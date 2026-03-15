Résultat de l'élection municipale 2026 à Gex : les infos en direct

Engagement citoyen

Le mouvement "Mieux Vivre à Gex" est composé de citoyens engagés, non partisans et issus d'horizons divers. Cette initiative vise à redonner du sens à l'action publique locale en impliquant activement les habitants dans les décisions. L'objectif est de créer une dynamique collective qui renouvelle les pratiques politiques traditionnelles.

Transparence et participation

Une des priorités de l'équipe municipale est d'assurer une gestion transparente et participative. Cela se traduira par la création de conseils de quartier, permettant aux Gexois de s'impliquer directement dans la vie locale. L'équipe s'engage à maintenir un lien continu avec les habitants pour construire un programme qui répond à leurs besoins.

Propositions pour l'avenir

Le programme inclut des propositions concrètes comme la réhabilitation de l'Hôtel particulier Harenet et la création de jumelages scolaires européens. D'autres initiatives visent à soutenir la solidarité entre habitants et à faire de la mairie un véritable partenaire pour les projets locaux. Ces actions sont conçues pour renforcer la démocratie participative et améliorer la qualité de vie à Gex.

Développement durable

Le développement durable est au cœur des préoccupations, avec des projets visant à renaturer la ville et à promouvoir les énergies renouvelables. L'équipe prévoit également d'accompagner les entreprises du Pays de Gex dans leur transition écologique. Enfin, des mesures seront mises en place pour améliorer les transports en commun et favoriser un habitat abordable et durable.