Résultat municipale 2026 à Gien (45500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Gien. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Gien, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gien [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Francis CAMMAL
Francis CAMMAL Poursuivons ensemble, pour l'avenir de Gien ARRABLOY 		2 305 65,59%
Christelle DE CRÉMIERS
Christelle DE CRÉMIERS ENSEMBLE POUR GIEN ET ARRABLOY 		656 18,67%
Alain COLPIN
Alain COLPIN Alain COLPIN GIEN vous appartient 		553 15,74%
Participation au scrutin Gien Partiels *
Taux de participation 52,94%
Taux d'abstention 47,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 3 623

* Résultats partiels sur 77% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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