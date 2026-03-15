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19:21 - Dynamique électorale à Givors : une analyse socio-démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Givors fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 20 943 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 150 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (72,29%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 3 577 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 211 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 18,09%, révélant une situation économique mitigée. À Givors, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quelle influence du RN à Givors aux municipales ? Le Rassemblement national avait obtenu 22,83% des suffrages lors du scrutin municipal à Givors en 2020. Le mouvement obtenait lors du deuxième tour 25,40% des suffrages. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 20,13% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 41,22% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 19,36% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Givors comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 29,44% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 28,93% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 34,59% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Givors L'abstention à Givors constituera l'un des tournants de cette élection municipale. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait été marqué par une abstention de 63,66 %, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 36,34 %) alors que le pays était durement touché par le Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 34,24 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 60,04 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 44,11 %, loin des 67,44 % affichés aux législatives de 2022. En prenant du recul, les chiffres esquissent in fine une zone assez abstentionniste.

15:59 - En 2024, Givors s'était tournée vers la majorité Abdel Yousfi (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des élections législatives à Givors en juin 2024 avec 48,02%. Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) échouait à la deuxième place avec 28,93%. Mais c'est néanmoins Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 65,41% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (32,73%). De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections de 2022 à Givors ? La physionomie politique de Givors dessine une ville acquise aux forces de gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Givors était en effet marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 44,89% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 20,13%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,78% pour Emmanuel Macron, contre 41,22% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Givors portaient leur choix sur Abdel Yousfi (Nupes) avec 37,91% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Abdel Yousfi virant de nouveau en tête avec 61,94% des voix.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité stable à Givors Alors que les impôts locaux ont diminué à Givors depuis 2020, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,68 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 119 200 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 3,37403 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Givors atteint désormais près de 35,53 % en 2024 (contre 24,50 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Givors s'est chiffrée à environ 765 euros en 2024 contre 808 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 à Givors : une quadrangulaire pour départager les candidats À Givors, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote à l'époque, Christiane Charnay (Union de la gauche) a imposé son rythme en obtenant 945 suffrages (24,55%). À ses trousses, Antoine Mellies (Rassemblement National) a engrangé 879 suffrages en sa faveur (22,83%). Ce premier verdict très étroit laissait place à de fortes interrogations en amont du second tour. Faute de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Mohamed Boudjellaba l'a finalement emporté avec 28,88% des suffrages, face à Christiane Charnay qui a obtenu 1 274 votants (28,24%) et Antoine Mellies réunissant 25,40% des votants. Le suspense est resté entier, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si Christiane Charnay a réalisé la meilleure progression en ajoutant 395 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Divers gauche a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées.