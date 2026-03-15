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19:19 - Comment la composition démographique de Geudertheim façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Geudertheim comme dans toute la France. Avec ses 2 719 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 182 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 866 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,11%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,28% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,26%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 508 € par mois. En conclusion, Geudertheim incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Geudertheim Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Geudertheim en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 34,41% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 55,78% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 27,67% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN validait 50,30% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 46,00% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 51,68% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 57,59% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Vincent Thiebaut.

16:58 - Quels niveaux de participation à Geudertheim aux dernières élections ? La mobilisation s'élevait à 52,91 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Geudertheim (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait toutefois suscité un fort engouement, avec 81,97 % de participation dans la ville (contre 18,03 % d'abstention). L'affluence pour les législatives, mesurée de son côté à 46,81 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 71,16 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 57,79 %. En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une contrée fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales. À l'occasion de la municipale, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Geudertheim.

15:59 - Geudertheim : retour sur le dernier verdict politique en date Le choc des Européennes 2024 à Geudertheim avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (46,00%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,58% des votes. Marc Wolff (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Geudertheim près d'un mois plus tard avec 51,68%. Vincent Thiebaut (Ensemble !) était à la deuxième place avec 21,63%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marc Wolff culminant à 57,59% des votes sur place. La préférence des électeurs de Geudertheim a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Geudertheim ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Geudertheim s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Geudertheim votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,41%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 25,61%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,78% pour Marine Le Pen, contre 44,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Geudertheim soutenaient en priorité Denis Riedinger (UDI) avec 30,20% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Laurent Gnaedig (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 50,30%.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les chiffres clés de Geudertheim À Geudertheim, sur le plan de la fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 488 € en 2024 (données les plus récentes) contre 541 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est resté figé à 20,97 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 38 910 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 537 320 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 15,23 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - La liste "Geudertheim 2020-2026" grande gagnante de la dernière municipale à Geudertheim Dans la commune de Geudertheim, les équilibres politiques locaux sont encore à l'heure actuelle influencés par le résultat du dernier scrutin. Au soir du premier tour, Pierre Gross a dominé les débats en rassemblant 79,96% des bulletins. Derrière, Didier Knipper a rassemblé 207 voix (20,03%). Ce triomphe au premier tour de Pierre Gross a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Geudertheim, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.