Résultat municipale 2026 à Gisors (27140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Gisors. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Gisors, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gisors [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
José CERQUEIRA
José CERQUEIRA J'AIME GISORS 		1 989 55,89%
Hubert MARTIN
Hubert MARTIN GISORS D'ABORD! 		867 24,36%
Christel RAGIONIERI
Christel RAGIONIERI GISORS EN COMMUN 2026 		703 19,75%
Participation au scrutin Gisors Partiels *
Taux de participation 51,35%
Taux d'abstention 48,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 3 621

* Résultats partiels sur 88% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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