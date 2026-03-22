Résultat de l'élection municipale 2026 à Gerbéviller : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gerbéviller

Le deuxième tour des élections municipales à Gerbéviller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Martial Houot
Martial Houot Divers
GERBEVILLER ENSEMBLE AVEC MARTIAL HOUOT
  • Martial Houot
  • Blandine Voirin
  • Xavier Humbert
  • Séverine Juppont
  • Dylane Le Gars
  • Laurence Dehan-George
  • Christophe Berleux
  • Valérie Deloy
  • André Garnier
  • Caroline Philip
  • Djemel Duminy
  • Evelyne Brallet
  • Bernard Paulin
  • Odile Hantz-Georges
  • Jean-Pierre Jory
  • Sylvie Hoquident
Philippe Strabach
Philippe Strabach Divers
GERBEVILLER, FIERE DE SON HISTOIRE, FORTE DE SON AVENIR
  • Philippe Strabach
  • Sabine Boulanger
  • Yves Zazackowski
  • Marie Barthelemy Hogard
  • Dominique Masson
  • Elodie Sevin
  • Jonathane Cagne
  • Clarisse Midon
  • Etienne Creusat
  • Sophie Miguet
  • Nicolas Chatel
  • Lore Goethals
  • Ludovic Peltier
  • Anne Lesesve
  • Francis Ancel
Fabrice Jacquot
Fabrice Jacquot Divers
GERBEVILLER ENSEMBLE, DEMAIN
  • Fabrice Jacquot
  • Aurelie Vigneron
  • Eric Brallet
  • Emilie Broyez
  • Didier Dartois
  • Sandrine Lintz
  • Pascal Leheu
  • Catherine Bellery
  • Victor Dettwiller
  • Caroline Boudiere
  • Sebastien Masson
  • Manon Durupt
  • Frederick Pierron
  • Elodie Leheu
  • Frederic Roussel
Aurélie Marquet
Aurélie Marquet Divers
GERBEVILLER : ENGAGES ET PROCHES DE VOUS
  • Aurélie Marquet
  • Ludovic Malgras
  • Emilie Babel
  • Sébastien Leroy
  • Hélène Lavallois
  • Matthieu Polese-Clauss
  • Aurélie Vautrin
  • Gérard Thomassin
  • Sandrine Franquenoul
  • Johan Zinte
  • Sandrine Andrique
  • Jean-Sébastien Andre
  • Sophie Goeury
  • Florent Vibrac
  • Alexia Grandcolin
  • Sébastien Krippeler
  • Emmanuelle Keller

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gerbéviller

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie MARQUET
Aurélie MARQUET (Ballotage) GERBEVILLER : ENGAGES ET PROCHES DE VOUS 		264 38,43%
Martial HOUOT
Martial HOUOT (Ballotage) GERBEVILLER ENSEMBLE AVEC MARTIAL HOUOT 		173 25,18%
Fabrice JACQUOT
Fabrice JACQUOT (Ballotage) GERBEVILLER ENSEMBLE, DEMAIN 		151 21,98%
Philippe STRABACH
Philippe STRABACH (Ballotage) GERBEVILLER, FIERE DE SON HISTOIRE, FORTE DE SON AVENIR 		99 14,41%
Participation au scrutin Gerbéviller
Taux de participation 72,32%
Taux d'abstention 27,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Nombre de votants 716

Source : ministère de l’Intérieur

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