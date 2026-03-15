Résultat de l'élection municipale 2026 à Gex : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gex

Tête de listeListe
Vincent Bocquet
Vincent Bocquet Liste Divers
MIEUX VIVRE À GEX
  • Vincent Bocquet
  • Iris Gayet-Chichignoud
  • Amaury Fillion
  • Susanna de Panfilis
  • François Baillon
  • Marie-France Martinez
  • Sébastien Marque
  • Roselyne Moingeon
  • Joël Broc
  • Janine Berg
  • Thierry Lemaire
  • Lucia Varesano
  • Marco Papa
  • Lucy Rew
  • Cédric Renard
  • Christine Garnier
  • Philippe Grand
  • Murielle Charre
  • Justin Willett
  • Cécile Barré
  • François Thuard
  • Carolyn Ibos-Stickland
  • Robert Koppanyi
  • Isabella Phoenix
  • Jonathan Bastow
  • Eimear Geoghegan
  • Alan Parkinson
  • Corinne Perréal
  • Philippe Gayet de Chassey
  • Anne-Marie Delsol
  • Frédéric Mertal
  • Annick Merkel
  • Jean-Marc Poncet
  • Amale Oumachi
  • Élie Hawilah
Patrice Dunand
Patrice Dunand Liste divers droite
GEX AVENIR
  • Patrice Dunand
  • Véronique Gillet
  • Christian Pellé
  • Sandrine Vanel-Normandin
  • Jérémie Venarre
  • Virginie Zeller
  • Georges Desay
  • Dominique Court
  • Benoît Cruypenninck
  • Charlotte Giet
  • Loïc Van Vaeremberg
  • Delphine Cossard
  • Anthony Rei
  • Odile Cettier
  • Bernard Pugnet
  • Marie Gervier
  • Daniel Robbez
  • Ségolène Vuilliot
  • Hervé Cadoux
  • Nathalie Assenare
  • Léo Galoyer
  • Céline Bouillot
  • Georges Moreno
  • Martine Luzzi
  • Jacques Levitre
  • Noéline Pelletier
  • Christophe Sigaud
  • Sonia Pontille
  • Zakaria Louhachi
  • Manon Cojan
  • Sébastien Blisson
  • Aimée Grussy
  • Franck Genard
  • Nathalie Thomas-Riot
  • Thierry Bouvier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Dunand
Patrice Dunand (29 élus) Gex avenir 2020 		1 442 71,35%
  • Patrice Dunand
  • Dominique Court
  • Georges Desay
  • Véronique Gillet
  • Loïc Van Vaeremberg
  • Virginie Planté
  • Marc Danguy
  • Sandrine Normandin
  • Christian Pellé
  • Monique Moisan
  • Benoît Cruypenninck
  • Nathalie Assenare
  • Jérémie Venarre
  • Delphine Cossard
  • Gérard Ivanez
  • Ségolène Vuilliot
  • Jean-Claude Pelletier
  • Corinne Husson
  • Daniel Robbez
  • Charlotte Giet
  • Hervé Cadoux
  • Martine Luzzi
  • Dorian Mazet
  • Odile Cettier
  • Jacques Levitre
  • Caroline Martinod
  • Christophe Sigaud
  • Cécilia Da Silva Diamantino
  • Maxime Molinas
Guy Juillard
Guy Juillard (4 élus) Mieux vivre a gex 		579 28,64%
  • Guy Juillard
  • Judith Hebert
  • André Dubout
  • Christine Garnier
Participation au scrutin Gex
Taux de participation 31,70%
Taux d'abstention 68,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 061

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Dunand
Patrice Dunand (26 élus) Gex avenir 		1 485 55,76%
  • Patrice Dunand
  • Sandrine Vanel-Normandin
  • Daniel Robbez
  • Véronique Gillet
  • Benoit Cruypenninck
  • Monique Moisan
  • Jean-Claude Pelletier
  • Yvette Maret
  • Marc Danguy
  • Dominique Court
  • Georges Desay
  • Hélène Morel-Casteran
  • Théo Ivanez
  • Véronique Reygrobellet
  • Christian Pellé
  • Madeleine Humbert
  • Alexis Berthier
  • Sophie Juhas
  • Jacques Hellet
  • Virginie Zeller-Planté
  • Hervé Cadoux
  • Nathalie Assenare
  • Jérémie Venarre
  • Dominique Beert
  • Christophe Sigaud
  • Isabelle Salvi
Sébastien Charpentier
Sébastien Charpentier (5 élus) Solidaires pour l'avenir de gex 		783 29,40%
  • Sébastien Charpentier
  • Brigitte Pouzet
  • Jean-Pierre Turin
  • Sylvie Colin-Forstmann
  • Michel Amiotte
Henri Redier De La Villatte
Henri Redier De La Villatte (2 élus) Humanisme et participation 		395 14,83%
  • Henri Redier De La Villatte
  • Muriel Charre
Participation au scrutin Gex
Taux de participation 46,99%
Taux d'abstention 53,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,65%
Nombre de votants 2 764

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