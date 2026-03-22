Résultat municipale 2026 à Gières (38610) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gières, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gières [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mickael GUIHENEUF (22 élus) Gières Aujourd'hui Et Demain
|1 338
|52,51%
|
|Sylvain STAMBOULIAN (7 élus) GIERES AVENIR - LE RENOUVEAU CITOYEN
|1 210
|47,49%
|
|Participation au scrutin
|Gières
|Taux de participation
|55,37%
|Taux d'abstention
|44,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Nombre de votants
|2 617
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Gières - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain STAMBOULIAN (Ballotage) GIERES AVENIR - LE RENOUVEAU CITOYEN
|1 083
|40,95%
|Mickael GUIHENEUF (Ballotage) Gières Aujourd'hui Et Demain
|871
|32,93%
|Lola MALVOISIN (Ballotage) La Collective Giéroise
|691
|26,12%
|Participation au scrutin
|Gières
|Taux de participation
|57,41%
|Taux d'abstention
|42,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|2 714
Election municipale 2026 à Gières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gières.
L'actu des élections municipales 2026 à Gières
18:39 - Gières : le vote des électeurs l'année de la dissolution
En juin 2024, les élections législatives à Gières avaient favorisé Cyrielle Chatelain (Union de la gauche) avec 40,59% au premier tour, devant Edouard Robert (Rassemblement National) avec 27,27%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Cyrielle Chatelain culminant à 63,76% des votes localement. Lors des élections européennes en amont, le résultat à Gières s'était cette fois forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (24,58%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,23%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,80%). Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Élections municipales 2020 à Gières : un scrutin extrêmement serré
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Gières s'avère très instructive. Au soir du premier tour à l'époque, Pierre Verri (Parti socialiste) a creusé l'écart en rassemblant 948 soutiens (51,35%). Deuxième, Sylvain Stamboulian (Ecologiste) a obtenu 48,64% des voix. Ce succès d'emblée de Pierre Verri a scellé l'issue du scrutin d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gières, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Gières pour le 2e tour ?
Comme l'indique la liste des candidats au second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la liste "Gières Aujourd'hui Et Demain" emmenée par Mickael Guiheneuf et Sylvain Stamboulian et sa liste "Gieres Avenir - Le Renouveau Citoyen" sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce deuxième passage aux urnes. Il convient de rappeler le retrait de Lola Malvoisin (Divers gauche), qui pouvait maintenir sa liste après un résultat initial suffisant. Les 4 bureaux de vote de la ville de Gières seront accessibles jusqu'à 19 heures pour recevoir les citoyens.
11:59 - Qui est en tête à Gières avant le 2e tour de cette élection ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Gières, le vote s'est soldé par une participation de 57,41 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Sylvain Stamboulian qui s'est arrogé la première place en récoltant 40,95 % des voix. Dans son sillage, Mickael Guiheneuf (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 32,93 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Une belle revanche pour Sylvain Stamboulian qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, mais il a concédé cependant 7 points. Pour compléter ce tableau, avec 26,12 %, Lola Malvoisin, étiquetée Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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