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19:17 - Gimont : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Gimont, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,62%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (61,83%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (28,54%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1702 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (19,59%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,35%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Gimont mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,12% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Gimont Le parti nationaliste était absent à la dernière campagne municipale à Gimont il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 23,20% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 43,79% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 20,19% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Gimont comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 34,42% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 35,68% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 39,37% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 40,49 % à Gimont aux dernières municipales Pour cette élection municipale 2026, l'abstention à Gimont sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 40,49 % lors des dernières municipales, une abstention exceptionnellement basse alors que l'événement se tenait en pleine épidémie de Covid-19. Il est en effet de coutume d'observer que l'élection municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 21,73 % des citoyens inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 48,31 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,67 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 44,44 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives en 2024 à Gimont ? L'orientation des électeurs de Gimont a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé. Le scrutin des Européennes 2024 à Gimont avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,42%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,02% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Gimont accordaient leurs suffrages à David Taupiac (Divers gauche) avec 47,92% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, David Taupiac culminant à 60,63% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - À Gimont, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le centre-droit La synthèse des votes de 2022 dépeint Gimont comme un fief de la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Gimont était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,19% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 23,20%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,21% pour Emmanuel Macron, contre 43,79% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Gimont portaient leur choix sur Maëva Bourcier (Ensemble !) avec 26,28% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est David Taupiac (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 59,40% des voix.

12:58 - Impôts à Gimont : un enjeu central pour 2026 Tandis que les impôts locaux ont progressé à Gimont entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,21 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 42 020 €, en net recul par rapport aux 405 140 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Gimont s'est établi à environ 66,36 % en 2024 (contre 32,51 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Gimont a atteint 1 225 euros en 2024 contre 838 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Gimont Les résultats des municipales il y a 6 ans à Gimont ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Franck Villeneuve a creusé l'écart en recueillant 723 suffrages (51,75%). Deuxième, Sylvie Varin a engrangé 258 suffrages en sa faveur (18,46%). Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gimont, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire sans appel, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.