Résultat de l'élection municipale 2026 à Gex : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Gex [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gex sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gex.
L'actu des élections municipales 2026 à Gex
13:09 - L'élection de 2020 à Gex : des résultats scellés dès le premier tour
Il peut être éclairant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Gex. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Patrice Dunand (Divers droite) a raflé la première place en récoltant 71,35% des voix. Deuxième, Guy Juillard (La République en marche) a engrangé 28,64% des votes. Cette victoire au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Gex, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire écrasante place l'opposition face à un défi immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Gex ?
Le premier tour des municipales est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les maires de l'ensemble des communes françaises. Pour rappel, le 15 mars 2020, le premier tour des municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Gex. Les 5 bureaux de vote de l'agglomération de Gex sont ouverts de 8 h à 18 h pour accueillir les électeurs. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Gex dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gex
|Tête de listeListe
|
Vincent Bocquet
Liste Divers
MIEUX VIVRE À GEX
|
|
Patrice Dunand
Liste divers droite
GEX AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Dunand (29 élus) Gex avenir 2020
|1 442
|71,35%
|
|Guy Juillard (4 élus) Mieux vivre a gex
|579
|28,64%
|
|Participation au scrutin
|Gex
|Taux de participation
|31,70%
|Taux d'abstention
|68,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 061
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Dunand (26 élus) Gex avenir
|1 485
|55,76%
|
|Sébastien Charpentier (5 élus) Solidaires pour l'avenir de gex
|783
|29,40%
|
|Henri Redier De La Villatte (2 élus) Humanisme et participation
|395
|14,83%
|
|Participation au scrutin
|Gex
|Taux de participation
|46,99%
|Taux d'abstention
|53,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,65%
|Nombre de votants
|2 764
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