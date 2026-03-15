Résultat municipale 2026 à Ginestas (11120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ginestas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ginestas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ginestas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain CECCHINATO
Alain CECCHINATO (15 élus) Notre projet, Votre village 		556 57,03%
  • Alain CECCHINATO
  • Christine MARTINEZ
  • Roger CATHALA
  • Françoise PUIG
  • Laurent CRESSEND
  • Marjolaine TROCHON
  • Eric BLANC
  • Marie-Line AGUAS
  • Bilal HAMOUDI
  • Cécile DUHOUSSEY
  • Justin ROCHETTE
  • Adeline DE MIL LEROY
  • Charles HERAUD
  • Valérie CONSTANCIO
  • Jean Martin FALLAS
Eric MIRAS
Eric MIRAS (4 élus) PASSION COMMUNE 		419 42,97%
  • Eric MIRAS
  • Brigitte MARTY
  • Patrice RIVIERE
  • Elodie THIBOUT
Participation au scrutin Ginestas
Taux de participation 76,77%
Taux d'abstention 23,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 1 008

Source : ministère de l’Intérieur

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