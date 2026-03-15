Résultat de l'élection municipale 2026 à Gentilly : les infos en direct

Programme de Benoît Crespin à Gentilly (RÉVEILLONS GENTILLY AVEC BENOÎT CRESPIN ET BIEN COMMUN POUR GENTILLY)

Réveil de Gentilly

Le projet de l'équipe du Bien Commun pour Gentilly vise à revitaliser la ville en répondant aux attentes des citoyens. Une approche pragmatique est adoptée pour bâtir un avenir apaisé et dynamique. L'engagement des habitants est essentiel pour corriger et ajuster les mesures proposées.

Logement social

Un grand programme d’accession sociale à la propriété est proposé pour améliorer le logement à Gentilly. L'équipe défend les droits des locataires et souhaite instaurer de nouvelles relations avec les bailleurs sociaux. L'objectif est de permettre aux locataires de devenir propriétaires et de rester dans la ville.

Transition écologique

La ville aspire à devenir plus verte en créant des espaces naturels et des parcours piétonniers. Des projets comme l'îlot Paix-Reims et le Jardin du Petit Bois sont envisagés pour favoriser la nature en milieu urbain. La modernisation des équipements publics est également essentielle pour réduire les pollutions et améliorer la qualité de vie.

Gestion publique transparente

Une gestion publique juste et transparente est au cœur des préoccupations pour dynamiser la ville. L'implication des citoyens dans les décisions publiques et la publication des comptes sont des priorités. L'objectif est de remettre les habitants au centre de l'action publique et d'améliorer leur pouvoir d'achat.