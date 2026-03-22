Résultat municipale 2026 à Gièvres (41130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gièvres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gièvres, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gièvres [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel CARRÉ (15 élus) UNIR NOS VOIX, FAIRE ENTENDRE LA VÔTRE
|513
|53,27%
|
|Françoise GILOT-LECLERC (2 élus) Pour Gièvres, continuons ensemble
|248
|25,75%
|
|Benjamin GUILLON (2 élus) Gièvres en confiance, pour de bon
|202
|20,98%
|
|Participation au scrutin
|Gièvres
|Taux de participation
|60,51%
|Taux d'abstention
|39,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|979
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Gièvres - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel CARRÉ (Ballotage) UNIR NOS VOIX, FAIRE ENTENDRE LA VÔTRE
|450
|48,23%
|Benjamin GUILLON (Ballotage) Gièvres en confiance, pour de bon
|273
|29,26%
|Françoise GILOT-LECLERC (Ballotage) Pour Gièvres, continuons ensemble
|210
|22,51%
|Participation au scrutin
|Gièvres
|Taux de participation
|59,77%
|Taux d'abstention
|40,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|967
Election municipale 2026 à Gièvres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gièvres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gièvres.
L'actu des élections municipales 2026 à Gièvres
18:39 - Gièvres : retour sur le vote de l'année de la dissolution
Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Gièvres avaient soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 53,06% des bulletins. Roger Chudeau (Rassemblement National) avait par la suite gagné le premier tour des législatives à Gièvres après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 61,86%. Sylvie Mayer (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 14,67%. Le second round n'a pas changé grand chose, Roger Chudeau culminant à 63,50% des votes dans la commune. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi révélé que Gièvres s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, réaffirmant encore un peu plus son ancrage.
15:57 - Françoise Gilot-Leclerc gagnante des dernières élections municipales à Gièvres
Il peut être intéressant de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Gièvres. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Françoise Gilot-Leclerc a surclassé la concurrence en rassemblant 42,56% des voix. À sa poursuite, Michel Carre a obtenu 36,02% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Hervé Guenais, avec 167 suffrages (21,41%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Françoise Gilot-Leclerc l'a finalement emporté avec 48,70% des voix, face à Michel Carre s'adjugeant 272 votants (35,32%) et Hervé Guenais réunissant 15,97% des bulletins. La domination de la liste 'Avec vous pour gievres' s'est affirmée, débouchant sur un succès écrasant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., gagnant 43 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Gièvres, une triangulaire pleine d'incertitude
La finale se joue donc ce dimanche entre Françoise Gilot-Leclerc, Benjamin Guillon et Michel Carré, d'après les candidatures pour le deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Le bureau de vote de la ville de Gièvres est ouvert jusqu'à 18 heures pour recevoir les résidents.
11:59 - Les élections municipales ont déjà livré un verdict instructif
Michel Carré a terminé en tête du premier round des municipales 2026 à Gièvres il y a une semaine, avec 48,23 % des voix. Benjamin Guillon a pris la position de dauphin avec 29,26 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Françoise Gilot-Leclerc a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Gièvres, l'élection a enregistré une participation de 59,77 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Villes voisines de Gièvres
- Gièvres (41130)
- Ecole primaire à Gièvres
- Maternités à Gièvres
- Crèches et garderies à Gièvres
- Salaires à Gièvres
- Impôts à Gièvres
- Dette et budget de Gièvres
- Climat et historique météo de Gièvres
- Accidents à Gièvres
- Délinquance à Gièvres
- Inondations à Gièvres
- Nombre de médecins à Gièvres
- Pollution à Gièvres
- Entreprises à Gièvres
- Prix immobilier à Gièvres