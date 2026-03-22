Résultat de l'élection municipale 2026 à Giromagny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Giromagny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Giromagny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Giromagny.
L'actu des élections municipales 2026 à Giromagny
11:47 - Résultat indécis entre Christian Coddet et Laurent Pischoff
Lors du premier volet des municipales à Giromagny, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a vu 57,61 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Christian Coddet qui a terminé premier en rassemblant 41,36 % des votes. Dans son sillage, Laurent Pischoff s'est classé deuxième avec 38,69 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Christian Coddet a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a accusé une lourde baisse avec 22 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Demouge est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Giromagny
Le deuxième tour des élections municipales à Giromagny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Coddet
Divers
Giromagny cap sur demain
|
|
Laurent Pischoff
Divers
Giromagny le choix du bon sens
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Giromagny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian CODDET (Ballotage) Giromagny cap sur demain
|481
|41,36%
|Laurent PISCHOFF (Ballotage) Giromagny le choix du bon sens
|450
|38,69%
|Patrick DEMOUGE (Ballotage) Giromagny au coeur
|232
|19,95%
|Participation au scrutin
|Giromagny
|Taux de participation
|57,61%
|Taux d'abstention
|42,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|1 234
Source : ministère de l’Intérieur
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