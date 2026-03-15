Résultat municipale 2026 à Gilette (06830) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gilette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gilette, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gilette [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia DEMAS
Patricia DEMAS (15 élus) GILETTE ENS. 		474 50,59%
  • Patricia DEMAS
  • Jean-Claude NIEL
  • Magali IMBERT
  • Honoré ACCHIARDI
  • Sandrine MOSCONI
  • Fabrice DI GIACOMO
  • Alexandra BORDENAVE ESTOREZ
  • Franck EMELINE
  • Sarah SERGAS
  • Jean-Claude ROSTAN
  • Isabelle SOCQUET-BOCCARON
  • Vincent ORTIS
  • Marie-Therese MORINA
  • Laurent LOISON
  • Benedicte CREUX
Julien FERRAN
Julien FERRAN (4 élus) NUANCES GILETTOISES 		463 49,41%
  • Julien FERRAN
  • Carine FICARA
  • Jean-Robert LUCCIONI
  • Marine FROITZHEIM
Participation au scrutin Gilette
Taux de participation 75,75%
Taux d'abstention 24,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 962

Source : ministère de l’Intérieur

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