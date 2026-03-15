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19:21 - Élections municipales à Gif-sur-Yvette : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Gif-sur-Yvette, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 40% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,93%. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 53,84%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,10% et d'une population immigrée de 13,65% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 13,94% à Gif-sur-Yvette, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Gif-sur-Yvette ? Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Gif-sur-Yvette en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 7,89% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 17,48% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 4,37% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Gif-sur-Yvette comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 12,12% pour les européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 13,54% pour le Rassemblement national. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 57,53 % à Gif-sur-Yvette aux dernières municipales Pour cette municipale 2026, la désertion des bureaux de vote à Gif-sur-Yvette sera capitale dans la conclusion du scrutin. Il y a six ans, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 57,53 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 42,47 %) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 17,37 % des citoyens en mesure de voter. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 36,82 % en 2022 à seulement 21,35 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 34,49 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une commune moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Gif-sur-Yvette a-t-elle voté ? L'orientation des électeurs de Gif-sur-Yvette a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un fief de la majorité présidentielle. Les élections européennes 2024 à Gif-sur-Yvette avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (24,23%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 19,88% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Paul Midy (Ensemble !) en tête du peloton avec 35,91% au premier tour, devant Pierre Larrouturou (Union de la gauche) avec 34,12%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Paul Midy culminant à 56,98% des votes dans la localité.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Gif-sur-Yvette ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Gif-sur-Yvette plébiscitaient Cédric Villani (Nupes) avec 34,16% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Paul Midy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,73% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Gif-sur-Yvette privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (41,17%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 20,83%. Le duel final se soldait finalement par un score de 82,52% pour Emmanuel Macron, contre 17,48% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - Les impôts sont stables à Gif-sur-Yvette avant le scrutin Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Gif-sur-Yvette entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 16,38 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de près de 373 800 euros environ. Une recette bien loin des 8,32063 millions d'euros (8 320 630 € très exactement) enregistrés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Gif-sur-Yvette s'est établi à 35,35 % en 2024 (contre 18,98 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en progression de 1,2 point en quatre ans, permet de contextualiser ce résultat. Une augmentation en trompe-l'œil car automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Gif-sur-Yvette a atteint 1 448 € en 2024 (contre 1 463 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Gif-sur-Yvette Les résultats du scrutin municipal précédent à Gif-sur-Yvette ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes, Michel Bournat (Divers droite) a terminé en tête en récoltant 57,96% des suffrages. À ses trousses, Florence Noirot (La République en marche) a engrangé 1 466 bulletins valides (22,57%). Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Gif-sur-Yvette, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche afin de remettre en cause cette suprématie, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.