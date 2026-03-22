Résultat de l'élection municipale 2026 à Givors : les résultats du 2e tour

Programme de Fabrice Riva à Givors (Givors fière)

Fabrice Riva, un leader local

Fabrice Riva est un natif de Givors et a consacré sa vie à sa ville, où il a fondé sa famille. En tant qu'ancien président de l’association des commerçants, il a su s'imposer comme un acteur clé de la vie municipale. Son engagement pour l'environnement et le développement économique témoigne de sa volonté d'améliorer le cadre de vie des Givordins.

Sécurité et propreté

La sécurité est une priorité pour le programme de Fabrice Riva, qui propose de tripler les effectifs de la police municipale. Il souhaite également mettre en place des mesures pour lutter contre les dépôts sauvages et améliorer le ramassage des ordures. Ces actions visent à transformer Givors en une ville plus sûre et plus propre pour ses habitants.

Choc d'attractivité

Le programme inclut des propositions concrètes pour dynamiser l'attractivité de Givors, comme la création de places de parking et l'embellissement du centre-ville. Une attention particulière sera portée à la fiscalité pour encourager l'accès à la propriété et attirer des investisseurs. Ces initiatives visent à changer l'image de la ville et à stimuler son développement économique.

Engagement communautaire

Le programme de Fabrice Riva inclut une politique de promotion du patriotisme et de soutien aux associations locales. Cela vise à renforcer le tissu social et culturel de Givors tout en luttant contre la délinquance. En soutenant les personnes âgées et en développant des projets pour les jeunes, il souhaite créer une ville où chaque citoyen se sent valorisé.