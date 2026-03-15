Résultat municipale 2026 à Giroussens (81500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Giroussens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Giroussens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Giroussens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles TURLAN
Gilles TURLAN (15 élus) BATISSONS ENSEMBLE GIROUSSENS DE DEMAIN 		578 57,40%
  • Gilles TURLAN
  • Laura LAGANTHE
  • Michael RODRIGUEZ
  • Sabrina GUITTONNEAU
  • Jean-Paul RABARY
  • Béatrice FAVIER
  • Robert SOUBREVIE
  • Françoise RABARY
  • Didier KLAJER-BONNAFOUS
  • Lilou OBERLÉ
  • Eric MALIÉ
  • Florine PITOT
  • David REVEL
  • Sol ALAVA
  • Eric MONNAUX
Maxime VALAX
Maxime VALAX (4 élus) Un nouvel élan pour Giroussens 		429 42,60%
  • Maxime VALAX
  • Delphine DUCASSE
  • Stéphane MAURIÈS
  • Chantal VIALARD
Participation au scrutin Giroussens
Taux de participation 74,48%
Taux d'abstention 25,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 1 030

Source : ministère de l’Intérieur

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