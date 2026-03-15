Résultat municipale 2026 à Givors (69700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Givors a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Givors, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Givors [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mohamed BOUDJELLABA
Mohamed BOUDJELLABA Construisons Ensemble 		1 759 35,54%
Jérôme CHABRIER
Jérôme CHABRIER TOUS POUR GIVORS 		1 286 25,99%
Fabrice RIVA
Fabrice RIVA Givors fière 		1 189 24,03%
Wahiba GANDIBOYINA
Wahiba GANDIBOYINA GIVORS UNIR AGIR 		420 8,49%
Iliès AMAMRA
Iliès AMAMRA Faire mieux pour Givors ! 		295 5,96%
Participation au scrutin Givors
Taux de participation 42,38%
Taux d'abstention 57,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 5 078

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Givors

En savoir plus sur Givors