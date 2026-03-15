Résultat municipale 2026 à Gévezé (35850) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gévezé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gévezé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gévezé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît CHAUVIN
Benoît CHAUVIN (22 élus) VIVRE ENSEMBLE A GEVEZE 		1 467 51,87%
  • Benoît CHAUVIN
  • Catherine HESRY
  • Bruno JOSSET
  • Sonia RECAN
  • Guillaume BOUCHERIE
  • Nathalie TENDIK
  • Mickaël FORTIER
  • Hélène KERIVEL
  • Guy MONIER
  • Stéphanie SAUVEE
  • Paul BYRNE
  • Léonie PAUTONNIER
  • Alexandre GEFFROY
  • Morgane OLLITRAULT
  • David PERRIN
  • Andrée GUIHARD
  • Niels TRUBERT
  • Morgane NADAN
  • Thierry FOUVILLE
  • Christine DY
  • Dominique GEFFRAULT
  • Françoise PINEL
Robert SURCOUF
Robert SURCOUF (6 élus) GEVEZE, L'AVENIR EN CONFIANCE 		1 361 48,13%
  • Robert SURCOUF
  • Nadine GAUTIER
  • Christian CHEVILLON
  • Nelly BRIAND
  • Pascal RIDARD
  • Anne-Charlotte CHEVRIER
Participation au scrutin Gévezé
Taux de participation 64,54%
Taux d'abstention 35,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 2 896

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Gévezé

En savoir plus sur Gévezé