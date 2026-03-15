Résultat de l'élection municipale 2026 à Gerzat : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gerzat [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gerzat sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gerzat.
L'actu des élections municipales 2026 à Gerzat
13:10 - La liste étiquetée Divers centre grande gagnante des élections municipales à Gerzat
Les résultats des dernières municipales à Gerzat ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Serge Pichot (Divers centre) a décroché la tête du classement avec 54,01% des suffrages. Derrière, Alexandre Da Silva (Union de la gauche) a obtenu 584 bulletins valides (23,31%). Grégory Lépée (Divers gauche) était à la troisième place, avec 22,67% des bulletins. Cette victoire écrasante a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Gerzat, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Gerzat (63360) ?
Les élections municipales 2026 doivent permettre aux 7 339 votants de Gerzat d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Gerzat. Les résultats à Gerzat seront disponibles sur cette page dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gerzat
|Tête de listeListe
|
Serge Pichot
Liste Divers
VIVONS GERZAT
|
|
Alexandre Da Silva
Liste du Parti socialiste
GERZAT C'EST VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Pichot (26 élus) Vivons gerzat
|1 353
|54,01%
|
|Alexandre Da Silva (4 élus) Gerzat c'est vous
|584
|23,31%
|
|Grégory Lépée (3 élus) Agir ensemble pour gerzat
|568
|22,67%
|
|Participation au scrutin
|Gerzat
|Taux de participation
|36,06%
|Taux d'abstention
|63,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 604
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Albisetti (25 élus) Union pour gerzat
|1 973
|46,47%
|
|Grégory Lepee (5 élus) Un nouvel elan pour gerzat
|1 345
|31,68%
|
|Alain Durand (3 élus) Gerzat gagnant
|927
|21,83%
|
|Participation au scrutin
|Gerzat
|Taux de participation
|62,36%
|Taux d'abstention
|37,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,87%
|Nombre de votants
|4 416
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Albisetti Union pour gerzat
|1 221
|30,67%
|Grégory Lepee Un nouvel elan pour gerzat
|1 220
|30,65%
|Alain Durand Gerzat gagnant
|1 048
|26,33%
|Roland Duviquet Gerzat 2020 l'engagement citoyen
|491
|12,33%
|Participation au scrutin
|Gerzat
|Taux de participation
|59,55%
|Taux d'abstention
|40,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,62%
|Nombre de votants
|4 217
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