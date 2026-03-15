Résultat de l'élection municipale 2026 à Gisors : les infos en direct

Programme de José Cerqueira à Gisors (J'AIME GISORS)

Engagement pour Beuzeville

Notre équipe se présente avec sincérité et détermination pour préserver l'identité rurale de Beuzeville. Nous souhaitons améliorer le quotidien des habitants et préparer l'avenir de la commune en collaboration avec eux. Notre approche est apartisane, axée uniquement sur le bien-être des Beuzevillais.

Gestion financière responsable

La santé financière de Beuzeville est une priorité, et nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts. En fixant mon indemnité au niveau du SMIC, nous pourrons financer des initiatives comme des permis de conduire pour les jeunes. Mon expérience au sein de la Communauté urbaine du Havre me permettra de suivre de près les dossiers financiers de la commune.

Équipe représentative et dynamique

Notre équipe est composée de membres issus de tous les quartiers et générations, unis par un attachement profond à notre territoire. Nous avons rencontré régulièrement les habitants pour recueillir leurs avis et leurs besoins. Cette diversité nous permettra d'agir efficacement pour le bien commun de Beuzeville.

Projets pour l'avenir

Nous avons des projets ambitieux pour les années à venir, notamment la création d'une maison de santé pluridisciplinaire et le développement de la biodiversité en ville. La sécurité sera renforcée avec l'installation de vidéoprotection et l'augmentation des effectifs de la police municipale. Enfin, nous nous engageons à préserver notre environnement et à améliorer les infrastructures pour tous les habitants.