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19:17 - Gigean : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale municipale, Gigean se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 559 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 596 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 862 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 20,60% des résidents sont des enfants, et 28,05% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Gigean incarne une communauté diversifiée, avec ses 238 résidents étrangers, soit 3,63% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,47%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 413 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour finir, à Gigean, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Gigean ? Le RN était resté en retrait lors des élections locales à Gigean en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 32,81% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,25% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 34,44% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN validait 58,47% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 44,88% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 49,80% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 58,24% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Manon Bouquin.

16:58 - À Gigean, la participation s'annonce forte aux municipales L'adhésion au scrutin de Gigean sera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour cette élection municipale. Lors des municipales de 2020, la participation était montée à 47,87 % au premier round, un niveau conforme à la tendance du pays, représentant 2 188 votants alors que l'événement avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 3 738 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 79,58 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 51,81 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,86 % au premier tour, contre 42,99 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Gigean a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Gigean soutenaient en priorité Manon Bouquin (Rassemblement National) avec 49,80% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Manon Bouquin culminant à 58,24% des voix localement. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,88%). Cette exploration des résultats de 2024 révèle en conséquence que Gigean restait à l'époque une terre de droite mariniste.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections de 2022 à Gigean ? Globalement, le paysage électoral fait de Gigean un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Gigean était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 32,81% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 21,85%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,25% pour Marine Le Pen, contre 44,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Gigean portaient leur choix sur Manon Bouquin (RN) avec 34,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Manon Bouquin virant de nouveau en tête avec 58,47% des voix.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Gigean Signe d'une pression fiscale en recul depuis 2020 à Gigean, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 23,07 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 69 530 €, loin des 1 675 340 € engrangés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Gigean a évolué pour se fixer à environ 48,99 % en 2024 (contre 27,54 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Gigean a atteint 821 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 875 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Gigean ? Analyser les scores des dernières municipales à Gigean peut se révéler instructif. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Marcel Stoecklin (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 1 160 voix (54,74%). Derrière, Sylvie Pradelle (Divers) a rassemblé 45,25% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Marcel Stoecklin a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Gigean, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.