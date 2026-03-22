Résultat de l'élection municipale 2026 à Giromagny : les résultats du 2e tour

Programme de Christian Coddet à Giromagny (Giromagny cap sur demain)

Équipe Représentative

La liste « Giromagny Cap sur Demain » est composée d'une équipe diversifiée et compétente. Elle inclut des entrepreneurs, artisans et commerçants qui sont essentiels au développement économique. De plus, elle rassemble des acteurs engagés dans l'action sociale, garantissant ainsi la cohésion au sein de la commune.

Expérience et Connaissance

Cette équipe se distingue par sa solidité et son expérience, avec la présence de nombreux anciens élus. La moyenne d'âge de 57 ans témoigne d'une connaissance approfondie des réalités locales. Cela permet d'assurer une action municipale rigoureuse et réaliste, adaptée aux enjeux de la ville.

Objectifs de Développement

La liste est déterminée à redonner un élan démographique à la cité tout en renforçant les activités commerciales et touristiques. Elle vise également à assurer l'attractivité et le rayonnement de la ville à long terme. Un accent particulier est mis sur le développement des moyens pour la vie associative.

Engagement Social

Un des principaux engagements de l'équipe est de poursuivre et renforcer l’action sociale déjà engagée. Cela inclut des initiatives pour améliorer la cohésion et la solidarité au sein de la commune. L'équipe s'efforce de répondre aux besoins des citoyens tout en favorisant un environnement inclusif.