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19:19 - Analyse socio-économique de Gerstheim : perspectives électorales La composition démographique et la situation socio-économique de Gerstheim contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,03%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 672 €/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1920 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,43%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (4,45%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Gerstheim mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,85% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Les données clés du vote RN à Gerstheim Le parti nationaliste était absent à la dernière élection municipale à Gerstheim en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,22% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 47,39% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 24,92% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite réunissait 43,32% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,61% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,78% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 45,59% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Gerstheim vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élection municipale à Gerstheim, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 46,58 % pour le premier tour des élections de 2020, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national, le coronavirus ayant frappé de plein fouet l'événement. On observe en effet traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français votent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 21,88 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 44,84 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,79 %, contre 54,90 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville où l'abstention est contenue.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Gerstheim Le contexte politique de Gerstheim a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Le choc des Européennes de 2024 à Gerstheim avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,61%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 15,38% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Gerstheim portaient leur choix sur Thomas Esteve (Rassemblement National) avec 39,78% au premier tour. Mais c'est néanmoins Charles Sitzenstuhl (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,41% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Gerstheim ? Globalement, le paysage électoral fait de Gerstheim un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Gerstheim était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 30,29% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 29,22%. Lors de la finale de l'élection à Gerstheim, les électeurs accordaient 52,61% pour Emmanuel Macron, contre 47,39% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Gerstheim soutenaient en priorité Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) avec 33,28% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Charles Sitzenstuhl virant de nouveau en tête avec 56,68% des voix.

12:58 - Impôts à Gerstheim : un enjeu central pour 2026 Signe de maintien de la fiscalité à ArticleGerstheim, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 16,04 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 7 800 €, contre quelque 629 000 euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Gerstheim s'est établi à environ 20,81 % en 2024 (contre 7,64 % en 2020). Par comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % au niveau national (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Gerstheim s'est établi à environ 569 euros en 2024 (contre 580 € en 2020).

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Gerstheim Les équilibres politiques locaux actuels demeurent, encore à l'heure actuelle, marqués par le résultat du dernier scrutin à Gerstheim. Dès le premier tour, Laurence Muller-Bronn a distancé ses adversaires en rassemblant 56,62% des voix. Juste derrière, Steve Jecko a rassemblé 43,37% des votes. Ce triomphe au premier tour de Laurence Muller-Bronn a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Gerstheim, cette dynamique pose les bases. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse devant ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.