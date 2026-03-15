Résultat municipale 2026 à Gièvres (41130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gièvres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gièvres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gièvres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel CARRÉ
Michel CARRÉ UNIR NOS VOIX, FAIRE ENTENDRE LA VÔTRE 		450 48,23%
Benjamin GUILLON
Benjamin GUILLON Gièvres en confiance, pour de bon 		273 29,26%
Françoise GILOT-LECLERC
Françoise GILOT-LECLERC Pour Gièvres, continuons ensemble 		210 22,51%
Participation au scrutin Gièvres
Taux de participation 59,77%
Taux d'abstention 40,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 967

Source : ministère de l’Intérieur

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