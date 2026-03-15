Résultat de l'élection municipale 2026 à Givors : les infos en direct

Fabrice Riva, un leader local

Âgé de 51 ans, Fabrice Riva est un enfant de Givors où il a fondé sa famille. Il a été président de l’association des commerçants et a exercé une influence notable au Conseil municipal. Son engagement pour la protection de l’environnement et le développement économique est largement reconnu par ses pairs.

Sécurité et attractivité

La priorité de Fabrice Riva est de rétablir la sécurité à Givors en tripling les effectifs de la police municipale. Il propose également d'améliorer le parc de vidéoprotection pour garantir la sécurité des citoyens. Ces mesures visent à changer l'image de la ville et à la rendre plus attractive pour ses habitants et investisseurs.

Propositions concrètes

Parmi les dix propositions de Fabrice Riva, on trouve la création de places de parking et une politique d'embellissement du centre-ville. Il souhaite également soutenir les personnes âgées et développer des logements universitaires. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie et à renforcer le tissu social de Givors.

Engagement citoyen

Fabrice Riva appelle les Givordins à voter et à s'engager pour leur ville lors des élections. Il met en avant l'importance de la participation citoyenne pour mettre fin à l'expérimentation municipale actuelle. Son slogan, "Rendons sa fierté à Givors !", reflète son désir de voir la ville prospérer et s'épanouir.