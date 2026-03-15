Résultat de l'élection municipale 2026 à Gisors : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gisors

Tête de listeListe
José Cerqueira
José Cerqueira Liste d'union au centre
J'AIME GISORS
  • José Cerqueira
  • Anne Puech d'Alissac
  • Alexandre Rassaërt
  • Fabienne Partout
  • Emmanuel Hyest
  • Veronique Dupuis
  • Fabio Marena
  • Élise Huin
  • Jean-Francois Pilon
  • Élise Caron
  • Gilles Lussier
  • Colette Wokam
  • Eugène Gimenez
  • Chrystel Vivier-Cerqueira
  • Franck Capron
  • Caroline Vienne
  • Daniel Ratel
  • Makoto Aribo
  • Christian Terrien
  • Corinne Simonin
  • Éric Moerman
  • Paulette Gournin
  • Clément Droux
  • Dominique Cave
  • Philippe Nossein
  • Caroline Lemaignen
  • Edouard Martinez
  • Annik Portejoie
  • Rodrigue Laly
  • Joelle Amauger
  • Gilles Tran
  • Sophie Boillet
  • Claude Malysse
Christel Ragionieri
Christel Ragionieri Liste divers gauche
GISORS EN COMMUN 2026
  • Christel Ragionieri
  • Pascal Rihet
  • Fatimzahra Arras
  • Frédéric Jacques
  • Françoise Demeocq
  • Farid Bidri
  • Agnes Chasme
  • Alain Loisel
  • Jesula Francois
  • Michel Cardet
  • Isabelle Matecki
  • Stéphane Guigard
  • Frederique Leclercq
  • Manuel Ballester
  • Annie Roussel
  • Cyril Goron
  • Christine Darthy
  • Bruno Toussaint
  • Béatrice Cornette
  • Patrick Girault
  • Cynthia Courbet
  • Anthony Auger
  • Odile Plet
  • Gaspar Desferet
  • Emma Jacques
  • Tommy Carré-Thomas
  • Louise Bono
  • Damien Petrucci
  • Véronique Ricard
  • Alain Masson
  • Peggy Raux
  • Didier Verger
  • Martine Farouz
Hubert Martin
Hubert Martin Liste du Rassemblement National
GISORS D'ABORD!
  • Hubert Martin
  • Laurence Mangin
  • Philippe Porcheron
  • Veronique Madej
  • Julien Lecomte
  • Laura Fagot
  • Guillaume Perrot
  • Marine Houëlche
  • Nicolas Delaitre
  • Karine Rabelle
  • Claude Plesniak
  • Lydia Odin
  • David Valois
  • Christelle Bureau
  • Cyrille Marie
  • Charmene Skalinski
  • Francois-Bastien Garcia
  • Gwendoline Hautereau
  • Patrick Gilles
  • Melanie Deprez
  • Christian Rouland
  • Corinne Simon
  • Oleg Melnikov
  • Corinne Follet
  • Jean Cottereau
  • Dominique Mariotti
  • Bruno Delaitre
  • Olga Ferreira Moreira
  • Bruno Sement
  • Hafida Cottereau
  • Michel Langler
  • Francoise Havet
  • William Robin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre Rassaërt
Alexandre Rassaërt (26 élus) Continuons ensemble 		2 190 56,06%
  • Alexandre Rassaërt
  • Anne Puech D'alissac
  • Emmanuel Hyest
  • Carole Lederle
  • José Cerqueira
  • Élise Huin
  • Franck Capron
  • Chrystel Vivier
  • Eugène Gimenez
  • Élise Caron
  • Gilles Lussier
  • Monique Cornu
  • Harrison Bénet
  • Fabienne Partout
  • Jean-Marie Champagne
  • Virginie Lemercier-Muller
  • Éric Moerman
  • Colette Wokam Tchunkam
  • Jérôme Romet
  • Laura Angot
  • Clément Droux
  • Dominique Cavé
  • Ziad Gebran
  • Christine Laurent
  • Dominique Pourfilet
  • Marie Neels
Anthony Auger
Anthony Auger (7 élus) Gisors en commun 		1 716 43,93%
  • Anthony Auger
  • Nathalie Barthomeuf
  • Francis Delatour
  • Agnès Chasme
  • Patrick Mercier
  • Chantal Dupont
  • Thierry Thévin
Participation au scrutin Gisors
Taux de participation 49,57%
Taux d'abstention 50,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 975

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre Rassaërt
Alexandre Rassaërt Continuons ensemble 		1 820 48,52%
Anthony Auger
Anthony Auger Gisors en commun 		1 566 41,74%
Vincent Taillieu
Vincent Taillieu Gisors la conquérante - rassemblement national 		365 9,73%
Participation au scrutin Gisors
Taux de participation 47,86%
Taux d'abstention 52,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 832

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre Rassaërt
Alexandre Rassaërt (26 élus) L'avenir pour gisors 		2 794 57,71%
  • Alexandre Rassaërt
  • Monique Cornu
  • Emmanuel Hyest
  • Carole Lederle
  • Michel Boulleveau
  • Annick Portejoie
  • Eugène Gimenez
  • Chrystel Leconte
  • Gilles Lussier
  • Annabelle Martorell
  • Lionel Sepeau
  • Élise Huin
  • Franck Capron
  • Anaïs Da Vitoria
  • Armand De Wailly
  • Jeaninne Lamy
  • José Cerqueira
  • Isabelle Babin
  • Édouard Rétif
  • Élise Caron
  • Eddy Levillain
  • Céline Kalakun
  • Daouda Traoré
  • Dominique Cavé
  • Dominique Pourfilet
  • Aude Le Pere De Graveron
Marcel Larmanou
Marcel Larmanou (7 élus) Ensemble, gisors, l'humain d'abord 		2 047 42,28%
  • Marcel Larmanou
  • Agnès Chasme
  • Laurent Longet
  • Gladys Prieur
  • Anthony Auger
  • Celine Ramelet
  • Guy Soury
Participation au scrutin Gisors
Taux de participation 63,10%
Taux d'abstention 36,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Nombre de votants 4 974

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre Rassaërt
Alexandre Rassaërt L'avenir pour gisors 		1 854 40,81%
Marcel Larmanou
Marcel Larmanou Gisors, l'humain d'abord 		1 608 35,40%
Laurent Longet
Laurent Longet Ensemble, gisors a de l'avenir 		1 080 23,77%
Participation au scrutin Gisors
Taux de participation 59,37%
Taux d'abstention 40,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Nombre de votants 4 680

Villes voisines de Gisors

En savoir plus sur Gisors