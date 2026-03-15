Résultat municipale 2026 à Gerstheim (67150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gerstheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gerstheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gerstheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Steve JECKO
Steve JECKO (18 élus) En mouvement pour Gerstheim 		962 53,21%
  • Steve JECKO
  • Valérie SCHOCH
  • Hubert SPRAUL
  • Joëlle ESTNER-STROHMENGER
  • Gérard HAUSER
  • Véronique FREUND
  • Xavier KELLER
  • Virginie DOSSMANN
  • Fabrice KUNTZ
  • Claire FISCHER
  • Damien DOPPEL
  • Angélique KOLB
  • Sébastien FLESCH
  • Amelle SCHRICKE
  • Jérémie BACKERT
  • Elise KUNTZ
  • Antoine PONTASSE
  • Laure WERTH
Julien KOEGLER
Julien KOEGLER (5 élus) GERSTHEIM A COEUR 2026 		846 46,79%
  • Julien KOEGLER
  • Audrey FRINDEL
  • Thierry WENDLING
  • Joëlle WOHLSCHLEGEL
  • Philippe KOHLER
Participation au scrutin Gerstheim
Taux de participation 64,25%
Taux d'abstention 35,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 1 837

Source : ministère de l’Intérieur

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