Résultat municipale 2026 à Givet (08600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Givet [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Givet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Givet, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Givet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique HAMAIDE (23 élus) AGIR POUR GIVET
|1 445
|57,02%
|
|Claude WALLENDORFF (6 élus) AMBITION POUR GIVET
|1 089
|42,98%
|
|Participation au scrutin
|Givet
|Taux de participation
|63,67%
|Taux d'abstention
|36,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,09%
|Nombre de votants
|2 629
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Givet - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique HAMAIDE (Ballotage) AGIR POUR GIVET
|954
|39,23%
|Claude WALLENDORFF (Ballotage) AMBITION POUR GIVET
|837
|34,42%
|Eric VISCARDY (Ballotage) GIVET AVENIR
|641
|26,36%
|Participation au scrutin
|Givet
|Taux de participation
|60,23%
|Taux d'abstention
|39,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|2 487
Election municipale 2026 à Givet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Givet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Givet.
L'actu des élections municipales 2026 à Givet
18:35 - Comment Givet a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Givet plébiscitaient Pauline Mester (Rassemblement National) avec 32,72% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Pierre Cordier (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 64,43% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen avant la dissolution, les citoyens de Givet avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,82% des inscrits. La physionomie politique de Givet a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone pivot, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Givet
Les résultats des précédentes municipales à Givet ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Robert Itucci (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en rassemblant 31,13% des soutiens. Derrière, Eric Viscardy (Divers droite) a rassemblé 28,08% des bulletins valides. Ce score étroit instaurait de fortes incertitudes en amont du second tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Robert Itucci l'a finalement emporté avec 911 bulletins (38,60%), face à Julien Vergé s'adjugeant 32,07% des électeurs et Eric Viscardy obtenant 692 votes (29,32%). L’incertitude a finalement laissé place à une large victoire ne souffrant d’aucune contestation. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement profité des voix des électeurs des listes de droite éliminées, engrangeant 258 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Le 2e tour de l'élection à Givet donne lieu à un duel tendu
Comme l'indiquent les candidatures officielles au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel oppose donc ce dimanche la liste menée par Claude Wallendorff (LDVD) et la liste de Dominique Hamaide (LDVD). Malgré un score à plus de 10 %, Eric Viscardy a opté pour ne pas concourir à cette élection décisive. L'horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Givet a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Givet
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Givet dimanche dernier, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a mobilisé 60,23 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Dominique Hamaide (Divers droite) qui a terminé premier en rassemblant 39,23 % des bulletins valides. Derrière, Claude Wallendorff (Divers droite) s'est classé deuxième avec 34,42 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 26,36 %, Eric Viscardy (Divers droite) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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