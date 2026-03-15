En direct

19:16 - Dynamique électorale à Gilette : une analyse socio-démographique À Gilette, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,18% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (25,41%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 843 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,18%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,53%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Gilette mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,35% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - La commune de Gilette s'ancre en faveur du RN Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Gilette en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 35,84% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 62,31% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 29,23% au candidat RN au tour 1. Au second round, le parti nationaliste validait 56,63% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,53% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 58,22% pour le parti nationaliste. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 72,46% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Lionel Tivoli.

16:58 - Une abstention de 51,59 % à Gilette aux dernières municipales En marge de cette élection municipale 2026, la valeur de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Gilette. Lors des municipales de 2020, l'abstention était allée jusqu'à 51,59 % au premier round, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs en raison du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi stabilisé à 24,10 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 44,38 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,91 % au premier tour, contre 60,00 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Gilette classée au centre lors des derniers scrutins Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Gilette, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,53%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Gilette avaient ensuite propulsé aux avants-postes Lionel Tivoli (Rassemblement National) avec 58,22% au premier tour, devant Leïla Tonnerre (Union de la gauche) avec 16,32%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Lionel Tivoli culminant à 72,46% des votes sur place. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Gilette lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Gilette accordaient leurs suffrages à Lionel Tivoli (RN) avec 29,23% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lionel Tivoli virant de nouveau en tête avec 56,63% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Gilette plaçaient Marine Le Pen en tête avec 35,84% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 19,91%. Lors de la finale de l'élection à Gilette, les électeurs accordaient 62,31% pour Marine Le Pen, contre 37,69% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Gilette laisse donc apparaître un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Et si l'élection à Gilette se jouait sur la fiscalité ? Pour ce qui est de la fiscalité à Gilette, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 446 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 435 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est maintenu à environ 15,54 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 52 000 euros en 2024, contre 273 760 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,57 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la liste "Gilette Ensemble" aux municipales de 2020 à Gilette Les résultats des municipales précédentes à Gilette ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Gilette ensemble' menée par Patricia Demas a logiquement engrangé 526 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Gilette, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Au moment des résultats des municipales à Gilette, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité sortante. Un indice est sans doute donné dans la liste officielle des candidats.