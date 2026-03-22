Résultat de l'élection municipale 2026 à Givors : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Givors

Le deuxième tour des élections municipales à Givors a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fabrice Riva
Fabrice Riva Liste divers droite
Givors fière
  • Fabrice Riva
  • Catherine Joly
  • Alexis Hugon
  • Nathalie Bodard
  • Laurent Soriano
  • Voliaria Gagarine
  • Gérard Decorme
  • Isabelle Breuil
  • Ignace Uneau
  • Aurore Jouve
  • Roland Ségear
  • Gyslaine Solbach
  • Jacky Ramboz
  • Cassandre Riva
  • Robert Moulis
  • Ella Barras
  • Jordan Accolas
  • Anne Lepoutre
  • Marc Doppler
  • Mauricette Letur
  • Vincent Guerin
  • Morgane Cublier
  • Bastien Berizzi
  • Maria Carvalho
  • Christian Beraud
  • Catherine Bonjour
  • Christophe Despretz
  • Marie Serrano
  • Selcuk Bellikli
  • Jacqueline Pascal
  • Lionel Nunes Carvalheiro
  • Denise Castaldi
  • Bruno Airoldi
  • Edwige Anastasi
  • Serge Py
  • Chloé Pastor
  • Léo Cavada
Jérôme Chabrier
Jérôme Chabrier Liste divers centre
TOUS POUR GIVORS
  • Jérôme Chabrier
  • Nassima Nemri
  • Frédéric Jimenez
  • Sonia Brahmi
  • Hamid Kaddour
  • Hélène Botella
  • Belgacem Ben Mokdad
  • Chrystelle Perrin
  • Ali Semari
  • Ouided Zidane
  • Nicolas Blanc
  • Sandrine Joubert
  • Zitouni Touati
  • Adjilla Beldjebel
  • Emir Yorulmaz
  • Justine Seoane
  • Jean-Marc Bouffard-Roupe
  • Sevda Dayangaç
  • Alain Faillet
  • Meriem Bechi
  • Claude Gartin
  • Nassera Belkheir
  • Jean-François Joandel
  • Priscillia Cafiero
  • Matthieu Garde
  • Sandrine Denis
  • Remi Perrin
  • Nissa Yacoubi
  • Hamza Belaid
  • Fatima Rahmani
  • Lilian Dutreux
  • Juliana Vanel Noble
  • Mohammed Belaroussi
  • Dominique Tobaruela
  • Darius Parage
  • Ines Warluzelle
  • Wassil Belghazi
Mohamed Boudjellaba
Mohamed Boudjellaba Liste divers gauche
Construisons Ensemble
  • Mohamed Boudjellaba
  • Françoise Batut
  • Foued Rahmouni
  • Nabiha Laouadi
  • Robert Jouve
  • Isabelle Fernandes
  • Azdine Mermouri
  • Dalila Allali
  • Loïc Mezik
  • Florence Benklifa
  • Benjamin Alligant
  • Delphine Paillot
  • Yasin Fide
  • Marie Reynaud
  • Alipio Vitorio
  • Martine Sylvestre
  • Thomas Kunesch
  • Olga Fernandes
  • Salvatore Favaro
  • Yamna Nekkache
  • Gaël Bon
  • Dounia Meftah
  • Samir Debbous
  • Josiane Bonnet
  • Jean-Pierre Guénon
  • Ingrid Usai
  • Becaye Djire
  • Yamina Frécaut-Martin
  • André Mballa
  • Zafer Demiral
  • Jordan Gay
  • Claire Malécot
  • Raphaël Mergoux
  • Solange Fornengo
  • Thierry Perret
  • Patricia Di Nota
  • Francis Mezik

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Givors

Tête de listeListe Voix % des voix
Mohamed BOUDJELLABA
Mohamed BOUDJELLABA (Ballotage) Construisons Ensemble 		1 759 35,54%
Jérôme CHABRIER
Jérôme CHABRIER (Ballotage) TOUS POUR GIVORS 		1 286 25,99%
Fabrice RIVA
Fabrice RIVA (Ballotage) Givors fière 		1 189 24,03%
Wahiba GANDIBOYINA
Wahiba GANDIBOYINA GIVORS UNIR AGIR 		420 8,49%
Iliès AMAMRA
Iliès AMAMRA Faire mieux pour Givors ! 		295 5,96%
Participation au scrutin Givors
Taux de participation 42,38%
Taux d'abstention 57,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 5 078

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Givors

En savoir plus sur Givors