Résultat de l'élection municipale 2026 à Gerzat : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gerzat

Tête de listeListe
Serge Pichot
Serge Pichot Liste Divers
VIVONS GERZAT
  • Serge Pichot
  • Sylvie Vieira Di Nallo
  • Pierre Montagnon
  • Magalie Buisson
  • Sylverin Kemmoé
  • Nadia Khamallah de Sousa
  • Christian Lonchambon
  • Raïssa Ray
  • Thierry Grenier
  • Christelle Saez
  • Luc Deverre
  • Véronique Grenier
  • Patrick Barreiro
  • Nassima Tiouli
  • Dominique Coulon
  • Fatima El Othmani
  • Anthony Leroy
  • Janine Lavadoux
  • Eric Richy
  • Laura de Oliveira Ribeiro
  • Francis Guillochon
  • Laurence Merle
  • Théo Loubeyre
  • Anne-Claude Goutte
  • Jean-Patrick Barbet
  • Amandine Labory
  • Mathéo Moneyron
  • Corinne Giraud
  • Robert Grenier
  • Evelyne Wuillaume
  • David Javernaud
  • Josiane Bimbard
  • Pierre Rouhant
  • Emilie Guedouah-Vallee
  • Lionel Laplanche
Alexandre Da Silva
Alexandre Da Silva Liste du Parti socialiste
GERZAT C'EST VOUS
  • Alexandre Da Silva
  • Chantal Debord
  • Claude Tallier
  • Marie Valantin
  • François Favoro
  • Christine Madebene
  • Julien Chatard
  • Christiane Laforêt
  • Jérémy Genovese
  • Lucia Ferreira
  • Wilfried Kessler
  • Alexandra Fleury
  • Cédric Tonlorenzi
  • Pierrette Ledieu
  • Didier Bugnon
  • Julie Bardet
  • Bernard Tournier
  • Sandrine Werle
  • Sébastien Code
  • Mathilde Guerder
  • Jean-Marc Brugiere
  • Fanny de Azevedo
  • Benoît Richer
  • Otelinda de Matos
  • Hasan Satilmis
  • Murielle Journiac
  • Faïçal Khalfouni
  • Maria de Moura
  • Christophe de Miranda
  • Patricia Zafran
  • Kevin Burey
  • Gisella Petit
  • Denis Labrousse
  • Chrystal Patricio

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Pichot
Serge Pichot (26 élus) Vivons gerzat 		1 353 54,01%
  • Serge Pichot
  • Sylvie Vieira-Di Nallo
  • Pierre Montagnon
  • Nadia Khamallah De Sousa
  • Sylverin Kemmoe
  • Raïssa Ray
  • Luc Levi Alvares
  • Magalie Buisson
  • Francis Guillochon
  • Marie-Françoise Bonny
  • Christian Meilhac
  • Janine Lavadoux
  • Jean-Patrick Grenier
  • Sylvie Mouton
  • Philippe Bonnefont
  • Carine Depinay
  • Thierry Giraud
  • Laëtitia Lasherme
  • Luc Deverre
  • Christelle Saez
  • Raymond Montagne
  • Fatima El Othmani
  • Didier Martin
  • Nassima Tiouli
  • Lionel Laplanche
  • Véronique Coulon
Alexandre Da Silva
Alexandre Da Silva (4 élus) Gerzat c'est vous 		584 23,31%
  • Alexandre Da Silva
  • Chantal Debord
  • Michel Soulier
  • Otelinda De Matos
Grégory Lépée
Grégory Lépée (3 élus) Agir ensemble pour gerzat 		568 22,67%
  • Grégory Lépée
  • Sonia De Sousa
  • Thierry Grenier
Participation au scrutin Gerzat
Taux de participation 36,06%
Taux d'abstention 63,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 604

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Albisetti
Jean Albisetti (25 élus) Union pour gerzat 		1 973 46,47%
  • Jean Albisetti
  • Monique Chaput
  • Pierre Montagnon
  • Yvette Teyssier
  • Michel Page
  • Sylvie Di Nallo
  • Francis Guillochon
  • Catherine Tixier
  • Valentin Flaudias
  • Marie Françoise Bonny
  • Rolland Brunel
  • Nathalie Four
  • Luc Deverre
  • Christine Damotte
  • Christian Meilhac
  • Sylvie Giacomello
  • Antoine Darbois
  • Sylvie Mouton
  • Pierre Ponce
  • Marie Claude Bellanger
  • Raymond Montagne
  • Marie Claire Beauvallot
  • Serge Tilmant
  • Carine Geffry
  • Bernard Jarleton
Grégory Lepee
Grégory Lepee (5 élus) Un nouvel elan pour gerzat 		1 345 31,68%
  • Grégory Lepee
  • Véronique Amblard
  • Jean Di Pasquale
  • Danielle Demourgues-Robert
  • Philippe Bonnefont
Alain Durand
Alain Durand (3 élus) Gerzat gagnant 		927 21,83%
  • Alain Durand
  • Ginette Goutte-Toquet
  • Jean-Patrick Grenier
Participation au scrutin Gerzat
Taux de participation 62,36%
Taux d'abstention 37,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,87%
Nombre de votants 4 416

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Albisetti
Jean Albisetti Union pour gerzat 		1 221 30,67%
Grégory Lepee
Grégory Lepee Un nouvel elan pour gerzat 		1 220 30,65%
Alain Durand
Alain Durand Gerzat gagnant 		1 048 26,33%
Roland Duviquet
Roland Duviquet Gerzat 2020 l'engagement citoyen 		491 12,33%
Participation au scrutin Gerzat
Taux de participation 59,55%
Taux d'abstention 40,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,62%
Nombre de votants 4 217

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