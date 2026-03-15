Résultat de l'élection municipale 2026 à Gif-sur-Yvette : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gif-sur-Yvette

Tête de listeListe
Pierre Manil
Pierre Manil Liste divers gauche
Oser !
  • Pierre Manil
  • Fatima Hatif-Erena
  • Justin Guillaumot
  • Claire Lenz
  • Pierre-Patrick Faure
  • Annick Le Roy
  • Olivier Villard
  • Fatmatül Pralong
  • Thomas Fauvel
  • Elodie Lavignotte
  • Franck Teddy Zokene Donga
  • Barbara Lau
  • Flavien Lemoine
  • Jeanne Szpirglas
  • Pierre-Yves Thro
  • Anne Juniel
  • Claude Gevrey
  • Halima Amadou Sanda
  • Luc Barbier
  • Marie-Hélène Schune
  • Michel Jouvin
  • Audrey Giugia-Gatti
  • Oliver Astington
  • Anne-Marie Roussel
  • Yoann Kermaidic
  • Celia Georgi
  • Andrei Corbu
  • Kathy Abrial
  • Louis Sangouard
  • Aurélie Ewango-Chatelet
  • François Erena
  • Josefa Galbete
  • Eric Bardinet
  • Elisabeth Michel
  • Frank Georgi
  • Judith Djeli
Yann Cauchetier
Yann Cauchetier Liste d'union à droite
GIF !
  • Yann Cauchetier
  • Laura Baudart
  • Pierre-Yves Zigna
  • Christine Mercier
  • Philippe Garsuault
  • Florence Noirot
  • Thierry Fasolin
  • Marie-Pierre Tourniaire
  • François Dupuy
  • Cecile Laurent
  • Alban Bouriot
  • Paula Asmar
  • Alain Faubeau
  • Marion Girault
  • Xavier Niss
  • Katia Tarreau
  • Pierre Romien
  • Laetitia Bemba-Poindron
  • Yves Péchiné
  • Emmanuelle Havel
  • Rabii Ouadi
  • Aurélie Mencaroni
  • Rinish Jivan Kessaodjee
  • Anne-Laure Fontaine
  • Eric Jacobi
  • Lily Jacob
  • Benjamin Dop
  • Sophie Lardier
  • François Lehn
  • Évelyne Bague
  • Marc Taupin
  • Capucine Travers
  • Julien Boudet
  • Cynthia Moussaoui
  • Neil Ben Hamouda

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Bournat
Michel Bournat (28 élus) Gif ! 		3 764 57,96%
  • Michel Bournat
  • Catherine Lansiart
  • Yann Cauchetier
  • Valérie Damiens
  • Pierre-Yves Zigna
  • Laura Baudart
  • François Dupuy
  • Christine Mercier
  • Michel Barret
  • Marie-Christine Fauriaux
  • Thierry Fasolin
  • Emilie Soulez
  • Alain Faubeau
  • Caroline Lavarenne
  • Philippe Garsuault
  • Dominique Ravinet
  • Nicolas Tourneur
  • Paula Asmar
  • Pierre Romien
  • Julia Boucheroy
  • Alban Bouriot
  • Katia Tarreau
  • Xavier Niss
  • Marie -Pierre Tourniaire
  • Patrice Berton
  • Sabine Barbé
  • Olivier Clausse
  • Sophie Lardier
Florence Noirot
Florence Noirot (4 élus) Gif territoire d'avenirs 		1 466 22,57%
  • Florence Noirot
  • Dimitri Tchoreloff
  • Claire Lenz
  • Pierre Manil
Christophe De Montmollin
Christophe De Montmollin (3 élus) Le printemps giffois 		1 264 19,46%
  • Christophe De Montmollin
  • Annick Le Roy
  • Jean Havel
Participation au scrutin Gif-sur-Yvette
Taux de participation 42,47%
Taux d'abstention 57,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 719

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Bournat
Michel Bournat (29 élus) Gif 2020 		5 868 63,88%
  • Michel Bournat
  • Brigitte Bale
  • Pierre-Yves Zigna
  • Christine Mercier
  • Yann Cauchetier
  • Marie-Christine Fauriaux-Regnier
  • Michel Barret
  • Christine Laurent
  • Patrick Valade
  • Valérie Damiens
  • Jean-Luc Valentin
  • Anne De Rocquigny
  • Thierry Fasolin
  • Laura Baudart
  • Jean Havel
  • Nicole Abrial
  • Jean Bertsch
  • Martine Lapoumeyroulie
  • Alain Faubeau
  • Caroline Morch
  • François Dupuy
  • Dominique Ravinet
  • Pierre Romien
  • Julia Boucheroy
  • Xavier Billy
  • Paula Asmar
  • Kenji Pere
  • Céline Monthieu
  • David Bardou-Georges
François Romain
François Romain (4 élus) Gif, avec vous ! 		2 235 24,33%
  • François Romain
  • Sandrine Allard-Saint-Albin
  • Jacques Pegon
  • Marielle Billes
Olivier Villard
Olivier Villard (2 élus) Nrgif 		1 082 11,78%
  • Olivier Villard
  • Giulia Fornasieri
Participation au scrutin Gif-sur-Yvette
Taux de participation 57,55%
Taux d'abstention 42,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Nombre de votants 9 452

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