Résultat municipale 2026 à Gentilly (94250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gentilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gentilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gentilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fatah AGGOUNE
Fatah AGGOUNE Gentilly coeur battant 		2 781 46,94%
Benoît CRESPIN
Benoît CRESPIN RÉVEILLONS GENTILLY AVEC BENOÎT CRESPIN ET BIEN COMMUN POUR GENTILLY 		1 866 31,50%
Thomas GODARD
Thomas GODARD GENTILLY RESPIRE 		1 277 21,56%
Participation au scrutin Gentilly
Taux de participation 56,98%
Taux d'abstention 43,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 6 032

Source : ministère de l’Intérieur

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