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19:20 - Giroussens : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Giroussens, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,23% et une densité de population de 37 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,42%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1028 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,26%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,63%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,83%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Giroussens, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Rassemblement national à Giroussens : les données clés Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Giroussens il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,85% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,12% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 16,79% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Giroussens comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 28,80% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 37,86% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 42,00% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 57,33 % d'abstention à Giroussens La participation atteignait 42,67 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Giroussens, un score dans la norme, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 80,69 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). La mobilisation atteignait pour sa part 61,52 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,59 %, contre seulement 53,92 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité relativement attachée au vote par rapport au reste du pays. En ce jour de municipale 2026 à Giroussens, cette réalité sera en conséquence suivie à la loupe.

15:59 - Giroussens : le vote des électeurs l'année de la dissolution Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Giroussens avaient favorisé Guilhem Carayon (Union de l'extrême droite) avec 37,86% au premier tour, devant Jean Terlier (Ensemble !) avec 32,35%. Au second tour, c'est en revanche Jean Terlier (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 58,00% des suffrages exprimés. Les Européennes en amont à Giroussens avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (28,80%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,45% des votes. Le paysage politique de Giroussens a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À Giroussens, les électeurs ont donné une tendance nette il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Giroussens une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Giroussens accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 24,49%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 22,85%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,88% pour Emmanuel Macron, contre 48,12% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Giroussens soutenaient en priorité Julien Lassalle (Nupes) avec 26,40% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,00%.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Giroussens Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Giroussens, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 8,44 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 10 310 € la même année. Un apport qui est loin des 154 490 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Giroussens a évolué pour se fixer à 33,91 % en 2024 (contre 19,90 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Giroussens a représenté environ 659 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 552 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Giroussens Il peut s'avérer instructif de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Giroussens. Unique liste en présence, 'Giroussens, vivre notre terre !' menée par Gilles Turlan a logiquement engrangé 467 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas nécessité de second tour. Pour cette municipale 2026 à Giroussens, cette répartition historique des voix pose les bases. Le défi lors des résultats de ces élections municipales sera de savoir si une véritable opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. L'annonce des candidatures donne déjà un élément de réponse très clair.