,29%
Taux d'abstention 54,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 11 500

Source : ministère de l’Intérieur

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