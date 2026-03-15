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19:21 - Gisors : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Gisors apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 12 395 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 777 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 3 380 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,45% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 626 résidents étrangers, Gisors se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 176 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,87%, révélant une situation économique en demi-teinte. En somme, à Gisors, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - À Gisors, le RN se positionne en force aux élections de 2026 Le parti à la flamme avait récolté 9,73% des bulletins exprimés lors des élections municipales à Gisors il y a six ans. Le parti à la flamme ne faisait finalement pas partie des meilleures listes au deuxième tour . À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 34,40% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 55,37% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 30,52% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 53,80% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 45,52% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,82% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,30% le dimanche suivant, actant la victoire pour Timothée Houssin.

16:58 - Gisors : 47,86 % de votants aux dernières municipales L'affluence dans les isoloirs de Gisors sera un gros enjeu pour cette municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait vu 47,86 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays. 3 832 votants s'étaient alors mobilisés alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les bureaux de vote. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 69,72 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 45,94 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,05 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 42,21 % des inscrits. Prendre du recul sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Gisors comme une zone où la participation peine à décoller.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Gisors Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Gisors. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,52%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Gisors portaient leur choix sur Timothée Houssin (Rassemblement National) avec 47,82% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Timothée Houssin culminant à 53,30% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Gisors lors de la dernière présidentielle ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Gisors plaçait Marine Le Pen en pole position avec 34,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,42%. Lors de la finale de l'élection à Gisors, les électeurs accordaient 55,37% pour Marine Le Pen, contre 44,63% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Gisors plébiscitaient Timothée Houssin (RN) avec 30,52% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,80%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Les impôts à Gisors : une tendance stable depuis 2020 À Gisors, où la fiscalité locale a diminué depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 26,21 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 168 700 euros environ. Une recette bien loin des 3 001 470 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Gisors atteint désormais 53,23 % en 2024 (contre 33,84 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Gisors s'est établi à 920 € en 2024 (contre 945 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Gisors Dans la cité de Gisors, les forces politiques en présence sont encore à ce jour déterminées par l'issue du dernier scrutin municipal. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Alexandre Rassaërt (Les Républicains) a raflé la première place avec 1 820 suffrages (48,52%). Dans la position du principal opposant, Anthony Auger (Divers gauche) a capté 41,74% des suffrages. Vincent Taillieu (Rassemblement National) complétait le trio de tête, rassemblant 365 bulletins (9,73%). Un delta conséquent. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Alexandre Rassaërt l'a finalement emporté avec 2 190 voix (56,06%), face à Anthony Auger qui a obtenu 43,93% des électeurs inscrits. L'avance initiale s'est consolidée et encore amplifiée, conduisant à un triomphe total. Alexandre Rassaërt a pu profiter du report de voix des électeurs Rassemblement National, sécurisant 370 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe adverse se doit nécessairement de totaliser davantage de bulletins aujourd'hui dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.