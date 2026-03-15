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19:16 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Ginestas Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Ginestas, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 891 logements pour 1 579 habitants, la densité de la ville est de 166 hab/km². Ses 122 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 486 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,54%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 31,94% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 51,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 382,59 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, Ginestas incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le Rassemblement national fermement enraciné à Ginestas Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Ginestas il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,91% des suffrages lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 55,70% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 33,39% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste validait 55,22% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 48,09% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,36% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 61,47% lors du vote définitif et la victoire de Christophe Barthès.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Ginestas aux dernières élections ? L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Ginestas constituera l'un des pivots de ces municipales. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 56,90 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 16,16 % des inscrits. Évidemment, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère instructive. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 45,80 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 25,15 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,54 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Ginestas ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Ginestas. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Ginestas avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 48,09% des inscrits. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Ginestas portaient leur choix sur Christophe Barthès (Rassemblement National) avec 49,36% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christophe Barthès culminant à 61,47% des voix dans la commune.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Ginestas ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Ginestas s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Ginestas privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (28,91%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 21,79%. Lors de la finale de l'élection à Ginestas, les électeurs accordaient 55,70% pour Marine Le Pen, contre 44,30% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Ginestas portaient leur choix sur Christophe Barthès (RN) avec 33,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christophe Barthès virant de nouveau en tête avec 55,22% des voix.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Ginestas Si on se penche sur la fiscalité de Ginestas, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,75 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 51 290 € la même année, marquant une forte baisse face aux 265 400 euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Ginestas a évolué pour se fixer à 53,83 % en 2024 (contre 23,14 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Ginestas s'est établi à 870 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 666 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Ginestas ? La lecture des résultats des municipales de 2020 à Ginestas est riche d'enseignements. Unique liste en présence, 'Ginestas ensemble' menée par Georges Combes a sans surprise rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ginestas, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette fois, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été fourni.