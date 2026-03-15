Résultat municipale 2026 à Gigean (34770) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gigean a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gigean, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gigean [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel STOECKLIN
Marcel STOECKLIN (24 élus) GIGEAN PASSIONNEMENT 		2 087 65,84%
  • Marcel STOECKLIN
  • Sara JARDIN
  • Thomas FERNANDEZ
  • Natacha RIOUX
  • Stéphan RICO
  • Leïla BERTES
  • Antoine CANOVAS
  • Viviane FRENCIA
  • Jacques BERGE
  • Helene LIQUIER
  • Enzo CATAPANO
  • Alexandra DOS SANTOS
  • Daniel LABIT
  • Farah HEOUAIRI
  • Matthieu JEREMITA
  • Mélanie VINCENT
  • Anthony CAMILLERI
  • Karine DE LA FUENTE - VEZINET
  • Olivier GILLI
  • Delphine ALLAIN
  • Christophe VINAS
  • Sylvie PARANT-RATTI
  • Ludovic MARGOUET
  • Muriel MALAVAL
Marc GONZALEZ
Marc GONZALEZ (5 élus) GIGEAN INNOVONS ENSEMBLE 		1 083 34,16%
  • Marc GONZALEZ
  • Muriel BRICCO
  • Daniel BARRÉ
  • Barbara DEMAREST
  • Ghislain BONNICHON
Participation au scrutin Gigean
Taux de participation 64,60%
Taux d'abstention 35,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 3 319

Source : ministère de l’Intérieur

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