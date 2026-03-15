Résultat municipale 2026 à Gif-sur-Yvette (91190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gif-sur-Yvette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gif-sur-Yvette, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gif-sur-Yvette [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann CAUCHETIER
Yann CAUCHETIER (30 élus) GIF ! 		6 595 70,91%
  • Yann CAUCHETIER
  • Laura BAUDART
  • Pierre-Yves ZIGNA
  • Christine MERCIER
  • Philippe GARSUAULT
  • Florence NOIROT
  • Thierry FASOLIN
  • Marie-Pierre TOURNIAIRE
  • François DUPUY
  • Cecile LAURENT
  • Alban BOURIOT
  • Paula ASMAR
  • Alain FAUBEAU
  • Marion GIRAULT
  • Xavier NISS
  • Katia TARREAU
  • Pierre ROMIEN
  • Laetitia BEMBA-POINDRON
  • Yves PÉCHINÉ
  • Emmanuelle HAVEL
  • Rabii OUADI
  • Aurélie MENCARONI
  • Rinish JIVAN KESSAODJEE
  • Anne-Laure FONTAINE
  • Eric JACOBI
  • Lily JACOB
  • Benjamin DOP
  • Sophie LARDIER
  • François LEHN
  • Évelyne BAGUE
Pierre MANIL
Pierre MANIL (5 élus) Oser ! 		2 706 29,09%
  • Pierre MANIL
  • Fatima HATIF-ERENA
  • Justin GUILLAUMOT
  • Claire LENZ
  • Pierre-Patrick FAURE
Participation au scrutin Gif-sur-Yvette
Taux de participation 59,65%
Taux d'abstention 40,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 9 464

Source : ministère de l’Intérieur

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