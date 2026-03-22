Résultat municipale 2026 à Gièvres (41130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gièvres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gièvres, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gièvres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel CARRÉ
Michel CARRÉ (15 élus) UNIR NOS VOIX, FAIRE ENTENDRE LA VÔTRE 		513 53,27%
  • Michel CARRÉ
  • Blandine VATIN
  • Jean-Paul FURLOTTI
  • Pascale TOYER
  • Hervé GUENAIS
  • Dominique MANDEREAU
  • Pierre DUBIN
  • Angélique CHASSAIGNE
  • Alexandre GODEAU
  • Maria-Joséfa LEBRON
  • Bruno RIGODON
  • Dominique DENIS
  • Guillaume JACQUIN
  • Martine VOISIN
  • Patrice CHAUVIN
Françoise GILOT-LECLERC
Françoise GILOT-LECLERC (2 élus) Pour Gièvres, continuons ensemble 		248 25,75%
  • Françoise GILOT-LECLERC
  • Sébastien DESROCHES
Benjamin GUILLON
Benjamin GUILLON (2 élus) Gièvres en confiance, pour de bon 		202 20,98%
  • Benjamin GUILLON
  • Charline TRANÇON
Participation au scrutin Gièvres
Taux de participation 60,51%
Taux d'abstention 39,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 979

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Gièvres - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel CARRÉ
Michel CARRÉ (Ballotage) UNIR NOS VOIX, FAIRE ENTENDRE LA VÔTRE 		450 48,23%
Benjamin GUILLON
Benjamin GUILLON (Ballotage) Gièvres en confiance, pour de bon 		273 29,26%
Françoise GILOT-LECLERC
Françoise GILOT-LECLERC (Ballotage) Pour Gièvres, continuons ensemble 		210 22,51%
Participation au scrutin Gièvres
Taux de participation 59,77%
Taux d'abstention 40,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 967

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