Résultat municipale 2026 à Gimont (32200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gimont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gimont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gimont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck VILLENEUVE
Franck VILLENEUVE (19 élus) "AVEC VOUS POUR GIMONT" - Franck Villeneuve 		1 060 65,88%
  • Franck VILLENEUVE
  • Isabelle RAFEL
  • Pierre-Olivier PLANCHAND
  • Charlotte BALLARIN
  • Bruno GABRIEL
  • Emilie SAINT-LAURENT
  • Patrick JEANDENAND
  • Liliane GAUTRAND
  • André POLO
  • Carole CASTERA
  • Sébastien LAUBRÉAUX
  • Caroline GAURAN
  • Jean-Claude DOUTRE
  • Hélène LUBEIT
  • Jean-Pierre FILLOUSE
  • Céline AMIEL
  • Stéphane VALENTIN
  • Lucie CORNET
  • Michel ANNARUMMA
Sylvie VARIN
Sylvie VARIN (4 élus) GIMONT TERRITOIRE D'AVENIR 		549 34,12%
  • Sylvie VARIN
  • Jérôme BALDY
  • Jessica ARPAJOU
  • Pascal ARNAL
Participation au scrutin Gimont
Taux de participation 65,82%
Taux d'abstention 34,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 1 675

Source : ministère de l’Intérieur

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