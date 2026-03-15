Résultat municipale 2026 à Gironde-sur-Dropt (33190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gironde-sur-Dropt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gironde-sur-Dropt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gironde-sur-Dropt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe MOUTIER
Philippe MOUTIER (12 élus) UN VILLAGE, UNE ÉQUIPE 		334 58,29%
  • Philippe MOUTIER
  • Graziella CHIAPPA
  • Nicolas DUSSEAUX
  • Marie-Pierre RIGAUD
  • Hamid LAROUI
  • Catherine ROSOLEN
  • Antoine COMBE
  • Brigitte BRUNATO
  • Arthur ROSOLEN
  • Sandrine MONTERO
  • Franck PETROLLI
  • Emilie CLAVIERE
Sandra MONERON
Sandra MONERON (3 élus) Coeur de village 		239 41,71%
  • Sandra MONERON
  • Quentin SANTANDER
  • Sophie MONCHANY
Participation au scrutin Gironde-sur-Dropt
Taux de participation 67,19%
Taux d'abstention 32,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Nombre de votants 596

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Nouvelle-Aquitaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Nouvelle-Aquitaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Gironde-sur-Dropt