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19:21 - Élections municipales à Gien : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Gien, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 17,03%. En outre, le taux de familles propriétaires (52,45%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (66,22%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 4856 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 17,41% et d'une population étrangère de 14,30% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Gien mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,17% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Les données clés du vote RN à Gien Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Gien en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 27,24% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,71% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 31,51% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le RN réunissait 53,52% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 38,55% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 42,32% pour le RN. Il finira avec 44,91% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 45,77 % à Gien aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales à Gien avait été marqué par une abstention de 54,23 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 45,77 %) alors que la pandémie du Covid-19 commençait à se propager dans le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 31,24 % des personnes inscrites. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, les législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 55,66 % en 2022 à seulement 39,79 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 53,36 % (contre 48,51 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée assez abstentionniste. En ce jour de municipale à Gien, cette réalité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Gien a-t-elle voté ? Les élections des députés à Gien organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Mathilde Paris (Rassemblement National) en pole position avec 42,32% au premier tour, devant Constance de Pélichy (Divers droite) avec 28,99%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Constance de Pélichy (Divers droite) en tête avec 55,09%. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Gien s'était cette fois figé autour de Jordan Bardella (38,55%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,27%) et Manon Aubry (11,72%). .

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Gien s'était fortement dirigée vers la droite radicale La synthèse des votes de 2022 dépeint Gien comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Gien privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (27,24%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 26,54%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,29% pour Emmanuel Macron, contre 45,71% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Gien portaient leur choix sur Mathilde Paris (RN) avec 31,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mathilde Paris virant de nouveau en tête avec 53,52% des voix.

12:58 - À Gien, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat Pour ce qui est des contributions locales à Gien, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 116 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 869 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 39,67 % en 2024 (contre environ 21,11 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 424 700 euros en 2024. Un apport qui est loin des quelque 2,30359 millions d'euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,98 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Gien Les résultats des élections municipales il y a six ans à Gien ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Francis Cammal (Divers centre) a terminé en tête en récoltant 1 889 suffrages (50,03%). À sa poursuite, Christelle De Crémiers (Divers) a recueilli 1 036 voix (27,44%). Cette victoire au premier tour de Francis Cammal a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Gien, ce décor offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.