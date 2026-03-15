Résultat de l'élection municipale 2026 à Gisors : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gisors [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gisors sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gisors.
L'actu des élections municipales 2026 à Gisors
13:09 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Gisors
Dans la cité de Gisors, les forces politiques en présence sont encore à ce jour déterminées par l'issue du dernier scrutin municipal. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Alexandre Rassaërt (Les Républicains) a raflé la première place avec 1 820 suffrages (48,52%). Dans la position du principal opposant, Anthony Auger (Divers gauche) a capté 41,74% des suffrages. Vincent Taillieu (Rassemblement National) complétait le trio de tête, rassemblant 365 bulletins (9,73%). Un delta conséquent. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Alexandre Rassaërt l'a finalement emporté avec 2 190 voix (56,06%), face à Anthony Auger qui a obtenu 43,93% des électeurs inscrits. L'avance initiale s'est consolidée et encore amplifiée, conduisant à un triomphe total. Alexandre Rassaërt a pu profiter du report de voix des électeurs Rassemblement National, sécurisant 370 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe adverse se doit nécessairement de totaliser davantage de bulletins aujourd'hui dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Les municipales à Gisors ont lieu aujourd'hui
En 2026, les citoyens de Gisors sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Gisors. N'oubliez pas que les 9 bureaux de vote de la ville de Gisors fermeront à 18 heures. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Gisors dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gisors
|Tête de listeListe
|
José Cerqueira
Liste d'union au centre
J'AIME GISORS
|
|
Christel Ragionieri
Liste divers gauche
GISORS EN COMMUN 2026
|
|
Hubert Martin
Liste du Rassemblement National
GISORS D'ABORD!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre Rassaërt (26 élus) Continuons ensemble
|2 190
|56,06%
|
|Anthony Auger (7 élus) Gisors en commun
|1 716
|43,93%
|
|Participation au scrutin
|Gisors
|Taux de participation
|49,57%
|Taux d'abstention
|50,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 975
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre Rassaërt Continuons ensemble
|1 820
|48,52%
|Anthony Auger Gisors en commun
|1 566
|41,74%
|Vincent Taillieu Gisors la conquérante - rassemblement national
|365
|9,73%
|Participation au scrutin
|Gisors
|Taux de participation
|47,86%
|Taux d'abstention
|52,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 832
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre Rassaërt (26 élus) L'avenir pour gisors
|2 794
|57,71%
|
|Marcel Larmanou (7 élus) Ensemble, gisors, l'humain d'abord
|2 047
|42,28%
|
|Participation au scrutin
|Gisors
|Taux de participation
|63,10%
|Taux d'abstention
|36,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,67%
|Nombre de votants
|4 974
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre Rassaërt L'avenir pour gisors
|1 854
|40,81%
|Marcel Larmanou Gisors, l'humain d'abord
|1 608
|35,40%
|Laurent Longet Ensemble, gisors a de l'avenir
|1 080
|23,77%
|Participation au scrutin
|Gisors
|Taux de participation
|59,37%
|Taux d'abstention
|40,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,95%
|Nombre de votants
|4 680
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