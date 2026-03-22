Résultat de l'élection municipale 2026 à Glières-Val-de-Borne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Glières-Val-de-Borne

Le deuxième tour des élections municipales à Glières-Val-de-Borne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Servage
Christian Servage Divers
Décider ensemble, avancer ensemble
  • Christian Servage
  • Amélie Guidon
  • Arnaud Veuillet
  • Sheila Michel
  • Laurent Lecroq
  • Marie Thabuis
  • Michaël Jolivet-Balon
  • Elodie Bouillet
  • François Demarez
  • Elisa Chuard
  • Yann Pessay
  • Laurine Betend
  • Grégory Barbieri
  • Martine Lefebvre
  • Outmane Ait Ouaguerd
  • Estelle Lamouille
  • Pascal Gaillard
  • Nathalie Tochon-Ferdollet
  • Cédric Rey
  • Dessislava Miteva
  • Stéphane Decaesteker
  • Maïly Passerat
  • Marc Chuard
Mickaël Maistre
Mickaël Maistre Divers
UNE ÉNERGIE COMMUNE
  • Mickaël Maistre
  • Hélène Plouvier
  • Sébastien Basthard-Boguin
  • Sandrine Vasseur
  • Guillaume Le Car
  • Isabelle Charré
  • Thierry Debornes
  • Aurélie Chatain
  • Antoine Angelloz-Nicoud
  • Carole Arvis Combier
  • Jérémy Besneau
  • Mélanie Gros
  • Constan Pochat-Cottilloux
  • Anabelle Goisque
  • Jérôme Lambersend
  • Laëtitia Brunet
  • Benoit Perillat-Boiteux
  • Louise Loop
  • Robin Donzel
  • Chantal Abbé-Décarroux
  • William Bories
  • Sabrina Perrissin-Fabert
  • Gabriel Guillaume
  • Clémence Baille
  • Arthur Jalle
Jean-Luc Arcade
Jean-Luc Arcade Divers
FIDÈLES A NOS RACINES, TOURNÉS VERS L'AVENIR
  • Jean-Luc Arcade
  • Odile Vix
  • Francis Marchal
  • Karen Tappaz
  • Alexis Vidonne
  • Julie Deloche
  • Stéphane Maréchal
  • Bernadette Boyer
  • Loïc Collomb-Patton
  • Maxine Gay
  • Anthony Janin
  • Aurélie Roche
  • Mickaël Rochette
  • Sabine Plan
  • Davy Egg
  • Jessy Houlvigue
  • Julien Romand
  • Aline Dubois
  • Dylan Marchal
  • Virginie David
  • Pierre Thiennard
  • Jeanne Marin-Lamellet
  • Claude Fichet
  • Manon Rachex
  • Eric Urze

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Glières-Val-de-Borne

Tête de listeListe Voix % des voix
Mickaël MAISTRE
Mickaël MAISTRE (Ballotage) UNE ÉNERGIE COMMUNE 		431 38,83%
Jean-Luc ARCADE
Jean-Luc ARCADE (Ballotage) FIDÈLES A NOS RACINES, TOURNÉS VERS L'AVENIR 		403 36,31%
Christian SERVAGE
Christian SERVAGE (Ballotage) Décider ensemble, avancer ensemble 		276 24,86%
Participation au scrutin Glières-Val-de-Borne
Taux de participation 78,00%
Taux d'abstention 22,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 1 131

Source : ministère de l’Intérieur

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