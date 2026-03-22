Résultat de l'élection municipale 2026 à Givors : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Givors [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Givors sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Givors.
L'actu des élections municipales 2026 à Givors
11:49 - Mohamed Boudjellaba, Jérôme Chabrier et Fabrice Riva forment le trio de tête à Givors
Les élections municipales 2026 à Givors ont vu Mohamed Boudjellaba (Divers gauche) terminer en tête il y a une semaine avec 35,54 % des bulletins valides. Ensuite, Jérôme Chabrier (Divers centre) s'est classé deuxième avec 25,99 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, avec 24,03 %, Fabrice Riva (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Wahiba Gandiboyina, avec la nuance Union de la gauche, a récolté 8,49 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul. Pour rappel, lors de ce scrutin à Givors, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 42,38 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Givors
Le deuxième tour des élections municipales à Givors a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fabrice Riva
Liste divers droite
Givors fière
|
|
Jérôme Chabrier
Liste divers centre
TOUS POUR GIVORS
|
|
Mohamed Boudjellaba
Liste divers gauche
Construisons Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Givors
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mohamed BOUDJELLABA (Ballotage) Construisons Ensemble
|1 759
|35,54%
|Jérôme CHABRIER (Ballotage) TOUS POUR GIVORS
|1 286
|25,99%
|Fabrice RIVA (Ballotage) Givors fière
|1 189
|24,03%
|Wahiba GANDIBOYINA GIVORS UNIR AGIR
|420
|8,49%
|Iliès AMAMRA Faire mieux pour Givors !
|295
|5,96%
|Participation au scrutin
|Givors
|Taux de participation
|42,38%
|Taux d'abstention
|57,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|5 078
Source : ministère de l’Intérieur
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