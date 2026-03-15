Résultat de l'élection municipale 2026 à Gif-sur-Yvette : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gif-sur-Yvette [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gif-sur-Yvette sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gif-sur-Yvette.
L'actu des élections municipales 2026 à Gif-sur-Yvette
13:09 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Gif-sur-Yvette
Les résultats du scrutin municipal précédent à Gif-sur-Yvette ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes, Michel Bournat (Divers droite) a terminé en tête en récoltant 57,96% des suffrages. À ses trousses, Florence Noirot (La République en marche) a engrangé 1 466 bulletins valides (22,57%). Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Gif-sur-Yvette, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche afin de remettre en cause cette suprématie, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Municipales à Gif-sur-Yvette : les horaires des 16 bureaux de vote
En 2026, les habitants de Gif-sur-Yvette sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à Gif-sur-Yvette. Sachez également que les 16 bureaux de vote de l'agglomération de Gif-sur-Yvette ferment à 20 h. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Gif-sur-Yvette dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gif-sur-Yvette
|Tête de listeListe
|
Pierre Manil
Liste divers gauche
Oser !
|
|
Yann Cauchetier
Liste d'union à droite
GIF !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Bournat (28 élus) Gif !
|3 764
|57,96%
|
|Florence Noirot (4 élus) Gif territoire d'avenirs
|1 466
|22,57%
|
|Christophe De Montmollin (3 élus) Le printemps giffois
|1 264
|19,46%
|
|Participation au scrutin
|Gif-sur-Yvette
|Taux de participation
|42,47%
|Taux d'abstention
|57,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 719
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Bournat (29 élus) Gif 2020
|5 868
|63,88%
|
|François Romain (4 élus) Gif, avec vous !
|2 235
|24,33%
|
|Olivier Villard (2 élus) Nrgif
|1 082
|11,78%
|
|Participation au scrutin
|Gif-sur-Yvette
|Taux de participation
|57,55%
|Taux d'abstention
|42,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Nombre de votants
|9 452
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