Résultat de l'élection municipale 2026 à Gentilly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gentilly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gentilly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gentilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Gentilly
13:09 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Gentilly
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Gentilly s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin, Patricia Tordjman (Parti communiste français) a fait la course en tête en recueillant 1 608 bulletins (36,71%). À ses trousses, Nadine Herrati (Europe Ecologie-Les Verts) a obtenu 846 voix (19,31%). Une troisième force s'est dégagée derrière Farid El Arche (Divers), rassemblant 18,83% des voix. Un delta significatif. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Patricia Tordjman l'a finalement emporté avec 46,99% des bulletins, face à Benoît Crespin s'adjugeant 1 055 votants (27,40%) et Farid El Arche réunissant 25,59% des électeurs. La prime au premier s'est affirmée, aboutissant à un succès écrasant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Benoît Crespin a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 209 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Patricia Tordjman a aussi probablement pu profiter du report de votes favorable Europe Ecologie-Les Verts.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Gentilly
Les 12 bureaux de vote de l'agglomération de Gentilly ferment à 20 heures. Les municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Gentilly de réagir sur la manière dont est gérée leur commune. À Gentilly et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, Patricia Tordjman (Divers gauche) a remporté la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des candidats en 2026 a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gentilly
|Tête de listeListe
|
Fatah Aggoune
Liste divers gauche
Gentilly coeur battant
|
|
Benoît Crespin
Liste Divers
RÉVEILLONS GENTILLY AVEC BENOÎT CRESPIN ET BIEN COMMUN POUR GENTILLY
|
|
Thomas Godard
Liste d'union à gauche
GENTILLY RESPIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Tordjman (25 élus) Pour le social et l'écologie, ensemble et engagé.es pour gentilly
|1 809
|46,99%
|
|Benoît Crespin (4 élus) Bien commun pour gentilly
|1 055
|27,40%
|
|Farid El Arche (4 élus) Demain gentilly
|985
|25,59%
|
|Participation au scrutin
|Gentilly
|Taux de participation
|40,54%
|Taux d'abstention
|59,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 976
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Tordjman Ensemble et engage.e.s. pour gentilly
|1 608
|36,71%
|Nadine Herrati En avant tou.te.s l'ecologie a gentilly
|846
|19,31%
|Farid El Arche Demain gentilly
|825
|18,83%
|Benoît Crespin Bien commun pour gentilly
|811
|18,51%
|Véronique Bertrand Gentilly en mouvement
|290
|6,62%
|Participation au scrutin
|Gentilly
|Taux de participation
|46,09%
|Taux d'abstention
|53,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 513
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Tordjman (28 élus) Tous ensemble pour gentilly
|3 338
|68,08%
|
|Benoît Crespin (5 élus) Gentilly renouveau 2014
|1 565
|31,91%
|
|Participation au scrutin
|Gentilly
|Taux de participation
|52,01%
|Taux d'abstention
|47,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,05%
|Nombre de votants
|5 164
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