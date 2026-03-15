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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Gentilly Au cœur de la campagne électorale municipale, Gentilly se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 32,19% de cadres pour 18 883 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 1 337 entreprises, Gentilly se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 42% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,94% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 3 973 résidents étrangers, soit 21,04% de la population, favorise son multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 38,18% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 938,23 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Gentilly, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Un électorat de Gentilly imperméable au RN Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Gentilly en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 9,42% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 22,23% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 9,35% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Un score trop limité, à Gentilly comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 12,88% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 14,55% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Gentilly. L'élection se terminera alors directement, sans second tour.

16:58 - Gentilly : des résultats d'ordinaire marqués par la participation À l'occasion de cette élection municipale, l'état de la participation pèsera fortement sur les résultats de Gentilly. En 2020, la participation était évaluée à 46,09 % lors du premier tour, proche des 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 4 513 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus perturbait le pays. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 76,13 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 53,35 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,09 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 48,87 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres esquissent une localité assez participative par rapport au reste de la France.

15:59 - Le vote de Gentilly nettement ancré au centre en 2024 Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Gentilly avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Manon Aubry avec 29,49% des inscrits. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard avaient ensuite donné une victoire à la nuance 'Union de la gauche' (59,86%), devant la nuance Majorité présidentielle (17,70%) à l'échelle des 2 circonscriptions associées à la ville. Les habitants expédiaient d'ailleurs la question sans trembler dans la circonscription, où l'élection a été pliée d'entrée avec 59,86% .

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Gentilly ? Lors des législatives de 2022, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Gentilly mettaient en avant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (54,48%) devant la Majorité présidentielle (20,47%). Le vote définitif consacrait la Nouvelle union populaire écologique et sociale, rassemblant 68,90% des suffrages exprimés. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Gentilly votaient auparavant en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (44,34%), devant Emmanuel Macron avec 21,90%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 77,77% pour Emmanuel Macron, contre 22,23% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Gentilly un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - À Gentilly, les impôts sont en hausse avant l'élection À Gentilly, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 1 829 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 503 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 49,64 % en 2024 (contre près de 32,24 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 435 410 € de recettes en 2024. Une somme loin des 4 455 930 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 16,46 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Gentilly L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Gentilly s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin, Patricia Tordjman (Parti communiste français) a fait la course en tête en recueillant 1 608 bulletins (36,71%). À ses trousses, Nadine Herrati (Europe Ecologie-Les Verts) a obtenu 846 voix (19,31%). Une troisième force s'est dégagée derrière Farid El Arche (Divers), rassemblant 18,83% des voix. Un delta significatif. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Patricia Tordjman l'a finalement emporté avec 46,99% des bulletins, face à Benoît Crespin s'adjugeant 1 055 votants (27,40%) et Farid El Arche réunissant 25,59% des électeurs. La prime au premier s'est affirmée, aboutissant à un succès écrasant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Benoît Crespin a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 209 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Patricia Tordjman a aussi probablement pu profiter du report de votes favorable Europe Ecologie-Les Verts.