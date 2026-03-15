Résultat de l'élection municipale 2026 à Gien : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gien [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gien sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gien.
L'actu des élections municipales 2026 à Gien
13:09 - Les résultats des dernières élections municipales à Gien
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Gien ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Francis Cammal (Divers centre) a terminé en tête en récoltant 1 889 suffrages (50,03%). À sa poursuite, Christelle De Crémiers (Divers) a recueilli 1 036 voix (27,44%). Cette victoire au premier tour de Francis Cammal a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Gien, ce décor offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Gien
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste des candidats aux municipales à Gien. Les 9 bureaux de vote de la ville de Gien seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour recevoir les habitants. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Gien dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gien
|Tête de listeListe
|
Alain Colpin
Liste Divers
Alain COLPIN GIEN vous appartient
|
|
Francis Cammal
Liste divers centre
Poursuivons ensemble, pour l'avenir de Gien ARRABLOY
|
|
Christelle de Crémiers
Liste Divers
ENSEMBLE POUR GIEN ET ARRABLOY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Cammal (25 élus) Pour l'avenir de gien - arrabloy, ensemble.
|1 889
|50,03%
|
|Christelle De Crémiers (4 élus) Ensemble pour gien et arrabloy
|1 036
|27,44%
|
|Christian Bouleau (4 élus) Christian bouleau 2020, avec vous, pour vous
|850
|22,51%
|
|Participation au scrutin
|Gien
|Taux de participation
|45,77%
|Taux d'abstention
|54,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 880
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Bouleau (26 élus) Gien au coeur
|2 616
|55,60%
|
|Patrick Chierico (7 élus) Liste d'union pour gien et arrabloy
|2 089
|44,39%
|
|Participation au scrutin
|Gien
|Taux de participation
|58,13%
|Taux d'abstention
|41,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,29%
|Nombre de votants
|5 075
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Bouleau Gien au coeur
|1 555
|33,27%
|Patrick Chierico Patrick chierico poursuivre et agir ensemble
|1 478
|31,62%
|Michel Ravoyard Pour gien autrement
|874
|18,70%
|Martine Ragey Gien avec passion
|485
|10,37%
|Sylvie Vauvilliers Gien nouveaux horizons
|281
|6,01%
|Participation au scrutin
|Gien
|Taux de participation
|55,92%
|Taux d'abstention
|44,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,28%
|Nombre de votants
|4 882
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