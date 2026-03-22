Résultat de l'élection municipale 2026 à Gerbéviller : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gerbéviller [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gerbéviller sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gerbéviller.
L'actu des élections municipales 2026 à Gerbéviller
11:42 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Gerbéviller pour l'élection municipale
Les élections municipales 2026 à Gerbéviller ont vu Aurélie Marquet s'imposer dimanche dernier avec 38,43 % des voix. À sa suite, Martial Houot s'est classé deuxième avec 25,18 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Par ailleurs, avec 21,98 %, Fabrice Jacquot a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Philippe Strabach a obtenu 14,41 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Gerbéviller, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 27,68 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gerbéviller
Le deuxième tour des élections municipales à Gerbéviller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Martial Houot
Divers
GERBEVILLER ENSEMBLE AVEC MARTIAL HOUOT
|
|
Philippe Strabach
Divers
GERBEVILLER, FIERE DE SON HISTOIRE, FORTE DE SON AVENIR
|
|
Fabrice Jacquot
Divers
GERBEVILLER ENSEMBLE, DEMAIN
|
|
Aurélie Marquet
Divers
GERBEVILLER : ENGAGES ET PROCHES DE VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gerbéviller
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélie MARQUET (Ballotage) GERBEVILLER : ENGAGES ET PROCHES DE VOUS
|264
|38,43%
|Martial HOUOT (Ballotage) GERBEVILLER ENSEMBLE AVEC MARTIAL HOUOT
|173
|25,18%
|Fabrice JACQUOT (Ballotage) GERBEVILLER ENSEMBLE, DEMAIN
|151
|21,98%
|Philippe STRABACH (Ballotage) GERBEVILLER, FIERE DE SON HISTOIRE, FORTE DE SON AVENIR
|99
|14,41%
|Participation au scrutin
|Gerbéviller
|Taux de participation
|72,32%
|Taux d'abstention
|27,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Nombre de votants
|716
Source : ministère de l’Intérieur
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