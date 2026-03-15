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19:18 - Gièvres : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Gièvres, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 290 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 164 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 335 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (28,14%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 20,81% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 8,10%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 180 €/mois. Gièvres manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Quelle est la place du RN à Gièvres ? Le parti d'extrême droite était absent au moment de la dernière campagne municipale à Gièvres il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 36,47% des bulletins exprimés lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,13% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 31,01% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 58,81% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 53,06% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 61,86% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,50% le dimanche suivant et la victoire de Roger Chudeau.

16:58 - À Gièvres, l'abstention s'annonce forte aux municipales La désertion des urnes à Gièvres constituera l'un des pivots de cette municipale. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 45,31 % des électeurs, un taux inférieur aux 55,3 % du pays alors que le coronavirus avait fait fuir de nombreux électeurs. Avec les présidentielles, les municipales sont en effet le moment où les électeurs votent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre élevé à 29,51 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 53,69 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 43,01 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 57,41 % des inscrits. Si on tente de dégager une tendance, la ville se positionne comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Gièvres : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Roger Chudeau (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections législatives à Gièvres suite à la dissolution en 2024 avec 61,86%. Sylvie Mayer (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 14,67%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Roger Chudeau culminant à 63,50% des voix dans la localité. Le rendez-vous des Européennes en amont à Gièvres avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (53,06%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 7,87% des suffrages. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Gièvres : les points à analyser Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Gièvres voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 36,47% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,27%. Lors de la finale de l'élection à Gièvres, les électeurs accordaient 58,13% pour Marine Le Pen, contre 41,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Gièvres portaient leur choix sur Roger Chudeau (RN) avec 31,01% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,81% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les données de Gièvres À Gièvres, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 16,91 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 61 400 euros. Une somme loin des 334 500 euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Gièvres atteint désormais 48,35 % en 2024 (contre 23,95 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Gièvres a représenté 689 euros en 2024 (contre 571 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Françoise Gilot-Leclerc à Gièvres Dans la municipalité de Gièvres, les équilibres politiques locaux sont encore à l'heure actuelle déterminés par le verdict du dernier scrutin en 2020. Au soir du premier tour à l'époque, Françoise Gilot-Leclerc a fait la course en tête en recueillant 42,56% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Michel Carre a obtenu 281 bulletins valides (36,02%). Un différentiel notable. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Françoise Gilot-Leclerc l'a finalement emporté avec 375 bulletins (48,70%), face à Michel Carre rassemblant 35,32% des électeurs inscrits et Hervé Guenais obtenant 15,97% des votants. La domination de la liste 'Avec vous pour gievres' s'est affirmée, débouchant sur une victoire sans bavure. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., récupérant 43 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Gièvres, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser.