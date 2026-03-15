En direct

19:18 - Gévezé : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Gévezé comme partout ailleurs. Avec ses 5 987 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 312 entreprises, Gévezé permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (86,48%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 27,32% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 640 € par mois, la commune aspire à un avenir prospère. À Gévezé, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Gévezé Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors des municipales à Gévezé en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 14,84% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 23,74% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 11,74% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Gévezé comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 22,65% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 23,89% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 23,69% lors du vote final.

16:58 - La commune de Gévezé plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 33,31 % à Gévezé lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste alors que nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 81,11 %. La mobilisation atteignait quant à elle 55,78 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 76,92 %, contre seulement 52,76 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre de cette municipale 2026 à Gévezé, cet élément jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Gévezé Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Gévezé plébiscitaient Claudia Rouaux (Union de la gauche) avec 35,96% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Claudia Rouaux culminant à 40,25% des voix localement. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Gévezé s'était cette fois dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (22,65%), talonnée par Valérie Hayer (20,10%) et Raphaël Glucksmann (19,08%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Gévezé demeurait à l'époque un secteur difficile à classer.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Gévezé ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Gévezé plébiscitaient Claudia Rouaux (Nupes) avec 36,60% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christophe Martins (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,26%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gévezé quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 40,07% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 19,20%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 76,26% pour Emmanuel Macron, contre 23,74% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les impôts locaux, sujet électoral à Gévezé ? Signe de maintien de la fiscalité à ArticleGévezé, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,08 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville près de 24 400 euros la même année. Un produit qui est loin des 1 141 540 € récoltés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Gévezé atteint désormais un peu moins de 41,50 % en 2024 (contre 19,60 % en 2020). Notons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point en quatre ans. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Gévezé s'est chiffrée à 679 euros en 2024 contre 685 euros en début de mandat.

11:59 - Pas de suspense pour le résultat de la dernière élection à Gévezé L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Gévezé s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, la liste menée par Jean-Claude Rouault a logiquement recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Gévezé, cette géographie électorale pose les bases. L'enjeu lors de ces nouvelles élections municipales sera de voir si une vraie opposition réussit à s'organiser contre cette mainmise. La liste des candidats (voir ci-dessous) fournit certainement déjà un début de réponse.