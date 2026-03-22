Résultat de l'élection municipale 2026 à Glières-Val-de-Borne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Glières-Val-de-Borne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Glières-Val-de-Borne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Glières-Val-de-Borne.
L'actu des élections municipales 2026 à Glières-Val-de-Borne
11:45 - Résultat serré entre Mickaël Maistre et Jean-Luc Arcade
Il y a une semaine à Glières-Val-de-Borne, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 22,00 %. Pour ce premier tour, c'est Mickaël Maistre qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 38,83 % des suffrages exprimés. Derrière, Jean-Luc Arcade s'est classé deuxième avec 36,31 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Christian Servage s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Glières-Val-de-Borne
Le deuxième tour des élections municipales à Glières-Val-de-Borne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Servage
Divers
Décider ensemble, avancer ensemble
|
|
Mickaël Maistre
Divers
UNE ÉNERGIE COMMUNE
|
|
Jean-Luc Arcade
Divers
FIDÈLES A NOS RACINES, TOURNÉS VERS L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Glières-Val-de-Borne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mickaël MAISTRE (Ballotage) UNE ÉNERGIE COMMUNE
|431
|38,83%
|Jean-Luc ARCADE (Ballotage) FIDÈLES A NOS RACINES, TOURNÉS VERS L'AVENIR
|403
|36,31%
|Christian SERVAGE (Ballotage) Décider ensemble, avancer ensemble
|276
|24,86%
|Participation au scrutin
|Glières-Val-de-Borne
|Taux de participation
|78,00%
|Taux d'abstention
|22,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|1 131
Source : ministère de l’Intérieur
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