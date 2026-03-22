Résultat de l'élection municipale 2026 à Giromagny : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Giromagny

Le deuxième tour des élections municipales à Giromagny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Coddet
Christian Coddet Divers
Giromagny cap sur demain
  • Christian Coddet
  • Liliane Bros-Zeller
  • Jean-Louis Salort
  • Patricia Clavey
  • Patrick Plaisance
  • Frederique Mozer
  • Alphonse Mboukou
  • Magalie Choquet
  • Roland Prenez
  • Patricia Vuillaume
  • Pierre Antoine
  • Angély Colin
  • Paul Freyburger
  • Aurelie Perrin
  • Louis Marline
  • Adèle Perrin-Galli
  • Jean-François Piguet
  • Elisabeth Willemain
  • André Schnoebelen
  • Marine Hugendobler
  • Christophe Perrez
  • Janine Lion
  • Lucien Blanchard
  • Chloé Dupaty
  • Marc Esselin Janniot
Laurent Pischoff
Laurent Pischoff Divers
Giromagny le choix du bon sens
  • Laurent Pischoff
  • Sarah Damotte
  • Michel Desdames
  • Celine Maternik
  • Thomas Travers
  • Sophie Delahaye
  • Lionel Faivre
  • Julie Rausher
  • Emmanuel Clerc
  • Nathalie Ben
  • Julien Oeuvrard
  • Justine Bergdoll
  • Mathieu Crevoisier
  • Marie-Claire Schmaltz
  • Eliott Schillinger
  • Bernadette Weisse
  • Fabrice Ranza
  • Talia Goumez Le Friec
  • Jean-Michel Pierrat
  • Amelie Cargnino
  • Frederic Simonnet
  • Stephanie Riotte
  • Andre Marzolla
  • Veronique Tournier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Giromagny

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian CODDET
Christian CODDET (Ballotage) Giromagny cap sur demain 		481 41,36%
Laurent PISCHOFF
Laurent PISCHOFF (Ballotage) Giromagny le choix du bon sens 		450 38,69%
Patrick DEMOUGE
Patrick DEMOUGE (Ballotage) Giromagny au coeur 		232 19,95%
Participation au scrutin Giromagny
Taux de participation 57,61%
Taux d'abstention 42,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 1 234

Source : ministère de l’Intérieur

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