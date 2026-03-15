Résultat de l'élection municipale 2026 à Gien : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gien

Tête de listeListe
Alain Colpin
Alain Colpin Liste Divers
Alain COLPIN GIEN vous appartient
  • Alain Colpin
  • Marie-Pierre Fiers
  • Alain Fagart
  • Muriel Boulmier
  • Steve Acheampong
  • Marlène Baptista
  • Xavier Deschamps
  • Laïla Laghmiri
  • Eric Mirto
  • Sophie Morin
  • André Tuisat
  • Sandra de Oliveira
  • Quentin Bezault
  • Claudine Charentus
  • Julien E Silva
  • Patricia Gibault
  • Hacène Raïah
  • Corinne Colon
  • Alain Lebigue
  • Aurore Hekoum
  • Marwan Garaud
  • Caroline Rodrigues
  • Alexandru Popovici
  • Hortense Quelin
  • Djibril Fall
  • Sylvie Robin
  • Bruno Marcilly
  • Yvette Constantin
  • Pierre Naquin
  • Nelly Redouté Sigonneau
  • Jean-Marie Bruna
  • Perrine Chagnoux
  • Andy Lecoq
  • Katia Dumasdelage
  • Philippe Tournefier
Francis Cammal
Francis Cammal Liste divers centre
Poursuivons ensemble, pour l'avenir de Gien ARRABLOY
  • Francis Cammal
  • Simone Pingot
  • Laurent Rougeron
  • Valerie Agogué
  • Jean-Philippe Damon
  • Nathalie Chambon
  • Rémi Bichon
  • Camille Chevallier
  • Emmanuel Chevré
  • Mala Devernois
  • Anas Amalal
  • Marine Nicolas
  • Pascal Crozat
  • Martine Lemaître
  • Franck Pouget
  • Chantal Gault
  • Didier Mohr
  • Nancy Do Souto
  • Paul Léger
  • Brigitte Battaglini
  • David Caillard
  • Rosinda Pedro
  • Didier Francpourmoi
  • Delphine Meneau
  • Jean-François Guemann
  • Pascale Riby
  • Thomas Lapostolle
  • Isabelle Gouveia
  • Jérôme Léger
  • Delphine Boulard
  • Franck Thoumelin
  • Annabelle Bosquet
  • Patrick Robin
Christelle de Crémiers
Christelle de Crémiers Liste Divers
ENSEMBLE POUR GIEN ET ARRABLOY
  • Christelle de Crémiers
  • Arnaud Violette
  • Chantal Thion
  • Jean-Marc Michaud-Lancelot
  • Audrey Delagrange
  • Hakim El Hamdaoui
  • Virginie Vadée
  • Christophe Carrara
  • Imâne Lachgar
  • Michel Tindillère
  • Magalie Fongaro
  • Richard Anselme
  • Perrine Kohn
  • Abdel Assarrar
  • Evelyne Coulon
  • Yavuz Bayram
  • Solene Pautrat
  • Ya Bushu Milex Milemba
  • Pirathepa Shanthirasegaram
  • Clément Mothet
  • Nisa Akyuz
  • Laurent Blain
  • Valérie Him-Pivert
  • Thibault Pasturel
  • Dalida Vassault
  • Denis Bernard
  • Béatrice Westerdyk
  • Santiago Matos
  • Catherine Ketelbuters
  • Philippe Luce
  • Christel Sallé
  • Philippe Gaillet
  • Annie Devernois
  • Hubert de Garambé
  • Yvonne Beullard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Cammal
Francis Cammal (25 élus) Pour l'avenir de gien - arrabloy, ensemble. 		1 889 50,03%
  • Francis Cammal
  • Catherine De Metz
  • Jacques Greuin
  • Valerie Agogué
  • Laurent Rougeron
  • Nathalie Chambon
  • Jean-Philippe Damon
  • Marie-Odile Bourdin
  • Rémi Bichon
  • Martine Lemaitre
  • Jean-Louis Hidas
  • Camille Chevallier
  • Emmanuel Chevré
  • Mala Devernois
  • Pascal Crozat
  • Yolène Terrasse
  • Anas Amalal
  • Simone Pingot
  • Franck Pouget
  • Nancy Do Souto
  • Franck Renard
  • Isabelle Gouveia
  • Didier Mohr
  • Nathalie Dessaint
  • David Pereira Dos Santos
Christelle De Crémiers
Christelle De Crémiers (4 élus) Ensemble pour gien et arrabloy 		1 036 27,44%
  • Christelle De Crémiers
  • Didier Touchet
  • Pascale Riby
  • Patrick Fromentin
Christian Bouleau
Christian Bouleau (4 élus) Christian bouleau 2020, avec vous, pour vous 		850 22,51%
  • Christian Bouleau
  • Nadine Quaix
  • Pierre Laurent
  • Stéphanie Flandry
Participation au scrutin Gien
Taux de participation 45,77%
Taux d'abstention 54,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 880

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Bouleau
Christian Bouleau (26 élus) Gien au coeur 		2 616 55,60%
  • Christian Bouleau
  • Nadine Quaix
  • Francis Cammal
  • Piedade E Silva
  • Michel Tindillere
  • Catherine De Metz
  • Pierre Laurent
  • Isabelle Cadier
  • Alain Fagart
  • Stéphanie Flandry
  • André Tuisat
  • Yvette Constantin
  • Stéphane Cornée
  • Frédérique Pereira
  • Jean-Philipe Damon
  • Christiane Damion
  • Alain Colpin
  • Camille Chevallier
  • Jacques Greuin
  • Marie-Odile Bourdin
  • Frédéric Pelloille
  • Noémie Strack
  • Gérard Thomas
  • Monserraz Escandon
  • Christian Vauconsant
  • Amandine Adelé-Corby
Patrick Chierico
Patrick Chierico (7 élus) Liste d'union pour gien et arrabloy 		2 089 44,39%
  • Patrick Chierico
  • Cécile Roger
  • Michel Ravoyard
  • Rosinda Pedro
  • Jean-Louis Hidas
  • Christelle De Crémiers
  • Christian Delief
Participation au scrutin Gien
Taux de participation 58,13%
Taux d'abstention 41,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,29%
Nombre de votants 5 075

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Bouleau
Christian Bouleau Gien au coeur 		1 555 33,27%
Patrick Chierico
Patrick Chierico Patrick chierico poursuivre et agir ensemble 		1 478 31,62%
Michel Ravoyard
Michel Ravoyard Pour gien autrement 		874 18,70%
Martine Ragey
Martine Ragey Gien avec passion 		485 10,37%
Sylvie Vauvilliers
Sylvie Vauvilliers Gien nouveaux horizons 		281 6,01%
Participation au scrutin Gien
Taux de participation 55,92%
Taux d'abstention 44,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,28%
Nombre de votants 4 882

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