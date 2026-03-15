Résultat de l'élection municipale 2026 à Givors : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Givors

Tête de listeListe
Fabrice Riva
Fabrice Riva Liste divers droite
Givors fière
  • Fabrice Riva
  • Catherine Joly
  • Alexis Hugon
  • Nathalie Bodard
  • Laurent Soriano
  • Voliaria Gagarine
  • Gérard Decorme
  • Isabelle Breuil
  • Ignace Uneau
  • Aurore Jouve
  • Roland Ségear
  • Gyslaine Solbach
  • Jacky Ramboz
  • Cassandre Riva
  • Robert Moulis
  • Ella Barras
  • Jordan Accolas
  • Anne Lepoutre
  • Marc Doppler
  • Mauricette Letur
  • Vincent Guerin
  • Morgane Cublier
  • Bastien Berizzi
  • Maria Carvalho
  • Christian Beraud
  • Catherine Bonjour
  • Christophe Despretz
  • Marie Serrano
  • Selcuk Bellikli
  • Jacqueline Pascal
  • Lionel Nunes Carvalheiro
  • Denise Castaldi
  • Bruno Airoldi
  • Edwige Anastasi
  • Serge Py
  • Chloé Pastor
  • Léo Cavada
Iliès Amamra
Iliès Amamra Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Givors !
  • Iliès Amamra
  • Maurane Ferri
  • Faïçal Dridi
  • Sandrine Moreso
  • Bencherki Boualam
  • Akila Bouadam
  • Gabriel Emouengue
  • Alyssa Gacem
  • Mohamed Ben Ali
  • Wassila Lahmar
  • Axel Michel Ferri
  • Juliette Dupont
  • Douglas Chapman
  • Caroline Giarraffa
  • André Varo
  • Natacha Mourier
  • Ismaïl Benine
  • Winecise Gbeuli
  • Evan Keat
  • Janna Boucharia
  • Younes Barbeche
  • Nassima Bahloul
  • Malik Bouderbala
  • Gwenaelle Lopez
  • Saïd Mehafed
  • Fatema Boucharia
  • Fehmi Bouchama
  • Suzanne Delon
  • Matrami Mhadjou
  • Assia Khelifi
  • Mehdi Maandi
  • Chahinez Bouadam
  • Nazim Beldjoudi
  • Sarah Pallez
  • Khemais Lahmar
Wahiba Gandiboyina
Wahiba Gandiboyina Liste d'union à gauche
GIVORS UNIR AGIR
  • Wahiba Gandiboyina
  • Xavier Durand
  • Yamina Kahoul
  • Hocine Haoues
  • Mireille Robert
  • Abdel Yousfi
  • Françoise Darras
  • Adrien Clutier
  • Nadia Ben Mokdad
  • Saïd Allaoui
  • Angélique Piquaud
  • Aïssa Azzouzi
  • Christiane Charnay
  • Olivier de Vos
  • Tatiana Toly
  • Rachid Abada
  • Linda Salmi
  • Tommy Garcia
  • Cyrille Flety
  • Noureddine Askri
  • Catarina Mayanza
  • Alexis Reyrel
  • Christine Salvi
  • Abdelaziz El-Mouaid
  • Alime Erdener
  • Jacques Houdremont
  • Violaine Badin
  • Nordine Khantar
  • Beatrice Rivolta
  • Raymond Combaz
  • Aurélie Vallin
  • Nicolas Sagnes
  • Nacéra Maghraoui
  • Belgacem Mimouni
  • Patricia Fernandes
  • Claude Miachon
  • Nouria El-Omri
Jérôme Chabrier
Jérôme Chabrier Liste divers centre
TOUS POUR GIVORS
  • Jérôme Chabrier
  • Nassima Nemri
  • Frédéric Jimenez
  • Sonia Brahmi
  • Hamid Kaddour
  • Hélène Botella
  • Belgacem Ben Mokdad
  • Chrystelle Perrin
  • Ali Semari
  • Ouided Zidane
  • Nicolas Blanc
  • Sandrine Joubert
  • Zitouni Touati
  • Adjilla Beldjebel
  • Emir Yorulmaz
  • Justine Seoane
  • Jean-Marc Bouffard-Roupe
  • Sevda Dayangaç
  • Alain Faillet
  • Meriem Bechi
  • Claude Gartin
  • Nassera Belkheir
  • Jean-François Joandel
  • Priscillia Cafiero
  • Matthieu Garde
  • Sandrine Denis
  • Remi Perrin
  • Nissa Yacoubi
  • Hamza Belaid
  • Fatima Rahmani
  • Lilian Dutreux
  • Juliana Vanel Noble
  • Mohammed Belaroussi
  • Dominique Tobaruela
  • Darius Parage
  • Ines Warluzelle
  • Wassil Belghazi
Mohamed Boudjellaba
Mohamed Boudjellaba Liste divers gauche
Construisons Ensemble
  • Mohamed Boudjellaba
  • Françoise Batut
  • Foued Rahmouni
  • Nabiha Laouadi
  • Robert Jouve
  • Isabelle Fernandes
  • Azdine Mermouri
  • Dalila Allali
  • Loïc Mezik
  • Florence Benklifa
  • Benjamin Alligant
  • Delphine Paillot
  • Yasin Fide
  • Marie Reynaud
  • Alipio Vitorio
  • Martine Sylvestre
  • Thomas Kunesch
  • Olga Fernandes
  • Salvatore Favaro
  • Yamna Nekkache
  • Gaël Bon
  • Dounia Meftah
  • Samir Debbous
  • Josiane Bonnet
  • Jean-Pierre Guénon
  • Ingrid Usai
  • Becaye Djire
  • Yamina Frécaut-Martin
  • André Mballa
  • Zafer Demiral
  • Jordan Gay
  • Claire Malécot
  • Raphaël Mergoux
  • Solange Fornengo
  • Thierry Perret
  • Patricia Di Nota
  • Francis Mezik

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Mohamed Boudjellaba
Mohamed Boudjellaba (22 élus) Construisons ensemble 		1 303 28,88%
  • Mohamed Boudjellaba
  • Laurence Frety-Perrier
  • Foued Rahmouni
  • Chrystelle Caton
  • Cyril Mathey
  • Dalila Allali
  • Loïc Frédéric Mezik
  • Sabine Ruton
  • Azdine Mermouri
  • Françoise Batut
  • Michel Goubertier
  • Martine Sylvestre
  • Alipio Auguste Vittorio
  • Nabiha Laouadi
  • Benjamin Alligant
  • Vanessa Kessar -Vallienne
  • Gregory D'angelo
  • Audrey Claustre
  • Abdelkader Brahmi
  • Solange Fornengo
  • Tarik Kheddache
  • Delphine Paillot
Christiane Charnay
Christiane Charnay (4 élus) Givors en grand 		1 274 28,24%
  • Christiane Charnay
  • Sébastien Berenguel
  • Cécile Bracco
  • Fabrice Noto
Antoine Mellies
Antoine Mellies (4 élus) Givors fière 		1 146 25,40%
  • Antoine Mellies
  • Marie Berlande
  • Fabrice Riva
  • Émilie Fernandes Ramalho
Laurent Decourselle
Laurent Decourselle (3 élus) Un avenir pour givors 		788 17,46%
  • Laurent Decourselle
  • Valérie Beccaria
  • Alexandre Couchot
Participation au scrutin Givors
Taux de participation 41,60%
Taux d'abstention 58,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 603

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christiane Charnay
Christiane Charnay Givors en grand 		945 24,55%
Antoine Mellies
Antoine Mellies Givors fière 		879 22,83%
Mohamed Boudjellaba
Mohamed Boudjellaba Construisons ensemble 		790 20,52%
Laurent Decourselle
Laurent Decourselle Un avenir pour givors 		730 18,96%
Alexandre Couchot
Alexandre Couchot Givors, le renouveau 		346 8,98%
Razika Dali
Razika Dali Givors en commun 		159 4,13%
Participation au scrutin Givors
Taux de participation 36,34%
Taux d'abstention 63,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 008

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Martial Passi
Martial Passi (25 élus) Givors au coeur 		2 829 47,85%
  • Martial Passi
  • Christiane Charnay
  • Nacerdine Khouatra
  • Brigitte Jannot
  • Jean-François Gagneur
  • Brigitte D'aniello Rosa
  • Mohamed Benoui
  • Amel Gassa
  • Jean-Jacques Routaboul
  • Yamina Kahoul
  • Louis Soulier
  • Solange Fornengo
  • Ali Semari
  • Sarah Mrad
  • Henri Bazin
  • Hélène Taïar
  • Gilles Verdu
  • Violaine Badiin
  • Raymond Combaz
  • Déborah Stienne
  • Mohsen Allali
  • Géraldine Thevenet
  • Hocine Haoues
  • Cécile Bracco
  • Patrice Bouty
Antoine Mellies
Antoine Mellies (4 élus) Givors bleu marine 		1 432 24,22%
  • Antoine Mellies
  • Émilie Fernandes Ramalho
  • Arnaud Renouard
  • Marie Josèphe Fay
Mohamed Boudjellaba
Mohamed Boudjellaba (2 élus) Construisons ensemble 		907 15,34%
  • Mohamed Boudjellaba
  • Laurence Perrier
Michelle Palandre
Michelle Palandre (2 élus) Le defi givordin 		744 12,58%
  • Michelle Palandre
  • Jean Marc Bouffard Roupe
Participation au scrutin Givors
Taux de participation 54,65%
Taux d'abstention 45,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Nombre de votants 6 056

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martial Passi
Martial Passi Givors au coeur 		2 430 43,43%
Antoine Mellies
Antoine Mellies Givors bleu marine 		1 161 20,75%
Mohamed Boudjellaba
Mohamed Boudjellaba Construisons ensemble 		1 019 18,21%
Michelle Palandre
Michelle Palandre Le defi givordin 		985 17,60%
Participation au scrutin Givors
Taux de participation 52,08%
Taux d'abstention 47,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Nombre de votants 5 771

Villes voisines de Givors

En savoir plus sur Givors