Résultat municipale 2026 à Gerde (65200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gerde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gerde, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gerde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gisèle DUBARRY
Gisèle DUBARRY (12 élus) UNIS POUR GERDE 		415 53,69%
  • Gisèle DUBARRY
  • Dominique RICHARD
  • Patricia DEBBAH
  • Jean-Claude ELEUSIPPE
  • Patricia LAVIGNE
  • Patrick SOUBIES
  • Julie DECOCK
  • Romain MEDUS
  • Marie-Christine BINET
  • Pierre LASPALLES
  • Lisa MIDAVAINE
  • Stéphane GOUX
Chantal BAT
Chantal BAT (3 élus) GERDE EN COMMUN 		358 46,31%
  • Chantal BAT
  • Jean DOMERCQ
  • Agnès PILLOT
Participation au scrutin Gerde
Taux de participation 79,60%
Taux d'abstention 20,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 788

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Hautes-Pyrénées ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Hautes-Pyrénées. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Gerde