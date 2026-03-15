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19:19 - Gerde : démographie et socio-économie impactent les élections municipales La structure démographique et socio-économique de Gerde détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des municipales. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 23% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 18,59% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,28%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 720 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,05%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,78%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,92%), témoignent d'une population instruite à Gerde, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.

17:57 - Rassemblement national à Gerde : les derniers résultats Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Gerde il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 12,48% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 29,81% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 9,76% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Gerde comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 16,97% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 21,53% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 34,55% lors du vote définitif.

16:58 - À Gerde, 68,11 % de participation aux dernières municipales L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 31,89 % à Gerde pour le premier tour des municipales de 2020, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait de l'épidémie de Covid-19. S'agissant d'élire leur maire, les municipales restent en effet de longue date, avec les présidentielles, des rendez-vous où les Français se mobilisent le plus massivement. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 17,73 % localement. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 37,10 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 24,76 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 35,49 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention. En marge des élections municipales 2026, cette contingence pèsera en conséquence fortement sur les résultats de Gerde.

15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Gerde il y a deux ans Le contexte politique de Gerde a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire de sensibilité de gauche. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Raphaël Glucksmann (20,30%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Gerde avaient ensuite placé en tête Sylvie Ferrer (Union de la gauche) avec 38,24% au premier tour, devant Jean-Bernard Sempastous (Divers) avec 29,89%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sylvie Ferrer culminant à 65,45% des votes dans la commune.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Gerde ? Globalement, le paysage électoral fait de Gerde une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Gerde plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,78% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 25,75%. Lors de la finale de l'élection à Gerde, les électeurs accordaient 70,19% pour Emmanuel Macron, contre 29,81% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Gerde accordaient leurs suffrages à Sylvie Ferrer (Nupes) avec 31,14% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,39%.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Gerde Avec la montée des prélèvements locaux à Gerde, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 10,72 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 42 100 euros, bien en deçà des quelque 215 300 euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Gerde s'est établi à 37,63 % en 2024 (contre 12,94 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Gerde s'est établi à environ 927 euros en 2024 contre 587 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Gerde L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Gerde s'avère très instructive. Au terme du premier tour à l'époque, Gisèle Dubarry a surclassé ses rivaux en recueillant 399 voix (63,23%). Dans la position du principal opposant, Maurice Guillaume a engrangé 36,76% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Gerde, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.