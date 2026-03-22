Résultat de l'élection municipale 2026 à Gentilly : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gentilly

Le deuxième tour des élections municipales à Gentilly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fatah Aggoune
Fatah Aggoune Liste divers gauche
Gentilly coeur battant
  • Fatah Aggoune
  • Marie Jay
  • Pierre Deloffre
  • Lou Bauduin
  • Patrick Mokhbi
  • Isabelle Vilata
  • Antoine Pelletier
  • Sylvie Achouri
  • Slim Sehil
  • Hélène Inizan
  • David Allais
  • Jésus Labado
  • Lucien Bethune
  • Marina Nardi-Colomé
  • Christophe Sciascia
  • Françoise Carteau
  • Franck Bombled
  • Soazig Joubert
  • Makan Danfaga
  • Haoi Assoumani Choudjay
  • Ewen Guivarch
  • Sophie Guillemain
  • Morgan Desmarest
  • Olga Alita
  • Noâm Korchi
  • Claire Elazzaoui
  • Sébastien Le Roux
  • Lina Hawi
  • Nabil Dif
  • Malika Zenati
  • Ianis Himdi
  • Shaya Roane-Ortiz
  • Younes Destour
  • Sandrine Cornet
  • Karim Rezzoug
Benoît Crespin
Benoît Crespin Liste Divers
RÉVEILLONS GENTILLY AVEC BENOÎT CRESPIN ET BIEN COMMUN POUR GENTILLY
  • Benoît Crespin
  • Marion Mazières
  • Mahmoud Mfoihaya
  • Florence Schafer
  • Guy Soubrillard
  • Chi-Marie Tiehi
  • Stéphane Fournier
  • Isabelle Behillil
  • François Cambourg
  • Alexia Blick
  • Hugues Ben Ghouzi
  • Elodie Alfonso Sioul
  • Martin Samiez
  • Anne Guillou
  • Gérard Chataigner
  • Julienne Koumoli
  • Jean Pierre Vanier
  • Nadine Vallee
  • Constantin Papanicolaou
  • Edith Quoniam
  • Jean-Luc Neveu
  • Rosario Lara Alvarez
  • Corentin Ponton
  • Diane Crespin
  • Flavio Constanzo Molina
  • Justine Kanga
  • Bernard Giry
  • Paloma Moïa
  • Charles-Henri Garnier
  • Ninette Nsiala Malemba Nseka Kapunga
  • Braham Bradai
  • Delphine Champigny
  • Guillaume Pourcher
  • Eva Boo Vicente
  • Jean-Marie Truffault
Thomas Godard
Thomas Godard Liste d'union à gauche
GENTILLY RESPIRE
  • Thomas Godard
  • Catherine Chelly
  • Lotfi Zouioueche
  • Florence Robert
  • Gérard Pinot
  • Fabienne Becel
  • Nathan Ortega
  • Flavie Bourasset
  • Romaric Michon
  • Marielle Denat
  • Capucine Dubroca-Voisin
  • Michelle Prouzeau
  • Aurélien Mollard
  • Lucie Toutain
  • Ruben Singer
  • Bintou Fofana
  • Vincent Deroche
  • Hélène Le Roux
  • Guillaume Gaulier
  • Sara Bouanani
  • Mickaël Ouazzani
  • Larissa Kargol
  • Léon-Christophe Etile
  • Corinne Casanova
  • François-Xavier Patino
  • Delphine Rada
  • Dominique Remones
  • Viviane Vieillot
  • Vincent Gestermann
  • Hélène Gerbet
  • Antonin Daniel
  • Mélanie Edwards
  • Jean-Louis Breton
  • Claire Moyse-Faurie
  • Michel Dixmier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gentilly

Tête de listeListe Voix % des voix
Fatah AGGOUNE
Fatah AGGOUNE (Ballotage) Gentilly coeur battant 		2 781 46,94%
Benoît CRESPIN
Benoît CRESPIN (Ballotage) RÉVEILLONS GENTILLY AVEC BENOÎT CRESPIN ET BIEN COMMUN POUR GENTILLY 		1 866 31,50%
Thomas GODARD
Thomas GODARD (Ballotage) GENTILLY RESPIRE 		1 277 21,56%
Participation au scrutin Gentilly
Taux de participation 56,98%
Taux d'abstention 43,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 6 032

Source : ministère de l’Intérieur

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