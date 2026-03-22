Résultat de l'élection municipale 2026 à Gentilly : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gentilly [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gentilly sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gentilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Gentilly
11:51 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Gentilly
Fatah Aggoune (Divers gauche) a remporté le premier volet des élections municipales à Gentilly il y a une semaine, avec 46,94 % des bulletins valides. Ensuite, Benoît Crespin s'est classé deuxième avec 31,50 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Thomas Godard, étiqueté Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Gentilly, le vote a enregistré un taux d'abstention de 43,02 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gentilly
Le deuxième tour des élections municipales à Gentilly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fatah Aggoune
Liste divers gauche
Gentilly coeur battant
|
|
Benoît Crespin
Liste Divers
RÉVEILLONS GENTILLY AVEC BENOÎT CRESPIN ET BIEN COMMUN POUR GENTILLY
|
|
Thomas Godard
Liste d'union à gauche
GENTILLY RESPIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gentilly
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fatah AGGOUNE (Ballotage) Gentilly coeur battant
|2 781
|46,94%
|Benoît CRESPIN (Ballotage) RÉVEILLONS GENTILLY AVEC BENOÎT CRESPIN ET BIEN COMMUN POUR GENTILLY
|1 866
|31,50%
|Thomas GODARD (Ballotage) GENTILLY RESPIRE
|1 277
|21,56%
|Participation au scrutin
|Gentilly
|Taux de participation
|56,98%
|Taux d'abstention
|43,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|6 032
Source : ministère de l’Intérieur
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