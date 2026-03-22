Résultat de l'élection municipale 2026 à Gentilly : les résultats du 2e tour

Programme de Benoît Crespin à Gentilly (RÉVEILLONS GENTILLY AVEC BENOÎT CRESPIN ET BIEN COMMUN POUR GENTILLY)

Services publics de qualité

Le projet vise à implanter des commerces dans les quartiers pour dynamiser l'économie locale. Il est également essentiel de soutenir les associations et les porteurs de projets pour renforcer le tissu social. En attirant de petites et moyennes entreprises, la ville peut créer des emplois et améliorer la qualité de vie des habitants.

Logement social

Un grand programme d’accession sociale à la propriété est proposé pour aider les locataires à devenir propriétaires. Les bailleurs sociaux doivent remettre les locataires au centre des décisions pour améliorer leur situation. Le droit à l’héritage pour tous doit être une priorité, permettant aux familles de rester à Gentilly.

Transition écologique

La création d'îlots de fraîcheur et de parcours piétonniers est essentielle pour rendre la ville plus verte. La vision doit concilier habitat solidaire et respect de l'environnement, en intégrant davantage de nature dans l'urbanisme. Des investissements dans des projets d'avenir, comme la couverture du RER, sont nécessaires pour améliorer la qualité de vie.

Gestion publique transparente

Une gestion publique juste et transparente est cruciale pour redonner du pouvoir d’achat aux habitants. Impliquer les citoyens dans les décisions publiques et publier les comptes renforcera la confiance. L'objectif est de placer les Gentilléens au centre de l’action publique pour dynamiser la ville.