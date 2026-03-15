Résultat municipale 2026 à Givet (08600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Givet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Givet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Givet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique HAMAIDE
Dominique HAMAIDE AGIR POUR GIVET 		954 39,23%
Claude WALLENDORFF
Claude WALLENDORFF AMBITION POUR GIVET 		837 34,42%
Eric VISCARDY
Eric VISCARDY GIVET AVENIR 		641 26,36%
Participation au scrutin Givet
Taux de participation 60,23%
Taux d'abstention 39,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 2 487

Source : ministère de l’Intérieur

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