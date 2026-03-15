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19:16 - Givet aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Givet se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 356 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 376 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (37,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La présence de 861 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 431 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,30%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Givet, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le vote RN bien ancré à Givet Le RN avait échoué à grimper sur le podium lors de l'élection municipale à Givet en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 27,51% des voix lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron dans la commune avec 49,66% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 15,85% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste réunissait 25,07% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 37,82% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 32,72% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course avec 35,57% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Givet ? En ce jour de municipales 2026 à Givet, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 49,45 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 50,55 %) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester à l'écart. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 33,09 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 61,86 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 40,19 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 57,57 %. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité s'affiche à l'arrivée comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - À Givet, les élections de 2024 en faveur de le centre Les Européennes du printemps 2024 à Givet avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,82%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 17,02% des votes. Pauline Mester (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Givet après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 32,72%. Pierre Cordier (Divers droite) suivait à la deuxième place avec 30,38%. Au second tour, c'est en revanche Pierre Cordier (Divers droite) qui a raflé la mise avec 64,43% des suffrages exprimés. La physionomie politique de Givet a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections de 2022 à Givet ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Givet portaient leur choix sur Pierre Cordier (LR) avec 39,46% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Cordier virant de nouveau en tête avec 74,93% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Givet choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 31,06% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 27,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,34% pour Emmanuel Macron, contre 49,66% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Givet révèle ainsi une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Robert ITUCCI a-t-il augmenté les impôts locaux à Givet ? Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Givet entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 6,95 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 106 900 €, contre quelque 492 100 euros perçus en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Givet est passé à 27,93 % en 2024 (contre 3,89 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Givet a atteint 684 € en 2024 contre 226 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Servir Givet Génération 2020" grande gagnante des dernières municipales à Givet L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Givet s'avère riche d'enseignements. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Robert Itucci (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en rassemblant 653 suffrages (31,13%). Juste derrière, Eric Viscardy (Divers droite) a recueilli 589 bulletins valides (28,08%). Ce score assez ténu débouchait sur d'importantes interrogations pour le 2e tour. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Robert Itucci l'a finalement emporté avec 38,60% des suffrages, face à Julien Vergé avec 757 votants (32,07%) et Eric Viscardy obtenant 692 votants (29,32%). En revanche, le deuxième tour s’est conclu par un écart important et une victoire très nette. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 258 voix supplémentaires entre les deux tours.