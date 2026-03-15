Résultat municipale 2026 à Geudertheim (67170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Geudertheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Geudertheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Geudertheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérémy OHLMANN
Jérémy OHLMANN (21 élus) Bien vivre à Geudertheim 		1 034 78,87%
  • Jérémy OHLMANN
  • Béatrice TREIL
  • Michel URBAN
  • Sabrina RITTER
  • Eric MASSON
  • Barbara NEUNREUTHER
  • Yoan HEITZ
  • Pascale MEYER
  • Julien LAVEN
  • Prazérès MACHADO
  • Jean-Yves JUNGER
  • Bénédicte GOBERT
  • Valentin KIEFFER
  • Virginie COCHE
  • Guillaume MORET
  • Mélissa LAGEL
  • Bertrand LENHARDT
  • Sophie CONRAD
  • Yves OHLMANN
  • Myriam BILDSTEIN
  • Olivier FURST
Frédéric MULLER
Frédéric MULLER (2 élus) GEUDERTHEIM Demain 		277 21,13%
  • Frédéric MULLER
  • Nathalie BOUTINAUD
Participation au scrutin Geudertheim
Taux de participation 63,86%
Taux d'abstention 36,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 1 359

Source : ministère de l’Intérieur

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