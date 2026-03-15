Résultat de l'élection municipale 2026 à Givors : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Givors [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Givors sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Givors.
L'actu des élections municipales 2026 à Givors
13:09 - Élections de 2020 à Givors : une quadrangulaire pour départager les candidats
À Givors, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote à l'époque, Christiane Charnay (Union de la gauche) a imposé son rythme en obtenant 945 suffrages (24,55%). À ses trousses, Antoine Mellies (Rassemblement National) a engrangé 879 suffrages en sa faveur (22,83%). Ce premier verdict très étroit laissait place à de fortes interrogations en amont du second tour. Faute de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Mohamed Boudjellaba l'a finalement emporté avec 28,88% des suffrages, face à Christiane Charnay qui a obtenu 1 274 votants (28,24%) et Antoine Mellies réunissant 25,40% des votants. Le suspense est resté entier, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si Christiane Charnay a réalisé la meilleure progression en ajoutant 395 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Divers gauche a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées.
09:57 - Journée électorale à Givors : les horaires des bureaux de vote
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Givors de s'exprimer sur la façon dont est gérée leur ville. À Givors comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Quel candidat succédera à Mohamed Boudjellaba, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Givors. Retenez également que les horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Givors sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Cette page affichera les résultats à Givors dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Givors
|Tête de listeListe
|
Fabrice Riva
Liste divers droite
Givors fière
|
|
Iliès Amamra
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Givors !
|
|
Wahiba Gandiboyina
Liste d'union à gauche
GIVORS UNIR AGIR
|
|
Jérôme Chabrier
Liste divers centre
TOUS POUR GIVORS
|
|
Mohamed Boudjellaba
Liste divers gauche
Construisons Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mohamed Boudjellaba (22 élus) Construisons ensemble
|1 303
|28,88%
|
|Christiane Charnay (4 élus) Givors en grand
|1 274
|28,24%
|
|Antoine Mellies (4 élus) Givors fière
|1 146
|25,40%
|
|Laurent Decourselle (3 élus) Un avenir pour givors
|788
|17,46%
|
|Participation au scrutin
|Givors
|Taux de participation
|41,60%
|Taux d'abstention
|58,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 603
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christiane Charnay Givors en grand
|945
|24,55%
|Antoine Mellies Givors fière
|879
|22,83%
|Mohamed Boudjellaba Construisons ensemble
|790
|20,52%
|Laurent Decourselle Un avenir pour givors
|730
|18,96%
|Alexandre Couchot Givors, le renouveau
|346
|8,98%
|Razika Dali Givors en commun
|159
|4,13%
|Participation au scrutin
|Givors
|Taux de participation
|36,34%
|Taux d'abstention
|63,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 008
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martial Passi (25 élus) Givors au coeur
|2 829
|47,85%
|
|Antoine Mellies (4 élus) Givors bleu marine
|1 432
|24,22%
|
|Mohamed Boudjellaba (2 élus) Construisons ensemble
|907
|15,34%
|
|Michelle Palandre (2 élus) Le defi givordin
|744
|12,58%
|
|Participation au scrutin
|Givors
|Taux de participation
|54,65%
|Taux d'abstention
|45,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,38%
|Nombre de votants
|6 056
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martial Passi Givors au coeur
|2 430
|43,43%
|Antoine Mellies Givors bleu marine
|1 161
|20,75%
|Mohamed Boudjellaba Construisons ensemble
|1 019
|18,21%
|Michelle Palandre Le defi givordin
|985
|17,60%
|Participation au scrutin
|Givors
|Taux de participation
|52,08%
|Taux d'abstention
|47,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,05%
|Nombre de votants
|5 771
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