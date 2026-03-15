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19:17 - Dynamique électorale à Gironde-sur-Dropt : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote de Gironde-sur-Dropt, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 340 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 112 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 404 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (80,20%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 30,23% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,51% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1101,48 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Gironde-sur-Dropt, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Quels résultats du RN à Gironde-sur-Dropt avant les municipales 2026 ? Le RN était absent au moment de la dernière élection municipale à Gironde-sur-Dropt il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 27,74% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,55% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 22,00% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Gironde-sur-Dropt comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 38,66% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 43,10% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 53,82% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Mathilde Feld.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 42,01 % d'abstention Lors des municipales de 2020, la participation à Gironde-sur-Dropt avait atteint 57,99 % au premier tour, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, représentant 508 votants alors que le pays était chamboulé par le Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 75,53 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 54,10 % des électeurs (soit environ 494 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,99 %, bien au-delà des 51,50 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité fortement mobilisée aux urnes. L'affluence dans les bureaux de vote de Gironde-sur-Dropt sera quoi qu'il en soit un gros enjeu pour cette municipale.

15:59 - Comment Gironde-sur-Dropt a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les élections européennes de 2024 à Gironde-sur-Dropt avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (38,66%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,55% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Gironde-sur-Dropt avaient ensuite favorisé Rémy Berthonneau (Rassemblement National) avec 43,10% au premier tour, devant Mathilde Feld (Union de la gauche) avec 26,77%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Rémy Berthonneau culminant à 53,82% des votes dans la commune.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Gironde-sur-Dropt ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Gironde-sur-Dropt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,74% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,74%. Lors de la finale de l'élection à Gironde-sur-Dropt, les électeurs accordaient 52,55% pour Marine Le Pen, contre 47,45% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Gironde-sur-Dropt soutenaient en priorité Hager Jacquemin (RN) avec 22,00% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Mathilde Feld (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 57,91% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Gironde-sur-Dropt s'affirme comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Gironde-sur-Dropt S'agissant des contributions locales à Gironde-sur-Dropt, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 854 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 712 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 40,60 % en 2024 (contre 22,14 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 24 600 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 157 400 euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 13,93 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Gironde-sur-Dropt ? La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Gironde-sur-Dropt s'avère très instructive. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Philippe Moutier a surclassé ses concurrents en recueillant 50,51% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Laurent Maziere a recueilli 146 voix (30,35%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Gironde-sur-Dropt, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.