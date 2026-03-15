Résultat de l'élection municipale 2026 à Gentilly : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gentilly

Tête de listeListe
Fatah Aggoune
Fatah Aggoune Liste divers gauche
Gentilly coeur battant
  • Fatah Aggoune
  • Marie Jay
  • Pierre Deloffre
  • Lou Bauduin
  • Patrick Mokhbi
  • Isabelle Vilata
  • Antoine Pelletier
  • Sylvie Achouri
  • Slim Sehil
  • Hélène Inizan
  • David Allais
  • Jésus Labado
  • Lucien Bethune
  • Marina Nardi-Colomé
  • Christophe Sciascia
  • Françoise Carteau
  • Franck Bombled
  • Soazig Joubert
  • Makan Danfaga
  • Haoi Assoumani Choudjay
  • Ewen Guivarch
  • Sophie Guillemain
  • Morgan Desmarest
  • Olga Alita
  • Noâm Korchi
  • Claire Elazzaoui
  • Sébastien Le Roux
  • Lina Hawi
  • Nabil Dif
  • Malika Zenati
  • Ianis Himdi
  • Shaya Roane-Ortiz
  • Younes Destour
  • Sandrine Cornet
  • Karim Rezzoug
Benoît Crespin
Benoît Crespin Liste Divers
RÉVEILLONS GENTILLY AVEC BENOÎT CRESPIN ET BIEN COMMUN POUR GENTILLY
  • Benoît Crespin
  • Marion Mazières
  • Mahmoud Mfoihaya
  • Florence Schafer
  • Guy Soubrillard
  • Chi-Marie Tiehi
  • Stéphane Fournier
  • Isabelle Behillil
  • François Cambourg
  • Alexia Blick
  • Hugues Ben Ghouzi
  • Elodie Alfonso Sioul
  • Martin Samiez
  • Anne Guillou
  • Gérard Chataigner
  • Julienne Koumoli
  • Jean Pierre Vanier
  • Nadine Vallee
  • Constantin Papanicolaou
  • Edith Quoniam
  • Jean-Luc Neveu
  • Rosario Lara Alvarez
  • Corentin Ponton
  • Diane Crespin
  • Flavio Constanzo Molina
  • Justine Kanga
  • Bernard Giry
  • Paloma Moïa
  • Charles-Henri Garnier
  • Ninette Nsiala Malemba Nseka Kapunga
  • Braham Bradai
  • Delphine Champigny
  • Guillaume Pourcher
  • Eva Boo Vicente
  • Jean-Marie Truffault
Thomas Godard
Thomas Godard Liste d'union à gauche
GENTILLY RESPIRE
  • Thomas Godard
  • Catherine Chelly
  • Lotfi Zouioueche
  • Florence Robert
  • Gérard Pinot
  • Fabienne Becel
  • Nathan Ortega
  • Flavie Bourasset
  • Romaric Michon
  • Marielle Denat
  • Capucine Dubroca-Voisin
  • Michelle Prouzeau
  • Aurélien Mollard
  • Lucie Toutain
  • Ruben Singer
  • Bintou Fofana
  • Vincent Deroche
  • Hélène Le Roux
  • Guillaume Gaulier
  • Sara Bouanani
  • Mickaël Ouazzani
  • Larissa Kargol
  • Léon-Christophe Etile
  • Corinne Casanova
  • François-Xavier Patino
  • Delphine Rada
  • Dominique Remones
  • Viviane Vieillot
  • Vincent Gestermann
  • Hélène Gerbet
  • Antonin Daniel
  • Mélanie Edwards
  • Jean-Louis Breton
  • Claire Moyse-Faurie
  • Michel Dixmier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Tordjman
Patricia Tordjman (25 élus) Pour le social et l'écologie, ensemble et engagé.es pour gentilly 		1 809 46,99%
  • Patricia Tordjman
  • Franck Bombled
  • Marie Jay
  • Riad Guitouni
  • Nadine Herrati
  • Fatah Aggoune
  • Olga Alita
  • Antoine Pelletier
  • Isabelle Vilata
  • David Allais
  • Marie Labado
  • Patrick Daudet
  • Elisabete Gruosso
  • Romain Laplagne
  • Elisabeth Husson-Lespinasse
  • Sébastien Le Roux
  • Georgiana Pop
  • Stéphane Maso
  • Soazig Joubert
  • Ambroise Nkama
  • Françoise Carteau
  • Patrick Mokhbi
  • Nadia Groux
  • Samir Benaouadi
  • Martine Saussure-Young
Benoît Crespin
Benoît Crespin (4 élus) Bien commun pour gentilly 		1 055 27,40%
  • Benoît Crespin
  • Florence Schafer
  • Abdoulaye Gueye
  • Marion Mazières
Farid El Arche
Farid El Arche (4 élus) Demain gentilly 		985 25,59%
  • Farid El Arche
  • Julia Sanchez
  • Diakaryaou Thiam
  • Angélique Vérin
Participation au scrutin Gentilly
Taux de participation 40,54%
Taux d'abstention 59,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 976

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Tordjman
Patricia Tordjman Ensemble et engage.e.s. pour gentilly 		1 608 36,71%
Nadine Herrati
Nadine Herrati En avant tou.te.s l'ecologie a gentilly 		846 19,31%
Farid El Arche
Farid El Arche Demain gentilly 		825 18,83%
Benoît Crespin
Benoît Crespin Bien commun pour gentilly 		811 18,51%
Véronique Bertrand
Véronique Bertrand Gentilly en mouvement 		290 6,62%
Participation au scrutin Gentilly
Taux de participation 46,09%
Taux d'abstention 53,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 513

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Tordjman
Patricia Tordjman (28 élus) Tous ensemble pour gentilly 		3 338 68,08%
  • Patricia Tordjman
  • Patrick Daudet
  • Michele Cosnard
  • David Allais
  • Soazig Joubert
  • Guillaume Gaulier
  • Cristina Semblano
  • Fatah Aggoune
  • Bouchra Benmadani
  • Bamadi Sanokho
  • Elisabete Gruosso
  • Pascal Brand
  • Mercedes Chaurnet
  • Badri Ahmed
  • Nadine Herrati
  • Frederic Héritier
  • Rosa Baccaro De Biase
  • Andre Estevez Torres
  • Isabelle Vilata
  • Franck Bombled
  • Elisabeth Husson-Lespinasse
  • Maximilien Sanchez
  • Najia Ben Fraj
  • Josuë Lumene
  • Christine Achour
  • Sébastien Le Roux
  • Sophie Guillemain
  • Ambroise Nkama
Benoît Crespin
Benoît Crespin (5 élus) Gentilly renouveau 2014 		1 565 31,91%
  • Benoît Crespin
  • Jeannine Quême
  • Jean-Brice Grenier
  • Marianne Rethaller
  • Sacha Kley
Participation au scrutin Gentilly
Taux de participation 52,01%
Taux d'abstention 47,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,05%
Nombre de votants 5 164

Villes voisines de Gentilly

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