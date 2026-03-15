Résultat municipale 2026 à Gennevilliers (92230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Gennevilliers - Tour 1
- Election municipale 2026 à Gennevilliers [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Gennevilliers
- Gennevilliers (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gennevilliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gennevilliers, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gennevilliers [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice LECLERC (39 élus) Union des Gennevillois.es
|7 376
|66,43%
|
|Brice NKONDA (5 élus) LES GENNEVILLOIS AVEC BRICE NKONDA
|2 736
|24,64%
|
|Claire FIQUET (1 élu) GENNEVILLIERS INSOUMISE, POPULAIRE ET SOLIDAIRE !
|722
|6,50%
|
|Zina BOUNAB Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|161
|1,45%
|Sébastien BAROUX NPA Révolutionnaires - Gennevilliers ouvrière et révolutionnaire
|108
|0,97%
|Participation au scrutin
|Gennevilliers
|Taux de participation
|45,29%
|Taux d'abstention
|54,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|11 500
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Gennevilliers [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Gennevilliers en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Gennevilliers
19:21 - Analyse socio-économique de Gennevilliers : perspectives électorales
Au cœur de la campagne électorale municipale, Gennevilliers est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 50 874 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 158 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 42% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 4,73% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 12 084 résidents étrangers, Gennevilliers se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 386 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,98%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Gennevilliers, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.
17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Gennevilliers
Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des municipales à Gennevilliers en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 8,65% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 21,12% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 7,81% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Gennevilliers comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 12,09% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 11,41% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Elsa Faucillon.
16:58 - Rétrospective : la participation à Gennevilliers avant 2026
L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Gennevilliers sera un 'game changer' pour cette élection municipale 2026. Pour rappel, l'abstention se montait à 61,08 % lors des dernières élections municipales, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les électeurs se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 27,64 % dans la ville (et donc 72,36 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 61,58 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 38,72 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 56,10 % d'abstention. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité se révèle donc résolument comme une zone assez abstentionniste.
15:59 - Gennevilliers : retour sur la dernière année électorale en date
Les Européennes de 2024 à Gennevilliers avaient vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (52,83%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 12,09% des suffrages. Les élections législatives à Gennevilliers près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Elsa Faucillon (Union de la gauche) en pole position avec 74,69% au premier tour, devant Mariam Camara (Rassemblement National) avec 11,41%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Gennevilliers restait à l'époque un bastion de la gauche radicale, confortant son orientation.
14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Gennevilliers reste un territoire tourné vers la gauche
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gennevilliers plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon à l'avant de la course avec 61,07% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 15,43%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 78,88% pour Emmanuel Macron, contre 21,12% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Gennevilliers soutenaient en priorité Elsa Faucillon (Nupes) avec 67,80% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 81,51% des suffrages.
12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Gennevilliers
À Gennevilliers, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,09 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant près de 1,37962 million d'euros (1 379 620 € très exactement) environ. Une recette bien loin des 12 444 360 € récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Gennevilliers atteint désormais 33,00 % en 2024 (contre 23,83 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale se situe à près de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Gennevilliers a atteint 1 753 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 684 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Gennevilliers
Dans la municipalité de Gennevilliers, les équilibres politiques locaux sont encore à ce jour marqués par l'issue du dernier scrutin en 2020. Au terme du premier tour à l'époque, Patrice Leclerc (Union de la gauche) a devancé tous ses adversaires en recueillant 4 998 bulletins (58,40%). À sa poursuite, Brice Nkonda (Union des Démocrates et Indépendants) a rassemblé 1 326 suffrages en sa faveur (15,49%). Nasser Lajili (Divers gauche) suivait, s'adjugeant 1 289 bulletins (15,06%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Union de la gauche a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Gennevilliers, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Gennevilliers
Ce dimanche 15 mars, les 24 579 votants de Gennevilliers sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Lors des élections municipales précédentes, en raison de la crise du covid, le 2nd tour, initialement prévu le 22 mars, avait finalement été reporté au mois de juin. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Gennevilliers. Il est important de souligner que les 25 bureaux de vote de l'agglomération de Gennevilliers fermeront leurs portes à 20 heures. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Gennevilliers dès leur parution.
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