Résultat municipale 2026 à Givet (08600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Givet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Givet, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Givet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique HAMAIDE
Dominique HAMAIDE (23 élus) AGIR POUR GIVET 		1 445 57,02%
  • Dominique HAMAIDE
  • Angélique WAUTOT
  • Franck GOFFETTE
  • Kathleen PAYON
  • Raphaël SPYT
  • Jennifer PECHEUX
  • Antoine PETROTTI
  • Mathilde CORNET
  • Gérard DELATTE
  • Murielle KRANYEC
  • Nicolas LONGRÉE
  • Carole AVRIL
  • Messaoud BOUKHERAS
  • Gaëlle TESTA
  • Frédéric CATTAN
  • Sylvie DIDIER
  • Belkacem MOUSSAOUI
  • Sandrine MACIEJEWSKI
  • Claude GIGON
  • Sabine DECOEUR
  • Jérome FRANCOIS
  • Gaëlle VAUTRIN
  • Brahim IBOUDGHACEN
Claude WALLENDORFF
Claude WALLENDORFF (6 élus) AMBITION POUR GIVET 		1 089 42,98%
  • Claude WALLENDORFF
  • Roseline MADDI
  • Christian JORIS
  • Audrey SURAY
  • Grégory INFUSO
  • Coralie MACQUET
Participation au scrutin Givet
Taux de participation 63,67%
Taux d'abstention 36,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Nombre de votants 2 629

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Givet - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique HAMAIDE
Dominique HAMAIDE (Ballotage) AGIR POUR GIVET 		954 39,23%
Claude WALLENDORFF
Claude WALLENDORFF (Ballotage) AMBITION POUR GIVET 		837 34,42%
Eric VISCARDY
Eric VISCARDY (Ballotage) GIVET AVENIR 		641 26,36%
Participation au scrutin Givet
Taux de participation 60,23%
Taux d'abstention 39,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 2 487

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