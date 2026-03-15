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19:19 - Les défis socio-économiques de Gleizé et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Gleizé se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 7 824 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 689 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 166 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,60% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Gleizé incarne une communauté diversifiée, avec ses 685 résidents étrangers, soit 8,76% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,56%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 711 €/mois. À Gleizé, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Gleizé Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Gleizé en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 21,57% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 40,13% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 16,32% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Gleizé comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,99% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 34,17% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 38,03% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Gleizé : le point sur la participation Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Gleizé, l'abstention concernait 66,73 % des inscrits, au-dessus de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir beaucoup d'électeurs. Avec la présidentielle, les élections municipales restent pourtant le scrutin où les électeurs votent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 27,49 % des citoyens inscrits. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 53,95 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 33,93 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,09 %. Cette photographie des urnes depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une localité marquée par l'abstention. Dans le cadre des municipales de 2026 à Gleizé, cette particularité jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Gleizé classée à droite lors des derniers scrutins Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Gleizé, les choix s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,99%). Les législatives à Gleizé quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Patrick Louis (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 34,17% au premier tour, devant Jean-Henri Soumireu-Lartigue (Union de la gauche) avec 25,85%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Alexandre Portier (Les Républicains), avec 61,97%. Le panorama politique de Gleizé a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Pour les municipales 2026, Gleizé est inclassable ou presque Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Gleizé portaient leur choix sur Alexandre Portier (LR) avec 28,37% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexandre Portier virant de nouveau en tête avec 63,55% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Gleizé accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,66%, devançant ainsi Marine Le Pen avec 21,57%. Lors de la finale de l'élection à Gleizé, les électeurs accordaient 59,87% pour Emmanuel Macron, contre 40,13% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Gleizé une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Gleizé Du côté de la fiscalité de Gleizé, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 876 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 669 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 33,14 % en 2024 (contre environ 16,59 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 59 300 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 142 590 € récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 11,77 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Ghislain De Longevialle à Gleizé Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle marquées par l'issue du dernier scrutin municipal à Gleizé. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Ghislain De Longevialle (Divers droite) a surclassé ses concurrents en totalisant 1 168 suffrages (65,06%). Deuxième, Emmanuel Dupit (Divers gauche) a rassemblé 34,93% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Ghislain De Longevialle a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gleizé, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, renverser une telle majorité constituera ce dimanche un défi herculéen, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.