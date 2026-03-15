Résultat municipale 2026 à Gleizé (69400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gleizé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gleizé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gleizé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ghislain DE LONGEVIALLE
Ghislain DE LONGEVIALLE (24 élus) ENSEMBLE POUR GLEIZE 		1 808 64,97%
  • Ghislain DE LONGEVIALLE
  • Marielle DESMULES
  • Guillaume DELASTRE
  • Audrey MARTINENGO
  • Pierre BAKALIAN
  • Sylvie DUTHEL
  • Maxence BOUDON
  • Peggy LAFOND
  • Gérard POMMIER
  • Céline CARDON
  • Gilles OLLIVIER
  • Carine CHAURY
  • Pascal MIGNEAU
  • Bernadette CHOPIN PEZENNEAU
  • Joshua RENDA-RUELLE
  • Pauline LI
  • Antoine ZOTTA
  • Paulette MUSY
  • Raphaël Pierre LABONDE
  • Céline AKOUM
  • Nasser AMANI
  • Isabelle BREYMAND
  • Mickaël ZEMOURA
  • Nathalie GAUTHIER
Emmanuel DUPIT
Emmanuel DUPIT (5 élus) Gleizé renouveau 		975 35,03%
  • Emmanuel DUPIT
  • Marie RIBEIRO
  • Lionel FRANCOIS
  • Maryse DONDÉ
  • Dominique GUÉRET
Participation au scrutin Gleizé
Taux de participation 47,98%
Taux d'abstention 52,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 2 908

Source : ministère de l’Intérieur

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