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19:21 - Analyse socio-économique de Gennevilliers : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Gennevilliers est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 50 874 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 158 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 42% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 4,73% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 12 084 résidents étrangers, Gennevilliers se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 386 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,98%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Gennevilliers, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Gennevilliers Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des municipales à Gennevilliers en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 8,65% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 21,12% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 7,81% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Gennevilliers comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 12,09% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 11,41% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Elsa Faucillon.

16:58 - Rétrospective : la participation à Gennevilliers avant 2026 L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Gennevilliers sera un 'game changer' pour cette élection municipale 2026. Pour rappel, l'abstention se montait à 61,08 % lors des dernières élections municipales, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les électeurs se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 27,64 % dans la ville (et donc 72,36 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 61,58 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 38,72 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 56,10 % d'abstention. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité se révèle donc résolument comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - Gennevilliers : retour sur la dernière année électorale en date Les Européennes de 2024 à Gennevilliers avaient vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (52,83%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 12,09% des suffrages. Les élections législatives à Gennevilliers près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Elsa Faucillon (Union de la gauche) en pole position avec 74,69% au premier tour, devant Mariam Camara (Rassemblement National) avec 11,41%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Gennevilliers restait à l'époque un bastion de la gauche radicale, confortant son orientation.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Gennevilliers reste un territoire tourné vers la gauche La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gennevilliers plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon à l'avant de la course avec 61,07% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 15,43%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 78,88% pour Emmanuel Macron, contre 21,12% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Gennevilliers soutenaient en priorité Elsa Faucillon (Nupes) avec 67,80% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 81,51% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Gennevilliers À Gennevilliers, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,09 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant près de 1,37962 million d'euros (1 379 620 € très exactement) environ. Une recette bien loin des 12 444 360 € récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Gennevilliers atteint désormais 33,00 % en 2024 (contre 23,83 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale se situe à près de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Gennevilliers a atteint 1 753 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 684 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Gennevilliers Dans la municipalité de Gennevilliers, les équilibres politiques locaux sont encore à ce jour marqués par l'issue du dernier scrutin en 2020. Au terme du premier tour à l'époque, Patrice Leclerc (Union de la gauche) a devancé tous ses adversaires en recueillant 4 998 bulletins (58,40%). À sa poursuite, Brice Nkonda (Union des Démocrates et Indépendants) a rassemblé 1 326 suffrages en sa faveur (15,49%). Nasser Lajili (Divers gauche) suivait, s'adjugeant 1 289 bulletins (15,06%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Union de la gauche a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Gennevilliers, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.