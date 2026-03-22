Résultat municipale 2026 à Gières (38610) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gières, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mickael GUIHENEUF
Mickael GUIHENEUF (22 élus) Gières Aujourd'hui Et Demain 		1 338 52,51%
  • Mickael GUIHENEUF
  • Justine DE LOUBENS
  • Jean PAVAN
  • Pascale CONINX
  • Michel MARON
  • Marie ROUSSEL
  • Richard GAILLARD
  • Dominique FAURIE
  • Jacques FABBRO
  • Catherine QUÉNEL
  • Vincent MERCIER
  • Isabelle PEREZ
  • Bertrand CHION
  • Mathilde RADIGUET
  • Alexandre SANTERNE
  • Annie GIRAUD SPADA
  • Michaël PALMIERI
  • Annick BELLANGER
  • Baptiste AUBERTEL
  • Céline DUMONT-BORSA
  • Dominique GOLANSKI
  • Sandrine DELIVRY
Sylvain STAMBOULIAN
Sylvain STAMBOULIAN (7 élus) GIERES AVENIR - LE RENOUVEAU CITOYEN 		1 210 47,49%
  • Sylvain STAMBOULIAN
  • Nathalie CHALON
  • Michel DE BARROS
  • Sandra RÉTHORÉ
  • Daniel FINAZZO
  • Haifa CHORFA
  • Cédric MAMIN
Participation au scrutin Gières
Taux de participation 55,37%
Taux d'abstention 44,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 2 617

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Gières - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain STAMBOULIAN
Sylvain STAMBOULIAN (Ballotage) GIERES AVENIR - LE RENOUVEAU CITOYEN 		1 083 40,95%
Mickael GUIHENEUF
Mickael GUIHENEUF (Ballotage) Gières Aujourd'hui Et Demain 		871 32,93%
Lola MALVOISIN
Lola MALVOISIN (Ballotage) La Collective Giéroise 		691 26,12%
Participation au scrutin Gières
Taux de participation 57,41%
Taux d'abstention 42,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 2 714

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